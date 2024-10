Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, nhìn chung trong một tập thể thì có lẽ những người tuổi Mão thường sẽ không phải con giáp nổi bật nhất. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, thậm chí hơi nhút nhát, e dè của họ lại tiềm ẩn những ưu điểm tuyệt vời. Đó chính là sự nhẫn nại, kiên trì, nỗ lực để vượt qua khó khăn. Dù không nói ra những lời đao to búa lớn, nhưng người tuổi Mão một khi đã bắt tay vào việc gì thì sẽ hiếm khi bỏ cuộc. Những đặc điểm tính cách này sẽ giúp họ thành công cả trong công việc và cuộc sống nói chung.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Mão phải đương đầu với nhiều khó khăn do hạn năm tuổi và cục diện Trực Thái Tuế, công việc cũng dậm chân tại chỗ. Chính vì thế, dù họ nỗ lực nhiều nhưng kết quả thu được chẳng bao nhiêu. Tuy nhiên, bước sang năm Giáp Thìn 2024, con giáp này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của 2 cát tinh là Thái Âm và Mạch Hoạt, chủ về sự quyền quý, giàu sang, may mắn trong công việc, tiền bạc, người tuổi Mão được cho là làm gì hầu như cũng thành công, gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ.

Tử vi học có nói, tháng 9 âm, lục hợp giúp tuổi Mão được gặp quý nhân, nhận được sự hỗ trợ lớn, công việc ngày càng hanh thông, nguồn tiền thu về ngày một dồi dào. Ngoài ra, nếu như trong tháng 8 âm, con giáp này có gặp vài vấn đề sức khỏe thì đến tháng 9 âm mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết êm đẹp.



Bước sang tháng 10 âm, con giáp này lại tiếp tục được Thần tài chiếu cố. Đặc biệt, theo các chuyên gia phong thủy, tam hợp mang lại cho tuổi Mão vận may lớn về tài chính, cuộc sống thịnh vượng viên mãn. Tóm lại, với các điều kiện thiên thời, địa lợi sẵn có như vậy, tuổi Mão nên biết nắm bắt để làm giàu cho bản thân và gia đình.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, vào năm Quý Mão 2023, người tuổi Thân bước vào năm giữa Tam Tai, sự nghiệp không có nhiều tiến triển, nhiều chuyện dễ đi vào bế tắc, cơ hội cứ đến rồi lại. Song khi sang đến năm Giáp Thìn 2024, con giáp này sẽ được bù đắp lại gấp nhiều lần.

Được thế cục Tam hợp chống đỡ, lại có nhiều cát tinh chiếu mệnh, tuổi Thân nằm trong số những con giáp sở hữu vận số đỏ bậc nhất năm Giáp Thìn 2024. Theo đó, sự nghiệp của tuổi Thân được cho là có nhiều bước tiến đáng ngưỡng mộ, thậm chí là có những đột phá lớn về tài chính. Thậm chí, có thể nói là con giáp này nhìn đâu cũng thấy tiền, chất lượng cuộc sống được nâng cao rõ rệt.

(Ảnh minh họa)

Có được sự hỗ trợ từ các cát tinh như sao Tam Thai, sao Thiên Giải và và Hoa Cái, đều là những sao chủ về những điều may mắn, tốt lành, sự thăng tiến trong công việc và cuộc sống, tuổi Thân chỉ cần phát huy hết những thế mạnh của bản thân, nỗ lực hết sức và biết nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình là có thể đạt được những thành tựu rực rỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, càng đến cuối năm thì vận đỏ của tuổi Thân càng được thể hiện rõ. Kết thúc tháng 6 âm cũng là lúc tuổi Thân cũng đã bỏ lại sau lưng tất cả những gian nan, vất vả của họ.

Nếu như tuổi Mão gặp liên tiếp trong 2 tháng là tháng 10 âm và tháng 11 âm thì tuổi Thân cũng là con giáp được chiếu cố trong cả 2 tháng cuối năm, cụ thể là tháng 11 âm và tháng 12 âm.

Tháng 11 âm, được tam hợp soi rọi, con giáp này có sự nghiệp ngày càng thuận lợi, gặp được các cơ hội để chứng tỏ khả năng, do đó nên khả năng được thăng chức, tăng lương là rất cao. Ngoài ra, giai đoạn này, tuổi Thân cũng sẽ gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Do đó, những người đang có mong muốn tìm ý trung nhân nên lưu ý.

Tháng 12 âm, thừa thắng xông lên, tuổi Thân tiếp tục nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình, đặc biệt những người làm kinh doanh sẽ gặt hái thành công lớn. Có thể nói, đây là lúc nếu biết thể hiện những ưu điểm vượt trội về trí tuệ, con giáp này sẽ làm nên chuyện và việc có được cuộc sống dư dả, thậm chí giàu có chỉ là vấn đề thời gian. Chưa hết, tháng cuối cùng của năm, tuổi Thân được cho là sẽ còn đón nhận nhiều tin vui liên tiếp, giúp họ chốt hạ năm Giáp Thìn 2024 trong sự thắng lợi viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.