Trong cuộc họp báo với Lầu Năm Góc, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine thông báo: “Máy bay Warthog đang tham gia chiến đấu ở sườn phía nam và đang săn lùng, tiêu diệt tàu chiến tấn công nhanh ở eo biển Hormuz”.

Cường kích A-10 Thunderbolt II được biết đến rộng rãi với biệt danh “Lợn lòi” (Warthog). Đây là chiến đấu cơ yểm trợ hỏa lực tầm gần được giới thiệu vào thập niên 1970. Quân đội Mỹ khi đó muốn một loại máy bay có khả năng đe dọa xe tăng của đối thủ. Thiết kế của A-10 cho phép nó mang đa dạng các loại bom và tên lửa cho nhiều mục đích.

Nhiều binh lính xem chiếc máy bay phản lực này như thiên thần hộ mệnh của họ và tiếng gầm rú đặc trưng đến từ tiếng súng của loại pháo nòng xoay 30 mm GAU-8 Avenger được gắn ở mũi phi cơ giúp nó trở nên nổi tiếng.

Ngoài súng, loại máy bay A-10 Thunderbolt II còn có thể mang theo tên lửa, bom có điều khiển và không điều khiển, tên lửa dẫn đường bằng laser cùng nhiều loại đạn dược khác. Đồng thời, chúng có độ bền cơ học tương đối cao với tỷ lệ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đạt hơn 95% trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh.

Trong chiến đấu, A-10 Thunderbolt II được bọc thép dày và có thể chịu nhiều đòn tấn công. Phi công được bảo vệ bởi lớp giáp titan và máy bay thiết kế để bay chỉ với một động cơ, thậm chí chỉ với một nửa cánh. Nó có thể được điều khiển bằng tay nếu hệ thống thủy lực bị hỏng.

Dù có khá nhiều ưu điểm nhưng các lãnh đạo Không quân vẫn muốn cho A-10 Thunderbolt II "nghỉ hưu" để tiết kiệm chi phí bảo trì và nâng cấp khung máy bay 50 năm tuổi, bao gồm cả toàn bộ nhân viên hỗ trợ cần thiết để bảo dưỡng. Kế hoạch cuối cùng tiêm kích F-35 sẽ đảm nhận vai trò tấn công mặt đất và hỗ trợ không kích tầm gần của A-10 Thunderbolt II.

Trong nhiệm vụ khác dành cho máy bay quân sự, ông Caine cho biết trực thăng tấn công AH-64 Apache cũng đang được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái của Iran cũng như tấn công lực lượng liên kết với Iran ở Iraq.