Cuốn sách kể tội Britney Spears

Chồng cũ tố Britney Spears ngoại tình

Theo kế hoạch, cuốn hồi ký You Thought You Knew của Kevin Federline lên kệ vào ngày 21/10 tới. Tuy nhiên, nó đang gây xôn xao truyền thông quốc tế khi một số nội dung trong sách được hé lộ, chủ yếu liên quan đến cuộc hôn nhân giữa anh và “Công chúa nhạc pop” Britney Spears.

Kevin Federline là chồng thứ 2 của Britney Spears. Cô gặp nam vũ công sinh năm 1978 tại câu lạc bộ Joseph's ở Hollywood vào mùa hè 2004. Hai người nhanh chóng phải lòng nhau. Ba tháng sau đó, họ kết hôn tại nhà riêng ở Studio City, California. Họ có với nhau hai con trai Sean (20 tuổi) và Jayden (19 tuổi).

Năm 2007, hai người ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con. Federline giành được chiến thắng, Britney phải trợ cấp cho chồng cũ và hai con trai.

Federline tố Britney ngoại tình với nữ vũ công Teresa Espinosa. Ảnh: KMazur/Getty Images.

Trong đoạn trích từ cuốn hồi ký mà Us Weekly có được, Federline tuyên bố Britney ngoại tình trong thời gian hai người hẹn hò và “kẻ thứ ba” là nữ.

Nam DJ nhớ về chuyến đi chơi cùng Britney và ê kíp chuyến lưu diễn Onyx Hotel Tour ở Amsterdam (Hà Lan) vào năm 2004. Thời điểm đó, hai người mới xác định mối quan hệ được khoảng một tháng. Chuyến đó có Teresa Espinosa, nữ vũ công giới thiệu Federline làm quen Britney trước đó.

Sau khi trở về phòng khách sạn, giọng ca Baby One More Time có việc ra ngoài và nói với bạn trai sẽ quay lại ngay. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi qua mà Federline không thấy người yêu trở về, nên quyết định đi tìm.

“Khi đi ngang qua một căn phòng, tôi liếc nhìn vào trong và sững người. Cô ấy ở đó. Theresa đang ngồi trên mép giường. Hôn nhau say đắm”, Federline kể.

Theo nam vũ công, Britney và Theresa đều nhìn thấy anh ngay lúc đó. Tức giận vì bị phản bội, Federline được cho là tức tốc trở về phòng khách sạn thu dọn hành lý để về nước.

“Cô ấy bắt đầu xin lỗi, giải thích, hứa không bao giờ tái phạm nữa. Cô ấy nói với tôi không ý thức được sự nghiêm túc của tôi đối với mối quan hệ của cả hai, rằng cô ấy bị choáng ngợp và đó là sai lầm”, theo đoạn trích.

Vụ ngoại tình kết thúc bằng việc Federline tha thứ cho bạn gái nổi tiếng. Theo Federline, những tuần ở châu Âu sau đó giúp tình cảm giữa họ khăng khít hơn và đi đến kết hôn vào tháng 9 cùng năm.

Trong cuộc trò chuyện với Entertainment Tonight vào ngày 14/10, Federline tiết lộ Britney gọi điện cho người yêu cũ, nam ca sĩ Justin Timberlake vào đêm trước khi họ kết hôn.

Theo Federline, lúc đó, hai người nghỉ tại khách sạn Fairmont Miramar ở Santa Monica, California. Anh bước vào phòng khi nữ ca sĩ sinh năm 1981 đang nói chuyện điện thoại. Ban đầu, anh nghĩ người đầu dây bên kia là mẹ vợ. Tuy nhiên, khi Britney nói đó là Justin, anh bị sốc.

Federline cho rằng đó là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về cuộc hôn nhân sóng gió, nhưng anh đã bỏ qua vì lúc đó còn quá trẻ và đang yêu điên cuồng. Cha của 6 đứa trẻ cho biết anh không dám khẳng định Britney còn yêu Justin hay không, nhưng chắc chắn cô vẫn chưa hoàn toàn quên đi mối tình cũ.

Lý do ly hôn

Trong đoạn trích khác, Federline cáo buộc vợ cũ sử dụng cocaine trong thời gian cho con bú. Sự việc được cho là xảy ra tại bữa tiệc ra mắt album Playing With Fire của anh vào năm 2006.

Federline kể bản thân ngạc nhiên khi thấy vợ và bố vợ có mặt tại sự kiện, vì chủ nhân hit Toxic trước đó bày tỏ muốn ở nhà với hai con trai.

Sau đó, anh bắt gặp vợ và một cô bạn hít cocaine trên bàn trong phòng thay đồ. Anh viết: “Cả hai đều đội những bộ tóc giả kỳ quặc. Tóc của Britney màu xanh điện. Trông thật siêu thực. Họ thậm chí còn không thèm che giấu”.

Theo Federline, anh trai của Britney, Bryan Spears, và người đại diện Jason Trawick cũng có mặt trong phòng khi nữ ca sĩ bị sử dụng ma túy.

Cuộc hôn nhân của họ được cho là kết thúc vào buổi tối hôm đó, khi Federline yêu cầu Britney không cho các con bú. Britney phản ứng lại bằng cách hất đồ uống vào mặt chồng cũ.

