Sau 7 năm về chung một nhà, Cường Đô La và Đàm Thu Trang vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Đàm Thu Trang và Cường Đô La là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Năm 2019, cả hai chính thức về chung một nhà sau khoảng thời gian tìm hiểu kín tiếng. Từ khi kết hôn, cặp đôi dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc bên nhau và các con trên mạng xã hội.

Điều khá thú vị trong cuộc hôn nhân này là nếu Đàm Thu Trang tương đối kín tiếng thì Cường Đô La lại thuộc hội những ông chồng rất chăm thể hiện tình cảm với vợ. Nam doanh nhân không ngại đăng ảnh tình tứ, công khai gọi bà xã bằng những danh xưng ngọt ngào hay dành cho cô những lời yêu thương ngay trên trang cá nhân.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang là cặp đôi được nhiều người yêu thích

Mới đây, Cường Đô La tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng vợ kèm status hóm hỉnh: “Mê chồng lắm mà hỏi tới thì cứ bảo là không”. Hay dù không đăng ảnh có sự xuất hiện của Đàm Thu Trang nhưng nam doanh nhân vẫn nhắc đến vợ, khéo léo khen vợ: “Vợ nuôi cơm mấy bữa là tròn ngay và luôn”.

Hay trước đó, Cường Đô La đăng ảnh thơm má Đàm Thu Trang kèm dòng chú thích vỏn vẹn 3 chữ: "Thơm người yêu". Loạt khoảnh khắc đơn giản nhưng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận thích thú. Không ít người trêu nam doanh nhân là "nghiện vợ", "cuồng vợ", thậm chí còn nhận xét anh ngày càng sến súa khi yêu.

Nam doanh nhân không ngại đăng những khoảnh khắc tình tứ, dành lời ngọt ngào cho vợ trên MXH

Đây cũng chẳng phải lần đầu Cường Đô La công khai những hành động tình cảm dành cho bà xã. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên gọi Đàm Thu Trang là "vợ yêu", đăng ảnh ôm hôn hay dành những lời có cánh cho người bạn đời. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới hồi tháng 7/2026, nam doanh nhân đăng tải hình ảnh bên vợ cùng lời nhắn: "Mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn... Tóm lại giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn... Yêu vợ nhất trên đời".

Trong khi đó, phản ứng của Đàm Thu Trang lại có phần đối lập với sự nhiệt tình của chồng. Thay vì đáp lại bằng những dòng trạng thái dài, cô thường có những màn tương tác ngắn gọn, hài hước. Chẳng hạn, dưới bài đăng kỷ niệm ngày cưới của chồng, cô chỉ nhẹ nhàng bình luận: "Vợ biết rồi, nghe rồi". Sự tương tác này khiến nhiều người thích thú, bởi có cảm giác những màn "phát đường" của Cường Đô La đã trở thành chuyện quen thuộc trong gia đình.

Thực tế, chuyện tình cảm của Cường Đô La và Đàm Thu Trang thuở mới quen khá kín tiếng. Theo chia sẻ của Đàm Thu Trang, cả hai lần đầu gặp nhau tại một quán cà phê. Sau cuộc gặp tình cờ, Cường Đô La chủ động nhắn tin làm quen. Khoảng một tháng sau khi hẹn hò, anh còn gợi ý bạn gái thử lái siêu xe của mình. Cả hai dần nhận ra có nhiều sở thích chung, đặc biệt là niềm yêu thích xe cộ và những chuyến đi khám phá.

Sau lễ ăn hỏi tại quê nhà và đám cưới hoành tráng ở TP.HCM năm 2019, Đàm Thu Trang dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Tổ ấm của cả hai hiện có hai nhóc tỳ Suchin và Sutin. Bên cạnh đó, Cường Đô La cũng dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành cùng Subeo.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Gia đình nhỏ hiện sinh sống trong căn biệt thự rộng lớn tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, vợ chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ các chuyến du lịch, dịp đặc biệt đến những hoạt động vui chơi, chăm sóc con cái. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, Cường Đô La vẫn được chú ý bởi hình ảnh người bố gần gũi, dành nhiều thời gian cho các con.

Về phía Đàm Thu Trang, cô được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh người phụ nữ khéo léo, chu toàn trong việc chăm sóc gia đình. Cường Đô La từng không giấu được xúc động khi nhắc đến những điều vợ làm cho tổ ấm. Trong một lần chia sẻ, anh gửi lời cảm ơn Đàm Thu Trang vì đã luôn lo lắng cho mình và các con, đồng thời bày tỏ quan điểm: "Chỉ cần mình cần đồng vợ đồng chồng thì gì cũng làm được".

Sau 7 năm kết hôn, cuộc sống của Cường Đô La và Đàm Thu Trang vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Một người thường xuyên thể hiện tình cảm bằng những bài đăng ngọt ngào, một người lại có cách đáp lời giản dị, hài hước. Có lẽ cũng chính những tương tác đời thường ấy khiến chuyện tình cảm của cặp đôi luôn tạo được sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV