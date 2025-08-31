Cuối tháng 7 Âm lịch: 2 con giáp bứt phá trong công việc, 1 con giáp phải dè chừng tiểu nhân ngáng đường

Thời điểm cuối tháng 7 Âm lịch được coi là giai đoạn bản lề trước khi bước sang tháng 8 Âm lịch nhiều thử thách. Với sự chuyển dịch của trường khí, tử vi dự báo có 2 con giáp sẽ bứt phá bất ngờ trong sự nghiệp, không chỉ ghi dấu ấn ở công việc hiện tại mà còn mở ra cơ hội thăng tiến dài hạn.

Trái lại, có 1 con giáp cần đặc biệt cẩn thận với những lời qua tiếng lại và sự ghen ghét của tiểu nhân, nếu không dễ rơi vào cảnh "xôi hỏng bỏng không". Cùng khám phá xem đâu là con giáp may mắn và con giáp cần thận trọng trong giai đoạn đặc biệt này.

Tuổi Dậu: Cánh chim vươn mình giữa bầu trời sự nghiệp

Cuối tháng 7 Âm lịch, tuổi Dậu như cánh chim được tiếp thêm gió. Tử vi cho thấy sự nghiệp của bạn đang ở thời điểm bứt phá, nhờ sự kiên định và khả năng nắm bắt thời cơ. Những dự án từng dang dở hoặc gặp nhiều trở ngại bất ngờ được tháo gỡ, mở ra con đường mới.

Người tuổi Dậu trong môi trường công sở có cơ hội chứng tỏ bản thân với cấp trên. Một số sẽ được giao thêm nhiệm vụ quan trọng, dù ban đầu có phần áp lực nhưng đây lại chính là bàn đạp giúp bạn nâng cao uy tín. Với những ai làm kinh doanh, cuối tháng 7 Âm lịch là thời điểm hợp tác sinh lợi, dễ gặp được khách hàng lớn hoặc ký kết hợp đồng giá trị.

Tài chính theo đó cũng sáng sủa hơn. Dòng tiền ổn định, có thêm khoản thưởng hoặc lợi nhuận khiến tuổi Dậu cảm thấy vững vàng hơn cho những dự định sắp tới. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn đừng quá tham việc mà quên chăm sóc sức khỏe. Hãy cân bằng nhịp sống để vừa làm tốt công việc, vừa duy trì phong độ ổn định.

Lời khuyên phong thủy: Đặt một chậu cây xanh trên bàn làm việc, như cây kim tiền hoặc trầu bà, để thu hút sinh khí và kích hoạt năng lượng tích cực.

Tuổi Thìn: Lửa nhiệt huyết bùng cháy, công việc thăng hoa

Nếu phải chọn một con giáp có sự nghiệp thăng hoa rực rỡ cuối tháng 7 Âm lịch, thì tuổi Thìn chắc chắn không thể thiếu. Đây là giai đoạn mà bản mệnh nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cát tinh, giúp công việc thuận lợi như cá gặp nước.

Tuổi Thìn vốn dĩ thông minh, quyết đoán, nay lại gặp đúng thời điểm nên dễ dàng tạo ra bước đột phá. Những ý tưởng bạn đưa ra nhận được sự đánh giá cao từ đồng nghiệp và cấp trên. Người đang chờ thăng chức, tăng lương có thể sớm đón tin vui.

Đặc biệt, tuổi Thìn kinh doanh hoặc làm việc tự do sẽ có một tháng bội thu. Cơ hội hợp tác đến từ nhiều phía, hàng hóa bán chạy, đối tác sẵn sàng đồng hành lâu dài. Đây cũng là lúc bạn nên tái đầu tư, mở rộng hoạt động để gặt hái nhiều thành tựu hơn trong tương lai.

Tài vận theo đó cũng phất lên. Tuy nhiên, tử vi nhắc tuổi Thìn nên quản lý chi tiêu hợp lý, tránh vì quá phấn khởi mà vung tay quá trán. Thành công cần đi cùng sự bền vững, đó mới là nền tảng lâu dài.

Lời khuyên phong thủy: Nên sử dụng thêm vật phẩm như vòng tay đá thạch anh tím để cân bằng năng lượng, giữ đầu óc minh mẫn và tránh bị phân tâm.

Tuổi Tý: Dè chừng tiểu nhân, giữ mình trước sóng gió

Khác với tuổi Dậu và tuổi Thìn, tuổi Tý cần hết sức cẩn trọng trong giai đoạn cuối tháng 7 Âm lịch. Tử vi cho thấy vận trình của bạn có dấu hiệu bị tiểu nhân ngáng trở. Những thành tựu bạn đạt được dễ khiến người khác ghen tỵ, từ đó sinh ra thị phi, lời ra tiếng vào.

Trong môi trường công sở, tuổi Tý có thể gặp tình huống bị hiểu lầm, công sức chưa được ghi nhận, thậm chí có người cố tình hạ thấp uy tín. Nếu không khéo léo ứng xử, bạn sẽ vô tình rơi vào bẫy thị phi. Đặc biệt, trong các cuộc họp, bạn nên tiết chế lời nói, tránh phát ngôn thẳng thừng dễ khiến kẻ xấu lợi dụng.

Đối với người kinh doanh, cần cẩn trọng trong ký kết hợp đồng. Có khả năng bạn sẽ bị lừa bởi những lời hứa hẹn hấp dẫn. Hãy kiểm tra kỹ thông tin, không nên vội vàng đầu tư số tiền lớn vào dự án chưa rõ ràng.

Dù vậy, vận trình tuổi Tý không hoàn toàn xấu. Chỉ cần bạn giữ thái độ điềm tĩnh, tránh nóng nảy, mọi việc sẽ dần ổn định. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn lùi lại, đánh giá lại con đường sự nghiệp, sắp xếp kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Lời khuyên phong thủy: Mang theo một chiếc vòng phong thủy bằng đá mắt hổ vàng nâu để tăng cường sự tự tin, bảo vệ khỏi năng lượng tiêu cực.

Cuối tháng 7 Âm lịch là giai đoạn đầy biến động: Tuổi Dậu và Tuổi Thìn có sự nghiệp thăng hoa, cơ hội thăng tiến rộng mở, tài lộc khởi sắc. Tuổi Tý cần cảnh giác, không nên chủ quan trước tiểu nhân.

Dù thuộc con giáp nào, đây cũng là khoảng thời gian quan trọng để mỗi người nhìn lại chặng đường đã qua, điều chỉnh thái độ và chiến lược phù hợp. Bởi suy cho cùng, vận mệnh chỉ là một phần, quan trọng hơn cả vẫn là sự chủ động và bản lĩnh của chính bạn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)