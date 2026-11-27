Bộ phim sẽ lên sóng VTV3 vào tháng 12 sắp tới.

Chiều 27/11, buổi họp báo ra mắt phim truyền hình Tình Khúc Bản Gió đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của đạo diễn Trịnh Lê Phong cùng đông đảo diễn viên trong đoàn phim như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Châu, Đình Tú, Long Vũ, Hoàng Khánh Ly, Mạnh Hưng, Thanh Tâm,... Đây là dự án truyền hình mới của VFC, khai thác câu chuyện về cuộc sống, văn hóa vùng cao Tây Bắc, dự kiến lên sóng VTV3 trong tháng 12.

Tại buổi họp báo, ekip đã có nhiều chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim, những trải nghiệm đặc biệt khi đưa câu chuyện miền núi lên màn ảnh cũng như dấu ấn của từng diễn viên trong dự án. Một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý là Thừa Tuấn Anh. Dù không phải gương mặt quá xa lạ với khán giả VFC, nam diễn viên vẫn có một cột mốc đáng nhớ khi lần đầu đảm nhận vai chính trong một dự án phim truyền hình dài hơi phát sóng khung giờ vàng của nhà đài.

Ekip làm phim tại buổi họp báo ra mắt dự án (Ảnh: VTV)

Trong Tình Khúc Bản Gió, Thừa Tuấn Anh vào vai Tả, một chàng trai dân tộc Dao trẻ trung, có phần bốc đồng, luôn muốn thể hiện bản thân nhưng sâu bên trong là tình yêu dành cho bản làng và quê hương. Sau vai Hoàng Đình Quý trong Không Thời Gian, đây tiếp tục là một nhân vật mang màu sắc dân tộc đối với nam diễn viên. Tuy nhiên, lần trở lại này cũng đánh dấu bước tiến mới trong hành trình diễn xuất của anh khi được giao trọng trách lớn hơn trong một dự án có quy mô của VFC.

Thừa Tuấn Anh tại sự kiện (Ảnh: VTV)

Chia sẻ tại sự kiện, Thừa Tuấn Anh bày tỏ sự hào hứng khi có cơ hội hóa thân thành một chàng trai người Dao đỏ. Với nam diễn viên, đây không đơn thuần là một vai diễn mới mà còn là cơ hội để tìm hiểu, trải nghiệm và đưa những nét văn hóa đặc trưng của một cộng đồng dân tộc đến gần hơn với khán giả truyền hình.

"Về vai diễn này, tôi sướng lắm, rất vui. Đây là một vai diễn mà người diễn viên khó có cơ hội để trải nghiệm. Khi trải nghiệm rồi thì với trách nhiệm của một người diễn viên cũng như niềm yêu thích nghề, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tìm ra tính người của nhân vật cũng như truyền tải tính người đó đến với khán giả.

Trong thời gian đảm nhận nhân vật, tôi đã được tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của người Dao đỏ cũng như những tập tục văn hóa ở đây. Những điều đó khiến tôi yêu nhân vật hơn. Chiếc khăn mà tôi đem đến hôm nay là món đồ đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu tiên định trang. Nó như một dấu ấn, nơi tôi tiến đến với nhân vật cũng là biểu trưng cho sự tự hào, yêu thích, vô cùng trân trọng vì đã được trở thành một người Dao đỏ trong bộ phim Tình Khúc Bản Gió."

Thừa Tuấn Anh chia sẻ về vai diễn

Trong khi đó, nữ chính Quỳnh Châu đảm nhận vai Họa Mi - cô gái trẻ trở về vùng đất bản Gió để tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của cha. Đây cũng là lần tiếp tục hợp tác giữa nữ diễn viên và đạo diễn Trịnh Lê Phong. Trước câu hỏi liệu có áp lực khi tiếp tục làm việc với một ekip quen thuộc, đồng thời lo ngại hình ảnh của mình bị lặp lại, Quỳnh Châu cho biết cô không quá lo sợ điều này. Theo nữ diễn viên, mỗi dự án đều có những câu chuyện, màu sắc và sự thay đổi riêng, vì vậy cô không cảm thấy mình phải chịu áp lực từ những vai diễn trước đó. Đặc biệt, Họa Mi là nhân vật khiến Quỳnh Châu cảm thấy thích thú và hào hứng bởi độ tuổi gần với bản thân ngoài đời hơn hẳn. Nhân vật đồng thời mang đến cho cô cơ hội thể hiện nhiều chuyển biến tâm lý, từ đau đớn, nghi hoặc cho đến sự can đảm khi đối diện với sự thật.

