Cuối tuần này (9–10/8), 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh: Top 1 “vận đỏ như son”, dễ thăng chức

1. Tuổi Thìn

Là con giáp đứng đầu bảng về vận may cuối tuần này, người tuổi Thìn được nhiều cát tinh có khả năng thúc đẩy tài chính mạnh mẽ chiếu mệnh. Tử vi dự đoán thời gian tới, con giáp này sẽ đón tài lộc đến từ các nguồn bên ngoài lương như đầu tư, kinh doanh, bất động sản hoặc vận may trúng thưởng.

Về công việc, với người tuổi Thìn đang làm việc trong các ngành nghề kinh doanh, tài chính, chứng khoán hoặc bất động sản, đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để chốt giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc ra quyết định đầu tư. Những thương vụ tưởng chừng bế tắc có thể được tháo gỡ bất ngờ, nhờ sự xuất hiện của quý nhân hoặc cơ hội hiếm có. Cát tinh soi đường cũng giúp người tuổi Thìn thể hiện được năng lực trong công sở. Một số người có thể được cất nhắc, giao thêm nhiệm vụ hoặc mời tham gia các dự án tiềm năng.

Về tài lộc, cát khí lan tỏa mạnh vào hai ngày cuối tuần khiến các khoản đầu tư trước đây của tuổi Thìn bắt đầu sinh lời rõ rệt. Một số người có thể bất ngờ thu về số tiền lớn từ việc bán đất, chuyển nhượng tài sản hoặc được chia lợi nhuận từ dự án chung. Những ai làm nghề tự do, kinh doanh cá thể sẽ đặc biệt thuận lợi khi lượng khách hàng tăng đột biến, nguồn thu không ngừng chảy về.

Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn đang là “con cưng” của vận may, không chỉ giữ phong độ tài chính ổn định mà còn liên tiếp đón thêm các cơ hội tăng tài sản. Câu nói “đã giàu lại càng giàu” có lẽ đúng nhất với tuổi này trong hai ngày 9–10/8.

2. Tuổi Dậu

Không quá phô trương như tuổi Thìn, nhưng người tuổi Dậu lại âm thầm bứt phá nhờ được hai sao đại cát chiếu mệnh. Hai cát tinh này thường mang đến quý nhân phù trợ, hóa giải khó khăn, mở ra vận trình mới suôn sẻ hơn.

Cụ thể, với người tuổi Dậu đang ở trong giai đoạn thử thách, bấp bênh trong sự nghiệp, cuối tuần này là lúc họ bắt đầu thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Những hiểu lầm nơi công sở được tháo gỡ, mâu thuẫn nội bộ được giải quyết, cấp trên nhìn nhận đúng năng lực.

Nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Dậu sẽ gặp được đối tác đáng tin cậy hoặc khách hàng lớn bất ngờ liên hệ. Đặc biệt, với những ai làm trong ngành dịch vụ, giáo dục, y tế hoặc truyền thông, cuối tuần này sẽ là khoảng thời gian “đắt sô” với các hợp đồng liên tiếp được ký kết.

Song song với đó, nhờ quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu sẽ có khoản thu ngoài dự kiến. Có thể là một dự án nhỏ tưởng không thành lại mang về doanh thu bất ngờ; hoặc người cũ quay lại hợp tác, mở ra nguồn lợi mới. Với người làm công ăn lương, đây là lúc nên đề xuất tăng lương, xin thưởng hoặc cân nhắc thay đổi môi trường làm việc nếu có cơ hội tốt hơn.

3. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn mang mệnh phúc khí, nhưng thời gian qua tài vận có phần ảm đạm. Dẫu vậy, càng về cuối tuần này, cục diện chuyển biến mạnh nhờ sự xuất hiện của cát tinh chiếu mệnh. Đây là dấu hiệu tốt cho những người chăm chỉ, kiên trì với kế hoạch của mình.

Trong hai ngày cuối tuần, tuổi Hợi có khả năng được giao dự án mới hoặc được khách hàng lớn tin tưởng giao việc. Với những ai làm nghề kế toán, ngân hàng, bảo hiểm, logistics hoặc bán hàng, doanh số và thành tích cá nhân sẽ tăng vượt mức trung bình. Một số người có thể được cấp trên đánh giá cao nhờ xử lý tình huống khéo léo, từ đó mở đường cho cơ hội thăng chức.

Cát tinh cũng mang lại tài lộc ổn định, giúp người tuổi Hợi củng cố tình hình tài chính. Những người từng vất vả tiết kiệm, tích lũy trong thời gian dài sẽ bắt đầu thấy kết quả. Khoản tiền tưởng nhỏ nhưng mang ý nghĩa khởi đầu cho chuỗi tăng trưởng dài hạn. Với người kinh doanh nhỏ, đơn hàng tăng dần đều, dòng tiền ổn định, không còn cảnh chật vật như trước.

Dù không giàu nhanh tức thì như tuổi Thìn, nhưng tuổi Hợi sẽ thấy rõ sự cải thiện về chất lượng cuộc sống: chi tiêu dễ thở hơn, có khoản tiết kiệm dự phòng và quan trọng nhất là sự tự tin trở lại trên hành trình tài chính cá nhân.

