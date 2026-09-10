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Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà cho con trai học trường đắt đỏ nhất TP.HCM

Liên Hoa
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Mức học phí trường quốc tế mà con trai Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà theo học khiến nhiều người bất ngờ.

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà cho con trai học trường quốc tế đắt đỏ nhất TP . HCM - Ảnh 1.

Sáng 9/9, Cường Đô La gây chú ý khi xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tại trường để dự buổi họp phụ huynh đầu năm cho Subeo. Đây là một trong những lần hiếm hoi 3 người cùng xuất hiện công khai trong một khung hình kể từ khi Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mỗi người đã có gia đình riêng.

Cuộc gặp gỡ của những người lớn trong gia đình Subeo nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhưng bên cạnh mối quan hệ giữa Cường Đô La - Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, thông tin về môi trường học tập của cậu bé cũng khiến nhiều người tò mò.

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà cho con trai học trường quốc tế đắt đỏ nhất TP . HCM - Ảnh 2.

Cường Đô La gặp gỡ vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý trong ngày họp phụ huynh cho Subeo

Subeo hiện theo học tại British International School (BIS HCMC), một trường quốc tế thuộc hệ thống Nord Anglia Education. Từ những năm mẫu giáo, cậu bé đã được Hồ Ngọc Hà đăng ký theo học tại BIS với chương trình học quốc tế 13 năm.

Nhìn vào biểu phí mới nhất, có thể hiểu vì sao ngôi trường này thường xuyên được nhắc đến trong danh sách những trường quốc tế có học phí đắt đỏ tại TP.HCM. Theo thông báo học phí công khai của BIS HCMC cho năm học 2026-2027, học phí bậc trung học dao động từ 875,6 triệu đến 999,3 triệu đồng/năm. Trong đó, năm thứ 12,13 cùng có mức học phí niêm yết 999,3 triệu đồng. Subeo hiện đang ở năm học thứ 12.

Theo bảng so sánh các trường quốc tế tại TP.HCM, BIS chính là nơi có mức học phí bậc trung học cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà cho con trai học trường quốc tế đắt đỏ nhất TP . HCM - Ảnh 3.

Subeo theo học trường quốc tế có mức học phí cao ngất ngưỡng

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010, thường được nhắc đến như một trong những nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" của showbiz. Là con của nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng, từ nhỏ Subeo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông lẫn công chúng. Ở tuổi 16, cậu bước vào giai đoạn trổ mã mạnh về ngoại hình. Chiều cao vượt trội giúp tổng thể vóc dáng trở nên nổi bật. Hiện tại, chiều cao của Subeo đã vượt mặt mẹ, và được dự đoán khoảng trên 1m8. Gương mặt cũng có sự thay đổi đáng kể, bớt đi nét tròn trịa, thay vào đó là những đường nét gọn gàng, hài hòa hơn, tạo cảm giác sáng và ăn hình hơn hẳn.

Vào tháng 8/2025, loạt ảnh Subeo làm thực tập sinh trong tập đoàn của Cường Đô La gây sốt mạng xã hội. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Subeo thử sức ở nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp do bố điều hành. Từ phục vụ, chăm sóc khách hàng cho đến tham gia các buổi họp bàn kế hoạch, "thiếu gia trẻ" đều thể hiện sự tập trung và nghiêm túc trong từng vai trò.

Subeo còn khiến netizen thích thú bởi hình ảnh anh cả chăm em rất mượt tay. Subeo nhận được sự yêu thương từ gia đình riêng của bố mẹ, nhóc tỳ hiện cũng là anh cả của 4 em là Suchin - Sutin, Lisa - Leon. Khi trở về nhà, Subeo không còn là chàng thiếu niên gây chú ý với visual nổi bật, mà trở thành anh cả trong một gia đình đông em nhỏ.

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà cho con trai học trường quốc tế đắt đỏ nhất TP . HCM - Ảnh 4.

Hình ảnh Subeo làm thực tập sinh trong công ty Cường Đô La từng gây sốt MXH

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà cho con trai học trường quốc tế đắt đỏ nhất TP . HCM - Ảnh 5.

Ở tuổi 16, con trai Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà sở hữu chiều cao ấn tượng và vẻ ngoài ưa nhìn

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà cho con trai học trường quốc tế đắt đỏ nhất TP . HCM - Ảnh 6.

Hình ảnh đời thường của Subeo luôn khiến nhiều người thích thú

Ảnh: FBNV

Hành động gây chú ý của vợ Tuấn Hưng sau khi chồng đưa 3 con sang Mỹ sống
Tags

cường đô la

Hồ Ngọc Hà

Subeo

Kim Lý

TP.HCM.

sao Việt

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