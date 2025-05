Cuộc sống vợ chồng của nam nghệ sĩ Việt lấy vợ 2 tên giống hệt vợ đầu, 17 năm vẫn mặn nồng

Nhạc sĩ Minh Nhiên – một trong những gương mặt tiêu biểu của làng nhạc Việt đầu những năm 2000 – không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt bản hit trữ tình, mà còn gây chú ý bởi câu chuyện đời tư đặc biệt: hai người vợ của anh đều mang tên Hồng Ngọc.

Với các ca khúc nổi tiếng như "Xin lỗi tình yêu", "Bé yêu", "Mưa tình", "Đắng cay lời cuối", "Cố xóa hết", Minh Nhiên đã góp phần làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ hàng đầu như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lam Trường, Quang Dũng. Bên cạnh vai trò nhạc sĩ, anh còn đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc và nhà sản xuất cho nhiều chương trình truyền hình như The Cover Show, The Only. Minh Nhiên cũng là người thầy dìu dắt những giọng ca như Giang Hồng Ngọc, Maya và gần đây là Lâm Duy Long.

Nhạc sĩ Minh Nhiên hiện tại.

Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ nhưng vẫn giữ tình nghĩa

Năm 2002, Minh Nhiên kết hôn với ca sĩ Hồng Ngọc – một giọng ca cá tính và được yêu mến trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và kết thúc bằng chia tay. Hậu ly hôn, nữ ca sĩ đối diện nhiều đồn đoán và áp lực từ dư luận, trong đó có ý kiến cho rằng việc cô mải mê sự nghiệp và chưa muốn sinh con là nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ.

Trước những luồng ý kiến trái chiều, Minh Nhiên đã lên tiếng bênh vực vợ cũ, chia sẻ thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn với Tiếp thị gia đình:

"Về lý do chia tay, Hồng Ngọc luôn nhận được cái nhìn không thiện cảm. Nào là cô ấy nổi tiếng nên không cần tôi nữa. Ngọc bay sô nước ngoài rồi gặp ai đó nên thay lòng đổi dạ... Tất cả điều này đều có thể đúng, nhưng nếu đổ dồn về phía Ngọc thì không công bằng. Có lúc cô ấy suy sụp tinh thần, tưởng chừng không gượng dậy nổi.

Nhưng ít ai biết có 1 lý do nữa từ phía tôi. Rạn nứt giữa cả hai có từ lâu, đã lập gia đình nhưng tôi vẫn sống vô tư, không quan tâm nhiều đến cô ấy. Tóm lại, cuộc tình giữa tôi và Ngọc chỉ còn là kỷ niệm đẹp. Bản thân tôi hoàn toàn không nuối tiếc gì" (Tiếp thị gia đình).

Ca sĩ Hồng Ngọc từng nổi đình đám.

Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Minh Nhiên tiếp tục hỗ trợ Hồng Ngọc trong công việc âm nhạc. Nữ ca sĩ từng chia sẻ trên tạp chí Đàn ông:

"Không là vợ chồng được, chúng tôi vẫn có thể là bạn bè. Album Em về vẫn do anh Nhiên đảm nhiệm hoàn toàn công tác hòa âm, phối khí, biên tập... Trong CD có một bài anh Nhiên sáng tác cho riêng tôi và anh đã động viên tôi rất nhiều để tôi thể hiện thật tốt ca khúc.

Em trai tôi (ca sĩ Khang Việt) vừa cho ra đời đĩa CD đầu tiên – Lỡ một cuộc tình – cũng là do anh Nhiên hoàn thiện".

Cuộc hôn nhân thứ hai và sự trùng hợp bất ngờ

Năm 2007, Minh Nhiên gặp người phụ nữ thứ hai trong đời, cũng tên Hồng Ngọc. Ban đầu chỉ là mối quan hệ bạn bè, nhưng sau hai năm tìm hiểu, họ quyết định gắn bó bằng một đám cưới vào cuối năm 2008.

Vợ chồng nhạc sĩ Minh Nhiên có hôn nhân hạnh phúc từ năm 2008 đến nay.

Điều trùng hợp bất ngờ khiến chính nam nhạc sĩ cũng phải ngỡ ngàng: Cả hai người vợ đều mang cùng một cái tên. Minh Nhiên chia sẻ cảm xúc về sự kiện đặc biệt này với Ngôi sao:

"Cô ấy giới thiệu tên Ngọc, tôi thấy vui, lạ vì trùng hợp. Tôi cảm nhận mình có duyên với người này. Cả hai đồng cảm, dễ nói chuyện, hợp nhau. Ban đầu, chúng tôi là bạn, một thời gian sau mới nảy sinh tình cảm. Cuối năm 2008, chúng tôi cưới sau hai năm hẹn hò" (Ngôi sao).

Người vợ hiện tại kém Minh Nhiên 8 tuổi, là người phụ nữ tháo vát, yêu thương chồng con. "Cô ấy không khéo miệng hay biết nói những lời hoa mỹ, càng không sống tính toán, thảo mai. Ngọc chân thật, có gì nói đó", nam nhạc sĩ nói về vợ.

Sau khi sinh con, chị nghỉ việc văn phòng để tập trung chăm sóc gia đình và phụ chồng quản lý công ty tổ chức sự kiện riêng. Đến nay cặp đôi đã gắn bó bên nhau 17 năm, thỉnh thoảng vẫn sánh đôi xuất hiện tại sự kiện. Hôn nhân của họ cũng trở viên mãn khi có một cô con gái khở mạnh.