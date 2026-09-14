Cường Đô La khoe ảnh gia đình, cô gái lạ mặt ngồi cạnh Subeo thành tâm điểm

Cường Đô La gây sốt khi chia sẻ bức ảnh cả gia đình bên nhau ngày cuối tuần.

Cường Đô La là doanh nhân khá thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh bên các con và gia đình. Nam doanh nhân cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý trong những dịp liên quan đến Subeo.

Mới đây, Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc quây quần bên gia đình. Nam doanh nhân ngồi chơi cùng các con gồm Sutin, Suchin và Subeo. Đáng chú ý, trong khung hình còn xuất hiện một cô gái trẻ ngồi ngay cạnh Subeo. Qua góc nghiêng, nhiều cư dân mạng nhận xét cô gái này có đường nét gương mặt và vóc dáng khá giống với người từng xuất hiện công khai bên Subeo tại một sự kiện trước đó. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của hội "thám tử mạng".

Bên cạnh những bình luận tò mò về danh tính cô gái, không ít người lại dành lời khen cho cách ứng xử của Cường Đô La. Việc nam doanh nhân thoải mái để một cô gái xuất hiện trong khung hình gia đình được cho là cho thấy anh tôn trọng và ủng hộ cuộc sống riêng của con trai.

Cường Đô La khoe ảnh gia đình, nhưng ngoài Subeo, Sutin và Suchin thì còn có thêm sự xuất hiện của một cô bé

Cô bé ngồi cạnh, chăm chú nhìn Subeo đang vẽ tranh

Hồi tháng 4/2026, Subeo gây chú ý khi xuất hiện cùng một cô gái tại sự kiện của Hồ Ngọc Hà. Subeo và cô gái này ngồi cùng nhau, ra về chung xe với Hồ Ngọc Hà. Suốt sự kiện, Subeo và cô gái đi cùng trông rất gần gũi, thân thiết. Subeo còn chủ động đeo túi giúp cô gái kia.

Sau sự kiện đó, Hồ Ngọc Hà lên tiếng về chuyện tình cảm của con trai: "Tôi ủng hộ chuyện tình cảm của con, như một người đàn ông trưởng thành thật sự, không vấn đề gì hết. Tôi và Kim Lý cùng đi ăn với các bạn, cùng trò chuyện, đặc biệt là ngồi trên xe, cùng nghe những bản nhạc gọi là cùng "gu" với nhau, mặc dù là 2 thế hệ hoàn toàn khác nhau như thế. Tôi vui vì mình vẫn phù hợp với các bạn, như vậy thì gia đình có sự kết nối hơn, có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đó là điều mà tôi thấy tự hào".

Subeo từng xuất hiện chung một cô gái cách đây 5 tháng

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Không ai dám nói trước được điều gì cả. Bản thân tôi cũng thế. Nên bây giờ chúng ta cứ vui được ngày nào, con cảm thấy thoải mái được ngày nào thì mình cảm thấy trọn vẹn. Quan tâm được con đã là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cũng đừng áp đặt các con quá hoặc nói những lời hơi mạnh vì các con cũng không như tôi được. Tôi có thể nghe quen rồi và cũng biết chắt lọc. Còn các con còn rất trẻ và đang đi học nên hy vọng mọi người yêu thương, dành những lời nói ngọt ngào cho các con".

Sau khi Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La tan vỡ và có gia đình riêng, Subeo vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ 2 phía. Không chỉ được nhận tình thương từ Đàm Thu Trang, Subeo còn xem bố dượng Kim Lý như một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Mẹ Subeo từng nói về tính cách con trai: "Henry (Subeo) là người sống cực kỳ đơn giản, bé chỉ ăn mặc những gì thoải mái nhất chứ không bao giờ quan trọng đồ mắc tiền hay xịn xò, đó là điều tôi thấy thành công khi nuôi dạy con. Với tôi, Henry không phải là cậu bé học nhất nhất hết hay làm cái gì quá vĩ đại nhưng con lại là người tình cảm, yêu thương các em, rất nghe lời nhưng cũng có tiếng nói riêng".

Cường Đô La được khen là ông bố cưng chiều con, tâm lý







