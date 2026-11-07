Cường Đôla bị ngộ độc

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho biết đã trải qua tình trạng sức khỏe khó chịu sau khi nghi bị ngộ độc mì chính.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) vừa đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái: "Đây là tôi sau 4 ngày 'ngộ độc mì chính - bột ngọt', ở đây có ai bị giống mình không? Cho xin tí cảm nhận nào cả nhà".

Cường Đôla chia sẻ trải nghiệm 'say' mì chính trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đáng chú ý, khi một tài khoản bình luận về cảm giác nóng cổ, nóng gáy và khó chịu sau khi ăn, Cường Đôla phản hồi: "Như chết đi sống lại luôn".

Ở một bình luận khác, một người dùng cho biết từng gặp tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, thậm chí cảm giác khó chịu còn hơn say cà phê. Doanh nhân này đồng tình: "Chuẩn luôn".

Nhiều tài khoản khác cũng kể lại trải nghiệm cá nhân với các biểu hiện như mỏi cổ, buồn nôn, buồn ngủ, nóng người và mệt mỏi sau khi ăn những món được cho là có sử dụng mì chính. Một số người cho biết chỉ ăn một lượng nhỏ gia vị này cũng cảm thấy khó chịu.

Người nhạy cảm với mì chính có thể gặp những biểu hiện gì?

Theo đó mì chính, còn gọi là bột ngọt, có tên khoa học là monosodium glutamate (MSG), gồm hai thành phần chính là natri và glutamate. Đây là loại gia vị tạo vị umami (vị ngọt thịt), được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm.

Tại Việt Nam, mì chính được Bộ Y tế cấp phép sử dụng

Về mức độ an toàn, tại Việt Nam, mì chính được Bộ Y tế cho phép sử dụng làm phụ gia thực phẩm. Ủy ban Khoa học về Thực phẩm của Cộng đồng Châu Âu (EC/SCF) hay Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm của Mỹ (FDA) cũng có cùng kết luận là mì chính là một loại gia vị an toàn, và không gây ra bất cứ ảnh hưởng không tốt nào đến sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng loại gia vị này.

Hiện tượng thường được gọi là "say mì chính" có thể xuất hiện ở một số người nhạy cảm. Các biểu hiện được ghi nhận gồm đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nóng rát, cảm giác châm chích hoặc mệt mỏi. Tuy nhiên, khoa học ngày nay chưa lý giải được tại sao mì chính có thể gây say từng lúc.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng quá nhiều mì chính, cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và tránh mua gia vị trôi nổi, không có thông tin bao bì.

Trong trường hợp phát hiện bản thân có dấu hiệu ‘say mì chính’, người dùng nên ngừng ăn món nghi ngờ gây ra phản ứng, nghỉ ngơi và uống nước vừa đủ. Không nên tiếp tục sử dụng mì chính để thử lại phản ứng của cơ thể.

Với những người thường xuyên gặp tình trạng này, nên ghi lại thực phẩm đã ăn, lượng gia vị sử dụng và thời điểm xuất hiện triệu chứng để cung cấp thông tin cho bác sĩ khi thăm khám.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh bất thường hoặc sưng môi, sưng họng, người bệnh cần được trợ giúp y tế khẩn cấp. Không nên tự xử lý tại nhà bằng các mẹo truyền miệng.

Các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, nếu tình trạng kéo dài hoặc tái diễn, người bệnh nên đi khám thay vì mặc định nguyên nhân là do mì chính.