Cưới ông trùm khoáng sản Trung Quốc U60, cô dâu kém 25 tuổi tin "chân ái" sẽ vượt qua gièm pha

Cô dâu Tiền Băng và chú rể Trần Cảnh Hà. Ảnh: 163

Người dân Trung Quốc đang trải qua kỳ nghỉ dài đón Trung Thu và quốc khánh vậy nên rất nhiều cặp đôi đã lựa chọn khoảng thời gian được gọi là "tuần lễ vàng" này để cử hành hôn lễ.

Trong đó, có một đám cưới đặc biệt đang trở thành tâm điểm bàn tán xôn xảo của cộng đồng mạng xứ tỷ dân.

Theo hãng tin 163, vấn đề khiến công chúng chú ý ở đây không chỉ là khác biệt quá lớn về tuổi tác và địa vị, mà còn lời tuyên bố rõng rạc của cô dâu trong hôn lễ được livestream trực tiếp trên mạng xã hội.

Đám cưới nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng vì địa vị và tuổi tác giữa hai người. Ảnh: 163

Nam chính là chú rể Trần Cảnh Hà, 63 tuổi, một trong 3 "ông trùm" khoáng sản lớn nhất Trung Quốc đại lục.

Ông Trần hiện đang là Chủ tịch Tập đoàn Khai thác Khoán sản Tử Kim, có giá trị thị trường hơn 150 tỷ NDT (hơn 512 nghìn tỷ đồng).

Ông Trần là người đã trải qua một đời vợ. Được biết, vỡ trước của ông là mối tình từ thời còn cắp sách đến trường, rồi cùng ông trải qua giai đoạn lập nghiệp đầy khó khăn.

Tuy nhiên, vợ ông không may qua đời vào đầu năm 2019 vì bạo bệnh.

Trong khi đó, cô dâu tên là Tiền Băng, 38 tuổi, thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ, từng đảm nhận chức vụ phó chủ tịch một công ty tài chính nổi tiếng ở Trung Quốc. Ngoài ra, cô còn từng giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp.

Cô dâu Tiền Băng tin chân ái sẽ vượt qua ranh giới tuổi tác. Ảnh: QQ

Việc hai người về chung một nhà được giới chuyên gia kinh tế đánh giá cao khi một người là chuyên gia kiếm tiến và một người là chuyên gia quản lý tài chính.

Tại lễ đường, cô dâu Tiền Băng chia sẻ về những kỷ niệm hẹn hò của hai người, đặc biệt là vào lần đầu gặp nhau, chú rể Trần đã nói cô chính là "mỏ vàng cao cấp" của ông.

Cuối cùng, cô tuyên bố: "Chúng tôi muốn dùng hôn nhân để chứng minh, tình yêu chân thành có thể vượt qua và phá vỡ mọi giới hạn tuổi tác. I am so lucky (tạm dịch: Tôi rất may mắn), đã gặp đúng người đúng thời điểm".

Tuy nhiên, khi video về buổi hôn lễ được lan truyền, đa phần cư dân mạng lại không nghĩ như vậy bởi sự chênh lệch tuổi tác quá lớn và vì chú rể quá giàu.

Thậm chí còn có không ý bình luận chỉ trích gay gắt như "Người mê tiền, kẻ háo sắc", "Đúng là chuyện tình 150 tỷ",...