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Cước tàu chở dầu qua Hormuz lập kỷ lục chưa từng có

Bằng Lăng/VTC News
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Tình trạng thiếu hụt siêu tàu chở dầu lớn khiến cước vận chuyển trên các tuyến đường giữa Trung Đông và Trung Quốc vượt mức 1,2 triệu USD/ngày.

Theo Financial Times , giá thuê một siêu tàu chở dầu vận chuyển dầu từ vùng Vịnh sang châu Á lần đầu vượt mức 1,2 triệu USD/ngày, qua đó gia tăng áp lực ngày càng lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu do cuộc xung đột ở Iran.

Theo công ty môi giới tàu biển Braemar, cước phí vận chuyển giữa Trung Đông và Trung Quốc đối với dòng tàu chở dầu cỡ lớn nhất (với sức chứa khoảng 2 triệu thùng) đã tăng hơn gấp đôi so với cuối tháng 8. Các tuyến đường khác cũng ghi nhận mức tăng tương tự, trong đó chi phí vận chuyển dầu từ Brazil đến Trung Quốc tăng 1/3 trong tuần qua.

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Cước tàu chở dầu qua Hormuz vượt 1 triệu USD/ngày. (Ảnh: Reuters)

Còn trong phần lớn thời gian của năm ngoái, giá thuê tàu chở dầu thô cỡ lớn (Very Large Crude Carriers - VLCC) chỉ dao động từ 20.000 USD/ngày đến 50.000 USD/ngày.

Theo sàn giao dịch Baltic (đơn vị đánh giá cước vận chuyển), trước khi cuộc xung đột bắt đầu, tình trạng thiếu hụt tàu đã có thời điểm đẩy chi phí vận chuyển hàng hóa ở Vùng Vịnh lên mức cao lịch sử là 120.000 USD/ngày vào tháng 2.

Ông Richard Matthews, Giám đốc tư vấn và nghiên cứu tại công ty môi giới tàu biển Gibson cho biết, giá thuê tàu tăng lên mức kỷ lục là do nguồn cung tàu vận chuyển khan hiếm, thời gian chờ đợi kéo dài và áp lực phải đưa dầu từ vùng Vịnh ra thị trường.

Lưu lượng hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz từ UAE, Kuwait và Iraq cũng tăng lên, làm tăng thêm nhu cầu về tàu chở dầu.

Theo ông Matthews, với thu nhập hơn 1 triệu USD/ngày, cước vận chuyển tàu chở dầu VLCC cao gấp hơn 27 lần so với mức trung bình 10 năm là khoảng 37.000 USD.

Chi phí vận chuyển tăng cao do chiến sự ở Vùng Vịnh buộc các nhà máy lọc dầu phải bắt đầu tìm kiếm nguồn dầu thô ở những nơi xa hơn, khiến tàu bị giữ lại trong thời gian dài hơn.

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Ông Martijn Rats, chuyên gia phân tích tại ngân hàng Morgan Stanley, cho biết, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang mua dầu thô từ Brazil, Guyana, Tây Phi hoặc Biển Bắc. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian vận chuyển trên biển kéo dài từ 30-40 ngày.

Trong khi đó, việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang dựa vào 60 tàu trung chuyển chạy đi chạy lại liên tục, sau đó mới sang tải cho các tàu khác tại Vịnh Oman để tiếp tục hành trình.

Theo ước tính của Công ty môi giới Clarksons, khoảng 15% tổng số tàu chở dầu trên toàn cầu đang phải xếp hàng chờ ngoài khơi Oman.

Việc phải đợi tiếp nhận dầu bên ngoài Vùng Vịnh khiến tiến độ bị đình trệ nghiêm trọng. Theo nhận định từ ông Rats, các hoạt động sang tải giữa các tàu mất quá nhiều thời gian, khiến nhiều siêu tàu chở dầu rơi vào cảnh nằm chờ không suốt cả chục ngày chỉ để nhận một chuyến hàng.

Tags

hormuz

dầu thô

vận chuyển dầu

cước tàu

tàu chở dầu

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