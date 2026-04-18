Cuối tuần sếp đột nhiên hỏi “Em có rảnh không?”, ai EQ thấp bảo “Có”, người EQ cao lại trả lời thế này

Nhiều người khi nhận được câu hỏi này thường phản xạ rất trực tiếp: hoặc trả lời “Có” một cách vô tư, hoặc lập tức từ chối bằng “Đang bận”. Tuy nhiên, cả hai cách phản hồi này đều tiềm ẩn rủi ro. Nếu bạn nói mình rảnh, sếp có thể hiểu rằng bạn không có nhiều việc để làm. Ngược lại, nếu từ chối thẳng thừng, bạn dễ bỏ lỡ cơ hội tham gia vào những nhiệm vụ quan trọng.

Người có trí tuệ cảm xúc cao thường không trả lời ngay mà sẽ tìm cách hiểu rõ mục đích của câu hỏi. Khi sếp chủ động hỏi, gần như chắc chắn họ đang có việc cần trao đổi hoặc giao phó. Vì vậy, phản hồi khéo léo nhất nên bắt đầu bằng việc làm rõ nhu cầu:

“Sếp cần em hỗ trợ việc gì ạ?”

Cách trả lời này vừa thể hiện sự chủ động, vừa giúp bạn có thêm thông tin để đưa ra quyết định phù hợp. Tùy vào nội dung công việc và tình trạng hiện tại của bản thân, bạn có thể lựa chọn đồng ý hoặc từ chối một cách linh hoạt.

Trường hợp bạn đang rảnh và công việc quan trọng

Đừng chỉ đáp “vâng” hay “được ạ”. Một câu trả lời thông minh sẽ vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, vừa cho thấy bạn đang quản lý công việc tốt: “Hiện em đang hoàn thiện một số việc, nhưng nếu cần xử lý gấp thì em có thể ưu tiên làm ngay ạ.” Cách nói này giúp sếp thấy bạn không hề “rảnh rỗi vô nghĩa”, mà vẫn luôn chủ động với công việc của mình.

Trường hợp công việc quan trọng nhưng bạn đang bận

Từ chối không đồng nghĩa với thiếu hợp tác. Điều quan trọng là bạn cần đưa ra lý do rõ ràng và thể hiện thiện chí: “Em có thể làm việc này, nhưng hiện tại em đang xử lý một việc gấp nên chưa thể nhận ngay. Mong sếp thông cảm.”

Nếu tình huống cấp bách, bạn thậm chí có thể đề xuất phương án thay thế, như giới thiệu đồng nghiệp phù hợp để hỗ trợ. Điều này cho thấy bạn không né tránh trách nhiệm mà vẫn quan tâm đến tiến độ chung.

Trường hợp việc không quá quan trọng hoặc ngoài phạm vi công việc

Đây là lúc bạn cần cân nhắc lợi ích và mức độ phù hợp. Nếu có thể hỗ trợ, đây là cơ hội để ghi điểm. Nhưng nếu công việc không liên quan hoặc ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính, bạn hoàn toàn có thể từ chối khéo léo bằng cách nêu rõ ưu tiên hiện tại của mình.

Dù ở tình huống nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là phản hồi kịp thời. Việc im lặng hoặc trả lời chậm dễ tạo ấn tượng thiếu chuyên nghiệp. Ngược lại, một câu trả lời nhanh chóng, rõ ràng và có suy nghĩ sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên.

Thực tế cho thấy, sự khác biệt giữa người EQ thấp và EQ cao không nằm ở việc họ nói “có” hay “không”, mà ở cách họ truyền đạt. Một câu trả lời khéo léo không chỉ giúp bạn xử lý tình huống trước mắt mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển lâu dài trong công việc.

(Tổng hợp)