Một "Giải đấu nằm dài" độc đáo vừa được tổ chức tại thành phố Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc đã thu hút 240 người tham gia. Tổng cộng có 240 thí sinh tập trung trên các giường nệm trong trung tâm thương mại để đối đầu. Quy tắc đặt ra là thí sinh không được rời khỏi nệm trong suốt thời gian thi, thậm chí không được đi vệ sinh.

Cuối cùng, một người đàn ông mặc tã giấy đã giành chiến thắng với thành tích 33 giờ 35 phút, mang về giải thưởng 3.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 10,6 triệu đồng).

Đại diện ban tổ chức cho biết đây là giải đấu lần thứ ba do một thương hiệu nội thất tổ chức trong trung tâm thương mại. Mỗi thí sinh có một tấm nệm riêng, được phép lăn người, đọc sách và lướt điện thoại di động, nhưng nghiêm cấm ngồi dậy, rời khỏi khu vực thi hoặc đi vệ sinh. Thí sinh có thể gọi đồ ăn ngoài và ăn trong tư thế nằm sấp.

Mọi người có thể gọi shipper đến giao đồ ăn

Cuộc thi do một thương hiệu đồ nội thất tổ chức

Giải thưởng cho người về nhất là 3.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 10,6 triệu đồng ), người về nhì là 2.000 Nhân dân tệ (khoảng 7,1 triệu đồng ), và người về ba là 1.000 Nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng ).

Cuộc thi được phát sóng trực tiếp đến hàng triệu người xem, nhiều thí sinh đã tự trang bị chăn mền, sạc dự phòng và thức ăn. Một số người thậm chí còn mặc tã giấy để chuẩn bị cho cuộc chiến dài ngày. Nhân viên giao hàng liên tục đưa thức ăn và đồ tiếp tế đến tận tay các thí sinh. Cảnh quay trực tiếp đã thu hút nhiều cư dân mạng theo dõi.

Nguồn: ETtoday