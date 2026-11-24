Một vị khách say ở Hồ Bắc (Trung Quốc) định trả chưa đến 40.000 đồng tiền taxi nhưng lại chuyển hơn 750 triệu đồng. Một người khác ở Bangkok (Thái Lan) định trả khoảng 190.000 đồng nhưng chuyển gần 200 triệu đồng. Cả hai tài xế đều trả lại đủ tiền, một người còn tìm đến công an nhờ tìm chủ.

Cuốc taxi 38.000 đồng nhưng chuyển khoản hơn 750 triệu đồng

Khoảng 22h50 ngày 20/5/2026 (giờ Bắc Kinh), tài xế Lưu Hồng Mẫn lái taxi ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, đón một nam hành khách khoảng 30 tuổi trên đường Kinh Đông. Người này có biểu hiện say rượu. Đến nơi, đồng hồ báo cước 9,9 nhân dân tệ (NDT), khoảng 38.000 đồng. Khách quét mã WeChat thanh toán rồi xuống xe.

Ông Lưu chạy tiếp. Lúc rảnh mở lịch sử nhận tiền trên điện thoại, ông thấy một khoản 199.395 NDT đã về tài khoản, tức hơn 750 triệu đồng, gấp khoảng 20.000 lần tiền cước. Ông đoán ngay đây là tiền của vị khách say vừa chở, người đã nhập nhầm số tiền khi trả cước.

Không có cách liên lạc với khách, ông quay lại điểm trả khách để tìm và đợi nhưng không gặp. Ông đến Đồn công an đường Triều Dương thuộc Phân cục Công an quận Mao Tiễn nhờ hỗ trợ.

Trưa 21/5, chính vị khách nhắn tin cho ông: “Tiền này hôm qua tôi trả nhầm, anh liên hệ với tôi giúp”. Khoảng 14h cùng ngày, tại đồn công an và trước sự chứng kiến của cảnh sát, ông Lưu chuyển trả đủ hơn 750 triệu đồng, đồng thời không lấy luôn 38.000 đồng tiền cước. Vị khách gửi tặng ông bao lì xì 66 NDT, khoảng 250.000 đồng, để cảm ơn.

“Tôi chỉ làm điều nên làm. Không phải tiền của mình thì một xu cũng không được lấy”, ông Lưu nói.

Khách dặn “khỏi trả tiền thừa” chuyển khoản gần 200 triệu đồng

Một chuyện gần như y hệt từng xảy ra ở Bangkok (Thái Lan). Khoảng 20h ngày 20/10/2022 (giờ Bangkok), ông Sakarin Unprasert, 48 tuổi, bắt taxi từ khu Thewet về Soi Phaholyothin 64. Đến nơi, ông chuyển khoản số tiền mà ông tưởng là khoảng 250 baht (khoảng 190.000 đồng), đưa màn hình cho tài xế xem, dặn không cần trả lại tiền thừa rồi xuống xe.

Sáng hôm sau mở ứng dụng ngân hàng, ông Sakarin hoảng hốt khi thấy tài khoản mất hơn 250.000 baht, gần 200 triệu đồng, gấp chừng 1.000 lần số tiền định trả. Lúc chuyển tiền ông đang say và không nhớ thông tin chiếc xe.

Khoảng 10h50 ngày 21/10/2022, ông gọi đường dây miễn phí 1644 của đài phát thanh SWP.FM91, thuộc Cục Công an Truyền thông, Văn phòng Công an Quốc gia Thái Lan. Dựa vào tên người nhận tiền, ê-kíp của đài phát hiện tài xế Thanasorn Thongdee có trong danh sách những người từng báo đài để trả lại tài sản nhặt được. Có lần ông trả đủ cả tiền Thái, đô la Mỹ và tiền Campuchia cho một người nước ngoài.

Cũng trong ngày 21/10/2022, toàn bộ số tiền được trao lại cho ông Sakarin tại trụ sở SWP.FM91 ở quận Chatuchak. Ông Thanasorn, tài xế chiếc taxi màu vàng biển số ทห-7373 Bangkok, cho biết điện thoại của ông không có ứng dụng báo giao dịch nên ông chỉ biết khi đài liên hệ. “Nếu SWP.91 không liên hệ với tôi, tôi vẫn định tìm cách trả lại”, ông nói, và cho biết ông đã tính đi trình báo công an và báo ngân hàng. Ông Sakarin chia sẻ đó là khoản tiền ông cần để chăm sóc mẹ, người từng gặp tai nạn trước đó.

Người dân đặc biệt lưu ý khi chuyển khoản

Cả hai vụ đều xảy ra vào buổi tối, hành khách đều đã uống rượu và trả tiền bằng điện thoại. Chỉ cần thừa vài chữ số, một cuốc xe vài chục, vài trăm nghìn đồng đã thành khoản tiền hàng trăm triệu. Cả hai tài xế cũng không biết ngay lúc nhận tiền: một người không có thông báo giao dịch, người kia chỉ thấy khi tự mở lịch sử nhận tiền.

Bài học cho người đi xe là nhìn kỹ số tiền trên màn hình trước khi bấm xác nhận, nhất là lúc mệt hoặc đã uống rượu bia, và xem lại lịch sử giao dịch ngay sau đó. Với tài xế, bật thông báo biến động số dư giúp phát hiện sai sót khi khách còn ngồi trên xe.