Nếu đang tìm một điểm đến cuối tuần tại Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia là nơi quy tụ triển lãm xe, công nghệ và Gala Better Choice Awards 2026 trong hai ngày 3 và 4/10.

Cuối tuần này, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội sẽ trở thành điểm đến của nhiều hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026. Từ triển lãm xe, trải nghiệm lái thử đến không gian công nghệ và Gala Better Choice Awards 2026, khách tham quan có thể kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một chuyến đi.

Đáng chú ý, Gala Better Choice Awards 2026 diễn ra từ 17h đến 21h40 ngày 4/10 tại Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chương trình kết hợp phần trao giải với các tiết mục âm nhạc của Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê và Cheng.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia nằm ở đâu?

Trung tâm Hội nghị Quốc gia nằm trên đường Phạm Hùng, khu vực Mễ Trì, Hà Nội. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động thuộc Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 trong hai ngày cuối tuần.

Nếu xuất phát từ khu vực trung tâm như Hồ Hoàn Kiếm, quãng đường tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào khoảng 10-12 km, tùy điểm xuất phát và tuyến đường. Với xe máy hoặc ô tô, một lựa chọn thuận tiện là đi theo hướng Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng, sau đó di chuyển tới khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong điều kiện giao thông thuận lợi, hành trình có thể mất khoảng 25-35 phút. Vào cuối tuần, thời gian di chuyển thường dễ chịu hơn ngày thường nhưng người đi vẫn nên chủ động xuất phát sớm, đặc biệt nếu muốn tham quan nhiều khu vực trước giờ Gala.

Nếu đi taxi hoặc xe công nghệ, có thể nhập điểm đến là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Hà Nội. Đây là phương án phù hợp với những người không quen đường hoặc muốn di chuyển thẳng tới địa điểm tổ chức.

Đi sớm để xem xe và khám phá công nghệ

Trong ngày 3 và 4/10, Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS) 2026 mở cửa từ 8h đến 18h tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Khách tham quan được vào khu trưng bày và tham gia các hoạt động trải nghiệm mà không cần mua vé.

Khoảng 60 mẫu xe thuộc Top 5 các hạng mục Car Choice Awards 2026 dự kiến được trưng bày. Trong đó có nhiều mẫu xe gia đình như Mitsubishi Xpander, Toyota Innova Cross, Mazda CX-5, Ford Everest, Kia Carnival, cùng các mẫu hybrid và xe điện như Honda CR-V e:RS, Hyundai Tucson HEV, Geely EX5 EM-i, Lynk & Co 02 hay VinFast VF 8.

VinFast cũng mang mẫu bán tải VF Wild tới trưng bày. Khách tham quan có thể đăng ký lái thử một số mẫu xe và tham gia các hoạt động check-in, minigame với nhiều phần quà.

Ngay tại khuôn viên sự kiện còn có Vietnam InnoShow 2026, triển lãm công nghệ và đổi mới sáng tạo với hơn 100 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, tài chính và ngân hàng.

Tối 4/10: Gala Better Choice Awards 2026

Nếu muốn tham dự Gala, khách nên lưu ý thời gian chương trình từ 17h đến 21h40 ngày 4/10, tại Phòng Khánh tiết của Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đêm Gala sẽ công bố kết quả các nhóm giải của Better Choice Awards 2026, đồng thời có sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê và Cheng.

Như vậy, một lịch trình tương đối thuận tiện là tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ chiều, tham quan khu vực xe và triển lãm công nghệ, sau đó tiếp tục ở lại để theo dõi Gala vào buổi tối. Người tham dự nên kiểm tra thông tin của ban tổ chức về điều kiện và hình thức vào Gala trước khi tới.