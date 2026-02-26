Cuối ngày Thần Tài (26/2): Giá vàng SJC, vàng nhẫn bất ngờ giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Cập nhật cuối ngày, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn bất ngờ giảm 1 triệu đồng/lượng so với kết phiên trước đó. Hiện, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Phú Quý đang đồng loạt niêm yết tại mức 181 - 184 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giảm từ 300 - 1 triệu đồng/lượng. SJC giảm về mức 181 - 184 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra (mất khoảng 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt hôm trước. Phú Quý hạ giá vàng nhẫn xuống mức 180,5 - 183,5 triệu đồng/lượng, giảm tới 1 triệu đồng/lượng trong chiều nay. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải duy trì mức giá 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng.

-----------------------

Cập nhật đầu giờ chiều, SJC điều chỉnh giá vàng miếng lên mức 182,5 – 185,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này cũng được nâng lên 182 – 185 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn quanh 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu khác như DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải hiện vẫn giữ nguyên mặt bằng giá so với buổi sáng, với vàng miếng phổ biến quanh 182 – 185 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn dao động khoảng 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, chưa ghi nhận điều chỉnh mới so với buổi sáng.

-----------------------

Trong ngày vía Thần Tài (26/2), nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng tăng cao của người dân, một số doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đã mở cửa giao dịch từ rất sớm, khoảng 6h30 sáng.

Cập nhật đầu giờ sáng, giá vàng miếng, vàng nhẫn tại một số thương hiệu ghi nhận giảm nhẹ.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, DOJI và PNJ được niêm yết ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên hôm qua (182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng). Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, giá chủ yếu đi xuống. SJC giảm về 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước. DOJI (Hưng Thịnh Vượng) lùi về 181,9 – 184,9 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 300.000 đồng/lượng; PNJ giảm về 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm khoảng 400.000 đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giữ nguyên mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên thứ Tư khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại rằng các mức thuế quan có thể làm gia tăng lạm phát, trong khi căng thẳng kéo dài giữa Iran và Mỹ cũng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Hiện, giá giao ngay đang giao động quanh ngưỡng 5.190 USD/ounce, thấp hơn giá trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Theo ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, các chính sách thuế quan cùng với giá dầu neo cao đang làm gia tăng áp lực lạm phát, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang. Điều này khiến nhà đầu tư có xu hướng gia tăng nắm giữ vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro.

Trước đó, Mỹ đã bắt đầu áp dụng mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% trên diện rộng từ ngày thứ Ba. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc nâng mức thuế này lên 15%.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, ông Trump cho biết "gần như tất cả" các quốc gia và doanh nghiệp vẫn muốn duy trì các thỏa thuận thuế quan và đầu tư hiện tại với Mỹ. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột. Dự kiến, Mỹ và Iran sẽ bước vào vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva vào ngày thứ Năm.

Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, vàng tiếp tục phát huy vai trò là tài sản trú ẩn. Dù không mang lại lợi suất, kim loại quý này thường được ưa chuộng trong môi trường lãi suất thấp và khi áp lực lạm phát tăng cao.

Trước đó, giá vàng từng lập đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1 và đã tăng khoảng 20% từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, theo nhận định của Bank of America, tốc độ gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục của nhà đầu tư đang có dấu hiệu chậm lại. Ngân hàng này cho rằng giá vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh trong mùa xuân, dù những bất ổn liên quan đến thuế quan có thể khiến nhịp điều chỉnh không kéo dài. Trong kịch bản tích cực, giá vàng được kỳ vọng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới.



