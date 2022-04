Cuộc truy lùng kẻ sát nhân xuyên biên giới

Hành trình hơn 2 tháng ròng truy lùng thủ phạm giết, cướp xe ôm đầy ly kỳ, gay cấn của lính hình sự nơi cực nam Tổ quốc là một câu chuyện không thể nào quên.

Cuốc xe định mệnh

Sáng ấy, người dân đi chợ sớm bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm bên đường liên thôn thuộc tổ 10, ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Trên thi thể nạn nhân có vết cắt ngang cổ cùng một số vết đâm. Tin dữ nhanh chóng loang ra, gây xôn xao, hoang mang lo lắng trong dư luận nhân dân ở miền quê thuần nông này.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xuống ngay hiện trường khám nghiệm và nắm tình hình, truy xét hung thủ theo dấu vết nóng. Hiện trường nơi phát hiện tử thi nằm trên con đường liên thôn cách xa khu dân cư, hai bên đường là ruộng lúa. Trên mặt đường vương vãi nhiều đám máu đã đông cứng.

Sóc Tha tại trụ sở Cơ quan điều tra.

Thượng tá Đặng Việt Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, qua khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân chết do vết cắt ngang cổ rất sâu, gây đứt khí quản, thực quản và động mạch chủ, ngoài ra có 1 vết đâm ở sườn dẫn đến mất máu cấp. Dấu vết này được tạo nên bởi vật sắc nhọn, thời điểm chết được xác định là từ đêm hôm trước. Một điều khiến các điều tra viên đặc biệt chú ý, đó là nạn nhân vẫn đội trên đầu chiếc mũ bảo hiểm nhưng tại hiện trường không tìm thấy phương tiện, cũng không có giấy tờ tùy thân, điện thoại...

Trong lúc hội đồng khám nghiệm tiếp tục tìm kiếm, thu thập, ghi nhận các dấu vết, vật chứng, thì 4 mũi trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Hòn Đất tỏa đi các nơi triển khai ngay công tác nắm tình hình vụ án để tổ chức truy bắt hung thủ theo dấu vết nóng. Lực lượng điều tra đánh giá từ hiện trường, hung thủ có thể tẩu thoát theo 4 hướng khác nhau nên cần rà soát trên phạm vi khá rộng. Việc nghiên cứu camera an ninh tại các địa điểm công cộng, nhà dân được triển khai ngay, lấy hiện trường làm tâm điểm để mở rộng diện kiểm tra theo các trục lộ.

Một việc cần kíp khác là phải khẩn trương truy tìm, xác định tung tích nạn nhân. Thông qua phát động quần chúng cung cấp thông tin liên quan đến vụ án và xác minh về các trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú, kết hợp với việc nghiên cứu các đơn trình báo thân nhân mất tích trong địa bàn huyện Hòn Đất và các huyện lân cận, manh mối về tung tích nạn nhân đã xuất hiện. Đó là anh Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1977, trú tại ấp Tà Lóc, xã Sóc Kiên, huyện Hòn Đất, hành nghề chạy xe ôm.

Theo thông tin gia đình cung cấp, anh Lâm sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Future, BKS 95C1-130.55 đi chở khách từ buổi tối ngày 22-1-2019, đến rạng sáng thì phát hiện bị giết. Tài sản bị cướp gồm chiếc xe máy nêu trên và 1 điện thoại Samsung.

Truy lùng kẻ thủ ác

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xác lập chuyên án truy xét để tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp vào hoạt động phá án, truy tìm hung thủ. Lúc này có nhiều giả thuyết được đặt ra. Ưu tiên số 1 đây là vụ án giết người cướp tài sản, thủ phạm có thể chính là người khách đã đi xe ôm của anh Lâm trong đêm 22-1, không loại trừ đối tượng có quen biết nạn nhân vì địa điểm xảy ra án mạng nằm trên đường liên thôn chứ không phải nơi công cộng tập trung đông người... Bên cạnh đó, giả thuyết nạn nhân có mâu thuẫn trong công việc, sinh hoạt, bị đối tượng chặn đường sát hại hoặc các đối tượng nghiện ngập, cờ bạc gây án trong cơn túng quẫn cũng được đặt ra. Ban chuyên án đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, cùng công an các huyện liên quan vào cuộc truy xét quy mô lớn.

