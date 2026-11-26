Đây là mức thưởng cuối năm 2026 cho toàn bộ công chức.

Ngày 25/11, Ban Công vụ Singapore (PSD) thông báo toàn bộ công chức sẽ nhận khoản thưởng biến đổi cuối năm (AVC) bằng 1,55 tháng lương. Công chức ngạch MX13(I) và MX14 được nhận thêm một khoản 300 SGD, còn ngạch MX15, MX16 và nhóm hỗ trợ vận hành (OSS) được thêm 600 SGD. Quy đổi theo tỷ giá ngày 26/11, hai khoản này tương đương khoảng 233 USD (5,9 triệu đồng) và 465 USD (11,8 triệu đồng). Ngoài ra, mọi công chức vẫn được trả khoản trợ cấp thường niên không tính lương hưu (NPAA) bằng 1 tháng lương, thường gọi là "lương tháng 13".

Trước đó, ngày 23/6, PSD đã công bố thưởng giữa năm 0,45 tháng lương cho toàn bộ công chức. Ngạch MX13(I) và MX14 nhận thêm 250 SGD, còn ngạch MX15, MX16 và OSS nhận thêm 400 SGD, tương đương khoảng 194 USD (4,9 triệu đồng) và 310 USD (7,9 triệu đồng). Theo PSD, mức thưởng giữa năm khi đó đã tính đến kết quả kinh tế quý I/2026 và các rủi ro suy giảm vẫn còn đáng kể.

Trong các năm trước, công chức Singapore nhận 0,4 tháng thưởng giữa năm và 1,3 tháng cuối năm 2025, tổng thưởng biến đổi 1,7 tháng. Theo Vulcan Post, mức 1,7 tháng của năm 2025 là cao nhất kể từ năm 2010. Năm 2024, công chức nhận 1,05 tháng thưởng cuối năm, cộng với 0,45 tháng giữa năm thành 1,5 tháng.

Về lý do, PSD cho biết Bộ Thương mại và Công nghiệp đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên khoảng 6%. Kinh tế ba quý đầu năm tốt hơn dự kiến, và đầu tư liên quan đến AI được dự báo tiếp tục hỗ trợ sản xuất và thương mại bán buôn. Hồi tháng 6, theo Mothership, dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Bộ này vẫn ở mức 2-4%.

PSD cũng nêu những điểm chưa thuận lợi. Trong quý III/2026, tỷ lệ thất nghiệp và số ca sa thải tăng nhẹ, dù việc làm tăng mạnh hơn. Hội đồng Tiền lương Quốc gia (NWC) khuyến nghị cách tiếp cận tích cực với việc tăng lương cho giai đoạn 2026/2027. Chính phủ Singapore cho biết áp dụng cách tiếp cận lũy tiến, ưu tiên khoản chi cao hơn cho nhóm lương thấp hơn. Mức thưởng được quyết định sau khi tham vấn chặt chẽ với các công đoàn khu vực công.

Theo Vulcan Post, cơ chế thưởng công vụ của Singapore khá hiếm trên thế giới vì gắn thu nhập của từng người với kết quả chung của quốc gia thay vì thành tích cá nhân.