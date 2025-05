Danh tính "cha đẻ" ca khúc Đàm Vĩnh Hưng không được hát kể từ giờ: Là chồng cũ của 1 nữ ca sĩ

Ngày 25/4, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tuyên bố sẽ không còn biểu diễn ca khúc "Xin lỗi tình yêu". Lý do là quyền sử dụng bài hát đã được bán độc quyền cho một cá nhân người Mỹ.

Việc ca khúc gắn với tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng hơn 20 năm bất ngờ không được hát khiến thông tin về "cha đẻ" của ca khúc cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Và người đó không ai khác chính là nhạc sĩ Minh Nhiên - chồng cũ ca sĩ Hồng Ngọc. Theo tờ Ngôi sao chia sẻ, phía nhạc sĩ Minh Nhiên từ chối chia sẻ về vấn đề này vì bảo mật thông tin. Vậy nhạc sĩ Minh Nhiên là ai?

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Nhạc sĩ Minh Nhiên.

Sự nghiệp và đóng góp cho âm nhạc

Nhạc sĩ Minh Nhiên là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt từ đầu thập niên 2000. Anh được biết đến với loạt ca khúc trữ tình sâu lắng như "Xin lỗi tình yêu", "Bé yêu", "Mưa tình", "Đắng cay lời cuối", "Cố xóa hết"... Các sáng tác của anh đã góp phần làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ hàng đầu như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lam Trường, Quang Dũng.

Ngoài vai trò nhạc sĩ, Minh Nhiên còn là nhà sản xuất âm nhạc và giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình như The Cover Show, The Only... Anh cũng từng là người thầy dìu dắt các ca sĩ như Giang Hồng Ngọc, Maya và gần đây là Lâm Duy Long.

Ca khúc "Xin lỗi tình yêu" do Minh Nhiên sáng tác đã trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng từ đầu thập niên 2000. Bài hát này đã được khán giả yêu thích và thường xuyên yêu cầu trong các đêm nhạc của nam ca sĩ.

Minh Nhiên kết hôn lần 2 với người phụ nữ tên giống vợ cũ là Hồng Ngọc.

Cặp đôi có cuộc sống viên mãn đến giờ.

Hôn nhân và cuộc sống riêng tư

Minh Nhiên từng kết hôn với ca sĩ Hồng Ngọc – giọng ca nổi tiếng với ca khúc "Mắt nai cha cha cha". Cuộc hôn nhân của họ kết thúc sau một thời gian chung sống. Sau khi chia tay, anh vẫn hỗ trợ vợ cũ trong công việc, thậm chí còn giúp cô khai thuế thu nhập và biên tập album mới .

Năm 2008, Minh Nhiên tái hôn với một người phụ nữ cũng tên Hồng Ngọc, kém anh 8 tuổi. Họ gặp nhau năm 2007 và sau hai năm hẹn hò, quyết định tiến tới hôn nhân. Hiện tại, họ có một cô con gái và sống hạnh phúc bên nhau.