Các mũi trinh sát đã tỏa đi các nơi xác minh về quan hệ xã hội của anh Lâm, rà soát tìm nhân chứng để dựng lên lịch trình hoạt động của nạn nhân trước thời điểm bị sát hại. Nhiều đối tượng hình sự, tù tha, nghiện ngập, cờ bạc... được đưa vào diện soát xét, sàng lọc. Các địa điểm công cộng nơi anh Lâm có thể đón chở khách được rà soát tỉ mỉ để truy tìm những người có thể biết những tình tiết nào đó ý nghĩa trong hoạt động điều tra.

Đối tượng Sóc Tha.

Kết quả, ban chuyên án nhận được nguồn tin quan trọng, đó là khoảng 21 giờ ngày 22-1, trước khi chạy xe ôm, anh Lâm có nhậu tại nhà một người cậu bên vợ. Đang ăn uống thì anh Lâm nghe một cuộc điện thoại rồi bảo phải đi chở khách quen ở khu vực cầu 283. Người cậu có can ngăn vì đã về đêm nhưng anh Lâm nói phải cố kiếm tiền thuốc thang cho mẹ đang bị ốm nằm viện.

Thượng tá Lê Ngọc Hiển - Phó trưởng Công an huyện Hòn Đất cho biết, từ nguồn tin này, hoạt động rà soát, trích xuất dữ liệu camera trên các tuyến giao thông tiếp tục được mở rộng đến tất cả các tuyến đường trong huyện và từ đây đi sang các địa bàn khác để tìm kiếm hình ảnh về hung thủ và hoạt động của nạn nhân. Đồng thời, việc rà soát, xác minh, gọi hỏi các đối tượng hình sự trong diện nghi vấn, có biểu hiện bất minh về hành vi và kinh tế cùng những người vắng mặt tại nơi cư trú, nhà trọ trên địa bàn... được triển khai song song với việc truy xét theo tang vật vụ án là chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân tại các hiệu cầm đồ, cửa hàng mua bán xe máy cũ, điện thoại trong phạm vi toàn tỉnh. Thông báo truy tìm hung thủ và tang vật cũng được gửi đến tất cả các đơn vị công an trong tỉnh và các tỉnh giáp ranh... Tuy nhiên, dù đã triển khai thực hiện một khối lượng công việc rất lớn nhưng vẫn chưa thu được gì khả dĩ dẫn đến thủ phạm của vụ án.

Dấu vết mong manh

Không nản lòng, các mũi trinh sát tiếp tục bám sát nhiệm vụ trong kế hoạch đấu tranh chuyên án. Và rồi manh mối đã xuất hiện. Một tổ trinh sát khi rà soát ở khu vực cầu 283, trên QL80 hướng đi Kiên Lương, Hà Tiên đã nhận được nguồn tin quan trọng từ một gia đình bán nước ven quốc lộ, rằng khoảng hơn 21 giờ ngày 22-1 có một người đàn ông trạc 60 tuổi, đeo kính cận, đội mũ bảo hiểm đi bộ đến quán mua một chai nước ngọt. Trong lúc ngồi uống nước, người này có gọi điện nói với ai đó khoảng 15 phút nữa tới đây đón để đưa về khu vực Kênh 2.

Chưa hết, tổ rà soát camera phát hiện tại vị trí cách hiện trường vụ án khoảng 40 km, có camera đã ghi nhận hình ảnh một người đàn ông có đặc điểm trùng khớp với người đã vào quán nước gọi xe ôm. Ban chuyên án nhận định người này rất có khả năng liên quan đến vụ án. Tất cả camera tại nơi công cộng và nhà dân trên tuyến QL80 được trích xuất dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Không ngoài dự đoán, camera tại trạm thu phí Sóc Soài đã ghi nhận hình ảnh người này ngồi sau một xe máy đi qua trạm. Dù đã có hình ảnh nhận dạng nghi can nhưng hắn là ai, ở đâu vẫn là câu hỏi lớn. Công an tỉnh Kiên Giang đã huy động tổng lực tiến hành truy tìm người có đặc điểm được camera ghi lại. Hoạt động kiểm tra, rà soát những người ở trọ trên địa bàn gần hiện trường, đối chiếu với hình ảnh nghi can được triển khai đồng loạt. Kết quả phát hiện kẻ tình nghi đã thuê một căn nhà trọ từ tháng 1-2019 nhưng đã bỏ đi, để lại trong phòng trọ một ít tư trang cùng giấy phép lái xe mang tên Dương Văn Cảnh ở Phú Tân, An Giang.

