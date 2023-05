Cuốn Kinh thánh Do Thái cổ nhất thế giới được bán với giá 38,1 triệu USD

Đây là một trong những mức giá cao nhất cho một cuốn sách hay tài liệu từng được bán đấu giá.

Cuốn Kinh thánh Do Thái "Codex Sassoon" hơn 1000 năm tuổi được bày bán đấu giá ở New York, Mỹ ngày 17/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Sotheby’s cho biết cựu Đại sứ Mỹ Alfred Moses, Chủ tịch Ủy ban Do Thái Mỹ đã thay mặt một tổ chức phi lợi nhuận mua lại thành công cuốn Codex Sassoon. Cuốn Kinh thánh này sau đó được tặng lại cho Bảo tàng Người Do Thái ANU ở Tel Aviv, Israel. Cựu Đại sứ Alfred Moses chia sẻ đây là cuốn Kinh thánh có ảnh hưởng nhất trong lịch sử và là nền tảng của văn minh phương Tây.

Mức giá 31,8 triệu USD bán Codex Sassoon đã vượt qua con số 30,8 triệu USD mà nhà sáng lập Microsoft Bill Gates đã trả để mua bản thảo Codex Leicester của danh họa Leonardo da Vinci năm 1994. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn con số 50 triệu USD mà Sotheby’s từng dự đoán vào tháng 2 vừa qua. Hiện tại, tài liệu lịch sử đắt giá nhất thế giới vẫn là ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ, do Sotheby’s bán với giá cao kỷ lục 43,2 triệu USD vào tháng 11/2021.

Cuốn Codex Sassoon - có niên đại đại từ cuối thế kỷ IX đến đầu thế kỷ X - là cuốn Kinh thánh Do Thái hoàn chỉnh nhất vẫn còn tồn tại, được đặt theo tên của người chủ trước đó là David Solomon Sassoon (1880-1942), người sở hữu bộ sưu tập tư nhân quan trọng nhất về các văn bản Do Thái cổ trên thế giới. Đây là lần đầu tiên cuốn này được đấu giá trong hơn 30 năm.

Cuốn Kinh thánh Codex Sassoon được xem là "cầu nối" quan trọng giữa Các cuộn sách Biển Chết có từ thế kỷ III trước Công nguyên với Kinh thánh Do Thái hiện đại. Kinh thánh Do Thái còn được xem là nền tảng của Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo.

Ngoài ra, cuốn Codex Sassoon là một trong 2 bản thảo chứa toàn bộ nội dung của 24 cuốn sách Kinh thánh Do Thái còn tồn tại đến ngày nay. Theo Sotheby's, cuốn sách này lâu đời và hoàn chỉnh hơn 2 cuốn Kinh thánh Do Thái nổi tiếng khác là Aleppo Codex và Leningrad Codex.