"Đó là giọt nước tràn ly, cả chuyện cho con bú và phản ứng của cô ấy. Đó là điều kết thúc chúng tôi”, anh chia sẻ.

Chồng cũ tố Britney dùng ma túy trong lúc cho con bú. Ảnh: Getty Images.

Vài ngày sau khi luật sư của Federline, Mark Vincent Kaplan, gửi thư pháp lý yêu cầu Britney ngừng cho con bú, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy khởi kiện chồng cũ. Britney đệ đơn ly hôn vào tháng 11/2006 và thủ tục hoàn tất vào tháng 7/2007.

Trong đoạn trích do tờ New York Times tiết lộ, Federline cảnh báo vợ cũ đang tiến gần đến kết cục bi thảm vì hành vi thất thường và “không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn được”.

“Từ góc nhìn của tôi, đồng hồ đang tích tắc. Chúng ta sắp đến giờ thứ 11. Sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra nếu mọi thứ không thay đổi. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là con trai chúng tôi phải gánh chịu hậu quả”, anh viết.

Federline cho hay các con trai từng tâm sự với anh rằng không muốn quay lại nhà Britney vì chúng sợ chính mẹ ruột của mình.

Anh kể đôi khi hai con trai thức giấc vào ban đêm, thấy Britney đứng lặng lẽ ở cửa, nhìn vào họ với con dao trên tay. Thấy con tỉnh, cô quay lưng bỏ đi mà không giải thích gì.

Federline cũng cam đoan chưa bao giờ chống lại vợ cũ. Anh chỉ muốn chăm sóc các con và duy trì mối quan hệ đồng nuôi dạy con tốt đẹp với nữ ca sĩ 8X.

Trong hồi ký, Federline tiết lộ nhận được 20.000 USD/tháng tiền trợ cấp nuôi con và thêm 20.000 USD/tháng cấp dưỡng sau ly hôn. Tuy nhiên, khoản tiền sau chỉ có trong 13 tháng (bằng một nửa thời gian 2 người kết hôn - 26 tháng).

Anh phủ nhận việc vô công rỗi nghề, chỉ chờ nhận tiền hàng tháng từ vợ cũ. Ngược lại, anh tham gia các sự kiện, đầu tư và làm việc.

Phản ứng của Britney Spears

Ngày 14/10, người đại diện của Britney Spears lên tiếng phản đối Kevin Federline: “Với những tin tức từ cuốn sách của Kevin được tung ra, một lần nữa anh ta và những người khác lại kiếm lời từ cô ấy. Thật đáng buồn khi điều này xảy ra ngay sau khi khoản trợ cấp nuôi con của Kevin kết thúc. Tất cả những gì cô ấy quan tâm là các con của mình, Sean Preston và Jayden James, và hạnh phúc của chúng giữa làn sóng giật gân này".

Người đại diện nói thêm những gì xảy ra trong cuộc đời Britney đều được kể lại trong cuốn hồi ký năm 2023, The Woman in Me .

Một ngày sau, "Công chúa nhạc pop" đăng tâm thư trên X. Cô tuyên bố sự thao túng liên tục từ chồng cũ gây tổn thương và khiến cô kiệt sức.

Britney cho biết luôn cầu xin và khao khát được có cuộc sống cùng các con trai của mình. Tuy nhiên, việc dung hòa được với con trai tuổi teen là vấn đề phức tạp đối với cô, đến mức khiến cô nản lòng.

Trong phát ngôn mới nhất, Britney chỉ trích chồng cũ nói dối, còn có ý trách cứ hai con vô tâm. Ảnh: IG.

"Tôi luôn cầu xin, gần như van nài, để chúng trở thành một phần trong cuộc đời tôi. Đáng buồn thay, chúng luôn chứng kiến sự thiếu tôn trọng từ chính cha của chúng dành cho tôi. Chúng cần phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Một đứa chỉ gặp tôi 45 phút trong suốt 5 năm qua, còn đứa kia chỉ có 4 lần gặp trong cùng khoảng thời gian đó. Tôi cũng có lòng tự trọng. Từ nay, tôi sẽ chỉ cho chúng biết khi nào tôi sẵn sàng gặp", cô giãi bày.

Britney khẳng định cuốn sách chứa đựng những lời nói dối trắng trợn. Họ làm vậy để nhận lại tiền bạc, trong khi người duy nhất thật sự bị tổn thương là cô.

"Tôi sẽ luôn yêu thương các con. Nếu các bạn thật sự hiểu tôi, các bạn không để tâm đến những tin đồn trên báo lá cải về sức khỏe tinh thần hay việc uống rượu của tôi. Thực tế, tôi là người phụ nữ khá thông minh, cố gắng sống một cuộc đời thiêng liêng và riêng tư suốt 5 năm qua. Tôi nói ra điều này vì tôi đã chịu đựng đủ rồi. Bất kỳ người phụ nữ thật sự nào cũng sẽ làm điều tương tự", Britney dành lời cuối cho người hâm mộ.

Tâm thư của Britney Spears nhận được hơn 5 triệu lượt Thích chỉ sau một ngày đăng tải. Người ủng hộ để lại lời động viên và chúc Britney có được sự an yên trong tâm hồn.