Niềm hy vọng lóe lên sớm vụt tắt khi tổ xác minh tại An Giang báo về, rằng ông Cảnh đã chết trước đó... 4 năm, giấy tờ tùy thân của ông đã bị thất lạc từ lâu. Như vậy, nghi can đã dán ảnh của mình vào giấy phép lái xe của ông Cảnh để sử dụng hằng ngày. Cùng lúc đó, xuất hiện thông tin về một chiếc xe máy vô chủ, bỏ tại bến đò Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kết quả thu giữ, kiểm tra đã xác định đây chính là chiếc xe bị cướp của nạn nhân Lâm do một người đàn ông bỏ lại. Tình huống hung thủ đã thoát ly vật chứng khiến cuộc truy xét càng trở nên khó khăn.

Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Bất ngờ lộ diện

Đã hơn 1 tháng điều tra nhưng hung thủ vẫn chìm trong bức màn bí ẩn cùng nỗi ưu tư, mệt mỏi và day dứt của lực lượng phá án. Thế rồi, thật tình cờ, trong một lần lục lại tài liệu hồ sơ chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm đường sông từ tháng 3-2017 đã nộp lưu, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự chợt nhận ra một kẻ trong tấm ảnh chụp bí mật đối tượng trong chuyên án có nét rất giống nghi can vụ giết, cướp xe máy mà họ dày công kiếm tìm nhưng vô vọng. Trong hồ sơ cũng đã có đầy đủ thông tin về gã. Đó là Sóc Tha (SN 1955, trú tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có 3 tiền án về tội cướp tài sản năm 1983, giết người năm 2011, đang bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Khi đã xác định Sóc Tha chính là kẻ đang cần bắt, không khí vào trận thật sục sôi. Các tổ công tác lập tức lên đường truy lùng gã. Xác minh được biết, Sóc Tha có tới 3-4 bà vợ, nhân tình ở An Giang, Kiên Giang và ở Campuchia, hiện vắng mặt tại nơi cư trú. Một vợ bé của gã cho biết, trong một lần liên lạc về nhà vào tháng 1-2019, Sóc Tha cho biết đang ở tại huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Điều này trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án. Tính đến thời điểm này, Sóc Tha đã có rất nhiều dấu hiệu là thủ phạm của vụ án, từ nhân thân lý lịch, hoạt động hiện hành cho đến các tài liệu thu được về hình ảnh, về việc gã gọi xe ôm gần hiện trường trước khi vụ án xảy ra.

Tuy nhiên, vốn là đối tượng đang trốn truy nã, với quá khứ bất hảo cùng các mối quan hệ xuyên biên giới, sống lang thang... nên hành trình truy lùng gã thực sự cam go, gay cấn. Lực lượng phá án chia thành 4 mũi, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định nơi ẩn náu của tên này. Đến đầu tháng 3-2019 có thông tin nghi can đang trốn tại một casino ở tỉnh Bonteay Meancheay (giáp biên giới Thái Lan, cách hiện trường vụ án khoảng 700km). Công an tỉnh Kiên Giang đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nghi can.

Được sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chức năng nước bạn, lợi dụng máu mê cờ bạc đỏ đen của nghi can, một kế hoạch "điều" đối tượng rời khỏi sòng bài, di chuyển đến đánh bạc trong một khu rừng cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 5 km được triển khai một cách hoàn hảo. Khi đang say sưa sát phạt, Sóc Tha bị Cảnh sát Hoàng gia Campuchia phối hợp với ban chuyên án bắt gọn. Trên đường trở về Việt Nam, gã đã khai nhận toàn bộ vụ giết hại anh Lâm để cướp chiếc xe và xác định rõ cái giá phải trả của mình khi trở về quy án.