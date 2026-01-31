Cuộc sống vợ chồng son của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và chồng gốc Dubai

Sau đám cưới thế kỷ vào cuối năm 2025, cuộc sống của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn là tâm điểm được cộng đồng mạng chú ý. Khác với các anh em trai, chị dâu của mình, ái nữ nhà tỷ phú lại rất thoải mái, cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường trên MXH.

Cô nàng thường xuyên cập nhật về công việc, những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng, gia đình và bạn bè. Đáng chú ý hơn, qua những story mà Tiên Nguyễn đăng tải, cộng đồng mạng cũng nhận ra một lời hứa mà cô nàng từng nói với bố mẹ trong ngày cưới vẫn đang được thực hiện đều đặn.

Khoảnh khắc đời thường của Tiên Nguyễn gây chú ý trên MXH

Bên cạnh đó, Tiên Nguyễn vẫn tập trung vào công việc của mình

Theo đó, Tiên Nguyễn vẫn đăng tải hình ảnh trong biệt thự của gia đình. Mỹ nhân sinh năm 1997 diện đồ giản dị, để mặt mộc, thoải mái bên chú cún cưng của mình. Nhiều người cũng nhận xét, thần thái, sắc vóc của Tiên Nguyễn cũng ngày càng mặn mà, thăng hạng sau khi lấy chồng.

Trước đó trong lễ ăn hỏi của Tiên Nguyễn, ái nữ từng nói lời cảm ơn đến bố mẹ và bày tỏ: “Một tuần lễ con sẽ về thăm ba 3 lần, về ăn cơm với nhà”. Và đến hiện tại, cô nàng vẫn đang đều đặn thực hiện lời hứa này.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng từng chia sẻ: “Tôi quá cảm động. Vì khi mình gả con gái đi thì mình tưởng là chồng sẽ đưa đi nước ngoài, về với gia đình chồng bên Canada thì không, con nói là con sẽ ở lại đây để gần gũi với ba mẹ. Tôi không ngờ tụi nó gọi nhau, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Tự nhiên tôi khám phá ra anh em nó hay gọi nhau, thương yêu nhau lắm thì đó là một hạnh phúc của gia đình”.

Tiên Nguyễn từng hứa sẽ về nhà 3 lần/tuần, liên tục về thăm ba mẹ sau khi lấy chồng

Bên cạnh Tiên Nguyễn, chồng của cô - doanh nhân Justin Cohen cũng đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son này. Con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn hiếm hoi đăng tải hình ảnh đời tư lên MXH, song mới đây anh cũng đăng story chiếc bánh sinh nhật, có hình hồi nhỏ của cả hai vợ chồng để mừng tuổi mới. Điều này khiến cộng đồng mạng cho rằng vợ chồng Tiên Nguyễn có một cuộc hôn nhân cực viên mãn, ngọt ngào.

Chồng Tiên Nguyễn đăng tải hình ảnh mừng tuổi mới, anh cho biết đây là sinh nhật đầu tiên với vai trò người đã có vợ

Sau đám cưới, cả hai có chuyến du lịch nghỉ dưỡng, tuần trăng mật tại một resort ở Côn Đảo. Trước khi kết hôn, Tiên Nguyễn và chồng cũng đã sống chung với nhau, cả hai vẫn duy trì cuộc sống giống như trước, luôn đồng hành cùng nhau trong mọi việc. Ngoài ra, Tiên Nguyễn cũng vẫn tập trung vào guồng quay công việc của mình, gặt hái nhiều tin vui trong sự nghiệp.

Tiên Nguyễn là con gái của bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Hiện tại, Tiên Nguyễn giữ vai trò Giám đốc Quỹ Vì Cộng Đồng IPP, phụ trách các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Tiên Nguyễn sở hữu gần 300 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thời trang quốc tế.

Ái nữ tỷ phú tận hưởng cuộc sống vợ chồng son

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người Dubai. Justin Cohen tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Năm 2007, chồng Tiên Nguyễn và doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) sáng lập công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số. Hiện tại, anh chủ yếu sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Cặp đôi gặp nhau trong môi trường quốc tế và gắn bó một thời gian dài trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Justin Cohen là người gốc Dubai, anh được nhận xét là người đàn ông nhẹ nhàng, ga lăng và vô cùng tôn trọng văn hóa Việt Nam.

Trong khoảnh khắc cầu hôn, chồng Tiên Nguyễn nói: "Đã 4 năm, 4 tháng, 7 ngày kể từ 365 ngày chúng ta ở bên nhau. Anh đã hứa với gia đình em, và bây giờ anh muốn nói với em một điều rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, chăm sóc em dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Anh sẽ mã là Bubbi của em. Em biết đấy, anh đã nói chuyện với bố của em và ông đã chúc phúc cho chúng ta".