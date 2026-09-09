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Cường Đô La bất ngờ đăng ảnh cùng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, cảm ơn Đàm Thu Trang

PV
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Động thái của Cường Đô La thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Mới đây, Cường Đô La gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc liên quan đến con trai Subeo. Cụ thể, anh cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đi họp phụ huynh cho con trai Subeo. Đáng chú ý, anh gửi lời cảm ơn đầy tình cảm tới bà xã Đàm Thu Trang vì đã luôn bao dung, thấu hiểu và âm thầm đồng hành cùng mình.

Cường Đô La viết: "Họp phụ huynh cho Anh Hai (Subeo - pv). Cảm ơn vợ yêu Đàm Thu Trang vì bao dung, thấu hiểu, yêu thương ba và cả gia đình. Ba thật may mắn vì có mẹ trong cuộc đời này. Yêu mẹ không từ nào có thể tả được ! Ba chỉ có thể tập trung tối đa cho công việc chỉ khi mẹ đứng sâu âm thầm support mà không lời than vãn nào".

Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc Đáng nhớ cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong họp phụ huynh - Ảnh 1.

Cường Đô La thoải mái đi họp phụ huynh cho con trai Subeo cùng Hồ Ngọc Hà và KIm Lý

Khoảnh khắc được chia sẻ cho thấy câu chuyện phía sau buổi họp phụ huynh của Subeo. Cường Đô La hiện đã có gia đình riêng với Đàm Thu Trang, trong khi Hồ Ngọc Hà cũng xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên Kim Lý. Dù vậy, cả hai vẫn duy trì sự phối hợp và ứng xử văn minh để cùng chăm sóc con trai chung.

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La từng có khoảng thời gian dài gắn bó. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2015 sau nhiều năm yêu và chung sống. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai lần lượt tìm được hạnh phúc mới. Hồ Ngọc Hà gắn bó với Kim Lý, còn Cường Đô La tiến tới hôn nhân với Đàm Thu Trang.

Điều đáng chú ý là thay vì để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà vẫn giữ mối quan hệ tương đối hòa thuận, đặc biệt trong những vấn đề liên quan tới Subeo. Năm 2020, Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức sinh nhật cho Subeo tại nhà riêng, trong khi Hồ Ngọc Hà cũng có những hoạt động riêng cùng con trai. Những hình ảnh này cho thấy Subeo vẫn nhận được tình yêu thương từ cả bố, mẹ và các thành viên trong hai gia đình.

Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc Đáng nhớ cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong họp phụ huynh - Ảnh 2.

Cường Đô La hạnh phúc vì Đàm Thu Trang yêu thương con riêng của anh như con ruột và hết lòng chăm lo cho tổ ấm

Đàm Thu Trang cũng được nhắc đến như một mắt xích quan trọng trong mối quan hệ đặc biệt này. Từ khi kết hôn với Cường Đô La, cô nhiều lần thể hiện sự quan tâm tới Subeo, góp phần tạo nên không khí hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.

Hiện tại, Cường Đô La và Đàm Thu Trang có hai con chung là Suchin và Sutin, bên cạnh Subeo. Gia đình doanh nhân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cho thấy cuộc sống gia đình khá gắn bó. Cả hai thường dành cho nhau những lời yêu thương và xem các con là niềm vui trong cuộc sống.

Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng có cuộc sống ổn định bên các con. Hình ảnh hai gia đình xuất hiện trong những dịp đặc biệt càng cho thấy cách những người từng có một mối quan hệ chung có thể lựa chọn ứng xử nhẹ nhàng sau khi mỗi người đã bước sang một chặng đường mới.

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Tags

cường đô la

Hồ Ngọc Hà

Kim Lý

Đàm Thu Trang

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