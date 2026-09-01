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Cường Đô La ra đường tắm mưa: "Chỉ sợ về nhà vợ la"

Xi Xi
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Mới đây, Cường Đô La thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh cùng một người bạn ra đường tắm mưa.

Trong clip, Cường Đô La mặc áo sơ mi đen, quần short màu sáng cùng người bạn bước đi trên vỉa hè giữa lúc trời mưa lớn. Cả hai đều ướt sũng nhưng tỏ ra rất hào hứng, liên tục cười đùa, khoác vai và giơ tay lên cao tận hưởng cơn mưa.

Đính kèm clip, nam doanh nhân hóm hỉnh viết: "Tắm mưa thật thích mà chỉ sợ về nhà vợ thấy vợ la vì lo". Khoảnh khắc đời thường có phần nghịch ngợm của nam doanh nhân khiến nhiều người liên tưởng đến những phút giây vô tư của tuổi thơ.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận thích thú: "Ai rồi cũng có những phút giây muốn quay trở về tuổi thơ tắm mưa…", "Trông anh em như thế này trẻ ra vài tuổi ý… Đúng kiểu quay về tuổi thơ", "Như đứa con nít vợ la là đúng rồi bro".

Cường Đô La ra đường tắm mưa: "Chỉ sợ về nhà vợ la" - Ảnh 1.

Cường Đô La tắm mưa cùng bạn.

Một số người còn hài hước trêu Cường Đô La: "Cởi áo ở trần mới đúng tắm mưa", "Ôn lại tuổi thơ hả anh Nguyễn Quốc Cường".

Cường Đô La, tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982 tại Gia Lai. Anh được công chúng biết đến từ nhiều năm trước với hình ảnh một doanh nhân có niềm đam mê đặc biệt với siêu xe. Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh, đời tư của Cường Đô La cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm khi anh có những mối quan hệ tình cảm với các mỹ nhân trong showbiz Việt.

Sau những ồn ào tình cảm, Cường Đô La kết hôn với Đàm Thu Trang vào tháng 7/2019 tại TP.HCM. Từ khi về chung nhà, cuộc sống của nam doanh nhân có nhiều thay đổi. Thay vì thường xuyên được nhắc đến bởi chuyện tình cảm hay thú chơi siêu xe, Cường Đô La ngày càng xuất hiện nhiều hơn với hình ảnh người chồng, người cha dành thời gian cho gia đình.

Trên trang cá nhân, anh không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên Đàm Thu Trang và các con, đồng thời công khai dành cho bà xã những lời yêu thương. Hành trình nhiều năm bên nhau của cặp đôi cũng thường xuyên được cả hai ghi lại qua những dịp kỷ niệm, chuyến đi và các hoạt động cùng gia đình.

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Tags

cường đô la

Nguyễn Quốc Cường

tắm mưa

doanh nhân

Đàm Thu Trang

sợ vợ

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