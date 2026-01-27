Theo truyền thông của Anh, xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi thế giới mãi mãi, bất kể là nó kết thúc vào thời điểm này hay một thời gian nữa, với chiến thắng thuộc về ai.

Bài báo nhấn mạnh rằng ngay cả một thỏa thuận hòa bình khả thi cũng không thể thay đổi điều quan trọng nhất, đó là: Cuộc chiến đã định hình lại một cách không thể đảo ngược cục diện địa chính trị, kinh tế và hệ thống an ninh toàn cầu.

Hiện đang có những tiến triển trên con đường ngoại giao, lần đầu tiên kể từ năm 2022, các cuộc tiếp xúc ba bên giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ đã diễn ra và Washington ngày càng đề cập nhiều hơn đến việc đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột trong lòng châu Âu.

Hiện nay, bước đột phá chính đã đạt được trong vấn đề lãnh thổ - vấn đề then chốt và nhạy cảm nhất. Các nguồn tin của Telegraph cho rằng, lập trường của các bên đã trở nên gần gũi hơn đáng kể, khiến khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình cũng trở nên khả quan hơn.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, hậu quả kinh tế kéo dài rất lâu. Cú sốc năng lượng đã tác động mạnh đến châu Âu, làm gia tăng lạm phát và làm suy yếu ngành công nghiệp.

Ngay cả sau khi giá giảm, thị trường năng lượng cũng không bao giờ trở lại mức trước chiến tranh, làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng cấu trúc.

“Một nền hòa bình tiềm năng có thể làm giảm áp lực bằng cách ổn định thị trường và khôi phục hệ thống hậu cần, nhưng sẽ không có sự trở lại trạng thái ổn định ôn hòa trước đây” - The Telegraph viết.

Phân tích hậu quả của cuộc xung đột với cục diện địa-chính trị thế giới, bài báo nhấn mạnh rằng, việc quân sự hóa châu Âu và Mỹ, chi tiêu quân sự gia tăng và sự đối đầu giữa các khối đang trở thành chuẩn mực mới cho việc giải quyết các sự vụ quốc tế.

Không thể phủ nhận sự liên quan giữa cuộc xung đột Nga-Ukraine với sự sụp đổ của chính quyền ông Bashar al-Assad ở Syria, cuộc chiến ở Trung Đông giữa Mỹ-Israel với Iran; cùng với đó là cuộc xâm lược trá hình của Mỹ đối với Venezuela, dẫn đến việc ông Nicolas Maduro bị bắt giữ và đưa sang Mỹ.

Tất cả những sự kiện này đều xuất phát từ việc Nga không còn rảnh tay để hỗ trợ chính quyền của ông Bashar al-Assad ở Syria, cũng như hỗ trợ những đồng minh Iran và Venezuela chống lại sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ.

Có thể nói rằng, Hoa Kỳ đã thành công trong việc lợi dụng cuộc chiến ở Ukraine để cầm chân Nga, giải quyết những đối thủ ở khắp nơi trên thế giới; còn Nga cũng đạt được lợi ích lãnh thổ nhất định thông qua cuộc xung đột này, còn bên hứng chịu thiệt hại lớn nhất chính là Ukraine.