Quỳnh Châu (Ảnh: VTV)

Sự trở lại của Đình Tú cũng là một điểm đáng chú ý khi anh tiếp tục tái hợp Quỳnh Châu sau Những Chặng Đường Bụi Bặm. Tuy nhiên, nếu trước đây cả hai từng có mối quan hệ tình cảm trên màn ảnh thì trong Tình Khúc Bản Gió, họ lại không phải một cặp đôi. Đình Tú vào vai Khang, một người đàn ông lịch thiệp nhưng ẩn chứa nhiều giằng xé và những khía cạnh khó đoán.

Đình Tú (Ảnh: VTV)

Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ như Long Vũ trong vai Lía, Hoàng Khánh Ly trong vai Mẩy, Lê Trần Thanh Tâm trong vai Yến. Đặc biệt, Mạnh Hưng tiếp tục thử sức với vai phản diện Phi Thọt, trong khi NSƯT Võ Hoài Nam có màn thay đổi hình tượng đáng chú ý khi hóa thân thành Phìn Chiêu - một nhân vật được mô tả là ông trùm tâm cơ, tàn nhẫn, khác hẳn vẻ cam chịu, hiền lành mà anh từng thể hiện trong những tác phẩm gần đây.

Ở góc độ đạo diễn, Trịnh Lê Phong cho biết Tình Khúc Bản Gió là một dự án mang đậm màu sắc văn hóa, đòi hỏi ekip phải dành nhiều thời gian tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống của người dân địa phương. Anh cũng bày tỏ niềm hào hứng, tự hào khi tác phẩm được giới thiệu tới khán giả trong thời điểm những câu chuyện về văn hóa Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, ngày 24/11 vừa qua cũng đánh dấu lần đầu tiên người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương nhân Ngày Văn hóa Việt Nam theo quy định mới.

(Ảnh: VTV)

Những hình ảnh tại sự kiện (Ảnh: VTV)

Một trong những điểm đáng chú ý được đạo diễn tiết lộ tại sự kiện là toàn bộ bối cảnh phim đều được ghi hình thực tế tại Vườn quốc gia Xuân Sơn và xã Ngũ Chỉ Sơn, Lào Cai. Quá trình ghi hình không ít lần gặp khó khăn vì thời tiết vùng cao thất thường, mây mù dày đặc. Đổi lại, ekip cũng có cơ hội ghi lại những khung hình biển mây, núi rừng Tây Bắc đẹp mắt. Với đề tài đặc thù, đạo diễn yêu cầu các diễn viên chủ động quan sát, tìm hiểu thần thái và phong tục của người dân bản địa, đồng thời lựa chọn cách thể hiện lời thoại sao cho gần gũi, dễ tiếp nhận với đông đảo khán giả.

Về nội dung, Tình Khúc Bản Gió mở ra câu chuyện tại bản Gió, một vùng đất miền núi Tây Bắc ẩn mình giữa biển mây, nơi có khu rừng thiêng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Cuộc sống tưởng chừng bình yên của bản làng lại bị bao phủ bởi bí ẩn về cái chết của một cán bộ kiểm lâm hai năm trước. Họa Mi tìm đến nơi đây để giải mã bi kịch của cha, nhưng hành trình ấy dần đưa cô đến với những góc khuất, luật tục lâu đời, những mối quan hệ phức tạp và âm mưu chiếm đoạt nguồn tài nguyên quý giá trong khu rừng thiêng.

(Ảnh: VTV)

(Ảnh: VTV)

(Ảnh: VTV)

Một số hình ảnh trong phim (Ảnh: VTV)

Không chỉ có câu chuyện tình yêu, những bí mật và yếu tố điều tra, bộ phim còn khai thác sự va chạm giữa các thế hệ. Nếu người đi trước xem luật tục và sự bất khả xâm phạm của rừng thiêng là nền tảng bảo vệ cộng đồng thì lớp trẻ lại mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên chính quê hương mình. Từ đó, tác phẩm gợi mở những vấn đề về bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm của mỗi thế hệ đối với di sản cha ông.

Tình Khúc Bản Gió dự kiến lên sóng lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên VTV3 trong tháng 12/2026, nối sóng Đội Bóng Đá Nữ Làng Xuân.