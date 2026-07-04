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Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam?

Hoàng Dũng
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Chiếc Mazda MX-5 được vị doanh nhân đăng tải lên trang cá nhân với dòng trạng thái khá "úp mở", khiến cộng đồng mạng tò mò sự gia nhập của chiếc xe vào bộ sưu tập.

Ngày hôm nay (4/7), doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh nội thất chiếc Mazda MX-5. Xe trong ảnh là bản số sàn, nhiều khả năng là xe chính hãng mới được THACO Auto phân phối. Trong khi đó, phần lớn xe được các đại lý rao bán là bản số tự động phù hợp với số đông người tiêu dùng.

Hiện doanh nhân Nguyễn Quốc Cường không xác nhận việc sở hữu Mazda MX-5. Tuy nhiên, động thái chia sẻ lên mạng xã hội của anh được giới mê xe phỏng đoán rằng anh đã "tậu" chiếc xe thể thao Nhật Bản.

Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam? - Ảnh 1.

Hình ảnh nội thất Mazda MX-5 số sàn trên trang cá nhân của Cường Đô La. Ảnh chụp màn hình.

Chiếc xe vị doanh nhân phố núi chụp không để lộ màu sơn ngoại thất. Vì là bản số sàn nên khoang nội thất bọc da màu đen chủ đạo. Điều này đồng nghĩa với việc phần mui vải bạt của xe cũng sẽ mang màu đen, bởi những chiếc MX-5 số tự động sẽ có nội thất da Nappa và mui vải cùng màu nâu be.

Thời gian gần đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đang có xu hướng chuyển sang "chơi" xe thể thao Nhật Bản. Anh đang có một chiếc Toyota 86 độ và một chiếc Subaru BRZ, điểm chung đều dùng số sàn. Tất cả phản ánh niềm đam mê tốc độ và phong cách cá nhân mới mẻ của anh, khác biệt với hình ảnh quen thuộc gắn liền cùng những siêu xe Ý hay Đức trước đây.

Đây không phải lần đầu tiên vị doanh nhân này "chơi" những xe thể thao Nhật bởi nhiều năm trước anh còn sở hữu những cái tên như Mitsubishi Lancer Evolution X hay Honda Civic Type R.

Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam? - Ảnh 2.

Hai chiếc Subaru BRZ và Toyota 86 màu đỏ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: FBNV.

Mazda MX-5 được phân phối tại thị trường Việt Nam với 2 biến thể gồm mui trần dạng vải và mui trần dạng cứng. Trong đó bản mui trần dạng vải có giá niêm yết 1,339 tỷ đồng cho cả hai cấu hình số sàn hoặc số tự động. Riêng bản mui trần dạng cứng (MX-5 RF) chỉ mở bán số tự động cùng mức giá 1,439 tỷ đồng.

Mazda MX-5 sử dụng máy xăng 2.0L SkyActiv hút khí tự nhiên, công suất tối đa 181 mã lực và 205 Nm mô-men xoắn. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau cùng hệ thống treo của Bilstein.

Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam? - Ảnh 3.

Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam? - Ảnh 4.

Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam? - Ảnh 5.

Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam? - Ảnh 6.

Một chiếc Mazda MX-5 số sàn, chính hãng mới được rao bán thời gian gần đây. Ảnh: Nguyễn Đức.

Mặc dù là mẫu xe hướng tới cảm giác lái thể thao, chiếc Mazda MX-5 vẫn có những trang bị như đèn chiếu sáng LED có khả năng thích ứng ALH và tự động cân bằng góc chiếu, gạt mưa tự động, màn hình trung tâm 8,8 inch đi kèm kết nối Apple CarPlay (không dây)/Android Auto (có dây), ghế có sưởi ấm, đồng hồ tốc độ dùng màn 4,6 inch, 9 loa Bose, điều hoà tự động, lẫy chuyển số sau vô lăng (chỉ có ở bản số tự động) và gương chiếu hậu tràn viền có chống chói. Mẫu xe này dùng phanh tay cơ, không có phanh tay điện tử.

Một số hình ảnh khác của Mazda MX-5 số sàn:

Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam? - Ảnh 7.

Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam? - Ảnh 8.

Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam? - Ảnh 9.

Cường ‘Đô la’ sắm Mazda MX-5 số sàn giá hơn 1,3 tỷ đồng vừa ra mắt Việt Nam? - Ảnh 10.

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