Cường Đô La thề yêu vợ đến cuối đời, Đàm Thu Trang đáp gì mà có từ “nín”?

Tối 29/7, Cường Đô La (doanh nhân Nguyễn Quốc Cường) gây chú ý khi đăng tải hình ảnh ngọt ngào với vợ, kèm status kỷ niệm 7 năm ngày cưới không thể mùi mẫn hơn.

“ Kỷ niệm 7 năm ngày cưới Đàm Thu Trang, mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn… Tóm lại giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn. Yêu vợ nhất trên đời” , anh bày tỏ.

Cường Đô La công khai ảnh ôm hôn vợ đầy ngọt ngào.

Song, điều netizen chú ý hơn cả là tấm ảnh mà nam doanh nhân này công khai. Trong ảnh, là khoảnh khắc Cường Đô La ôm chặt, hôn má vợ đầy tình tứ. Vốn nổi tiếng là người thường xuyên thể hiện tình cảm với vợ trên mạng xã hội, song màn "phát cẩu lương" lần này của nam doanh nhân vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Chỉ ít phút sau khi ông xã đăng bài, Đàm Thu Trang cũng nhanh chóng để lại bình luận. Cô đăng kèm bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Cường Đô La vừa phát biểu vừa lau nước mắt, hài hước viết: "Vợ biết rồi... nghe rồi. Nín", kèm biểu tượng trái tim và gương mặt cười.

Bình luận của Đàm Thu Trang dưới bài đăng của chồng. Ảnh chụp màn hình.

Màn tương tác qua lại của hai vợ chồng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, ngoài những lời chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, không ít cư dân mạng còn thích thú trước cách Cường Đô La công khai dành những lời "có cánh" cho nửa kia của mình Nhiều người hài hước cho rằng nam doanh nhân lại có thêm một màn "nịnh vợ" công khai, thậm chí gọi vui anh là "cao thủ nịnh vợ".

“Đỉnh cao nịnh vợ, chúc anh chị viên mãn trọn đời nha”, “Chắc phải lấy sổ bút ra học hỏi anh Cuờng khỏa nói lời yêu vợ này quá”, “Ngọt ngào qua, chúc mừng hanh phúc vợ chồng a nghen”, Thường thoại những lời yêu thương như vậy. Là Anh chuẩn bị có thêm 1 xe”,. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Những chia sẻ xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Cường Đô La và Đàm Thu Trang từ lâu luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Cả hai chính thức về chung một nhà vào năm 2019. Sau 7 năm kết hôn, tổ ấm của cặp đôi càng thêm viên mãn khi lần lượt đón con gái Suchin vào năm 2020 và con trai Sutin vào cuối tháng 5/2023.

Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang gần như rút khỏi các hoạt động trong làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và nuôi dạy các con. Trên trang cá nhân, cựu người mẫu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình yên bên chồng con, đồng thời được nhiều người yêu mến bởi cách ứng xử nhẹ nhàng, khéo léo và hình ảnh một người mẹ, người vợ của gia đình.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới hồi cuối tháng 7/2025, Cường Đô La cũng từng đăng tải loạt ảnh vui đùa bên vợ con kèm lời nhắn bằng tiếng Anh: "Happy anniversary to my lovely wife Đàm Thu Trang. I love you" (Tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của vợ yêu Đàm Thu Trang. Anh yêu em).

Cặp đôi kỷ niệm 6 năm ngày cưới vào năm ngoái. Cặp đôi kỷ niệm 6 năm ngày cưới vào năm ngoái.

Qua từng năm, cặp đôi vẫn giữ thói quen công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời ngưỡng mộ từ người hâm mộ.

Về phía Cường Đô La, dù bận rộn với công việc kinh doanh, nam doanh nhân vẫn thường xuyên dành thời gian cho vợ và các con. Anh nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đưa đón con đi học, chơi cùng các nhóc tỳ hay cùng gia đình đi du lịch, khiến hình ảnh "đại gia phố núi" ngày càng ghi điểm bởi sự gần gũi.

Không chỉ vậy, Cường Đô La còn nổi tiếng là người thường xuyên "phát cẩu lương" trên mạng xã hội. Anh gọi Đàm Thu Trang là "vợ yêu", công khai dành những lời khen ngọt ngào hay đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình. Đáp lại, Đàm Thu Trang cũng nhiều lần tương tác đầy hài hước, tạo nên những màn đối đáp dí dỏm được cư dân mạng yêu thích.

Cường Đô La từng đăng ảnh vợ đăng ngủ, cùng dòng caption đậm chất “cà khịa”, giỡn nhây: “ Nóc nhà (vợ) láo nháo là mình đ** ngay. Đấy có dám nói gì đâu. Các bác thấy không? Nóc nhà các bác thế nào?Có dám bật giống mình hông”. Cường Đô La từng đăng ảnh vợ đăng ngủ, cùng dòng caption đậm chất “cà khịa”, giỡn nhây: “ Nóc nhà (vợ) láo nháo là mình đ** ngay. Đấy có dám nói gì đâu. Các bác thấy không? Nóc nhà các bác thế nào?Có dám bật giống mình hông”.

Doanh nhân mặc trang phục công sở như vừa tan làm, trong khi Đàm Thu Trang diện đồ ở nhà và cặm cụi ngồi nhổ tóc bạc cho chồng. “Không biết các đôi khác thế nào, chứ đôi này đến đoạn đè chồng ra nhổ tóc bạc rồi”, nam doanh nhân hài hước chia sẻ. Doanh nhân mặc trang phục công sở như vừa tan làm, trong khi Đàm Thu Trang diện đồ ở nhà và cặm cụi ngồi nhổ tóc bạc cho chồng. “Không biết các đôi khác thế nào, chứ đôi này đến đoạn đè chồng ra nhổ tóc bạc rồi”, nam doanh nhân hài hước chia sẻ.

Cặp đôi cũng có không ít khoảnh khắc "lầy lội" trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng có không ít khoảnh khắc "lầy lội" trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV.