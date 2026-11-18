Ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ này không chỉ có một sự nghiệp rực rỡ mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm nhỏ hạnh phúc viên mãn.

Khánh Thi vừa ghi thêm một dấu ấn rực rỡ trong sự nghiệp vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng vận động viên Nguyễn Hoàng Ngọc. Đây cũng là lần thứ 4 nữ kiện tướng được trao tặng phần thưởng cao quý vào năm 2009, 2022 và tháng 5/2026.

Thành tích mới của Khánh Thi gắn liền với những đóng góp trong công tác huấn luyện. Trước đó, học trò của cô là Nguyễn Hoàng Ngọc đã giành Huy chương Đồng nội dung Solo Latin nữ tại Giải vô địch thế giới diễn ra ở Bremen (Đức). Hoàng Ngọc sau đó tiếp tục đăng quang tại Giải vô địch châu Á 2026 tổ chức ở TP.HCM.

Ở tuổi 44, Khánh Thi vẫn tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực dancesport. Không chỉ đảm nhận vai trò huấn luyện viên, cô còn tham gia tổ chức các giải đấu quốc tế tại Việt Nam, tạo thêm cơ hội thi đấu và cọ xát cho những vận động viên trẻ.

“Nữ hoàng dancesport” với sự nghiệp ấn tượng

Sinh năm 1982, Khánh Thi bước vào bộ môn dancesport từ rất sớm. Năm 2009, cô được vinh danh sau kỳ tích giành 2 Huy chương Vàng lịch sử cùng Phan Hiển tại Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á (Asian Indoor Games III). Đây cũng là những tấm huy chương vàng đầu tiên của dancesport Việt Nam trên đấu trường châu lục, nối tiếp chuỗi 3 chức vô địch quốc gia liên tiếp trước đó.

Nhiều năm làm nghề, Khánh Thi được mệnh danh là “nữ hoàng dancesport” Việt Nam. Cô không chỉ là người đặt nền móng cho bộ môn khiêu vũ thể thao nước nhà mà còn sở hữu bảng vàng thành tích hiếm có xuyên suốt hơn 2 thập kỷ.

Khánh Thi gặt hái thành tích xuất sắc cho thể thao Việt Nam.

Năm 2011, Khánh Thi từ giã sàn đấu để chuyển sang công tác huấn luyện. Trên cương vị Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Dancesport Quốc gia, cô liên tiếp mang về những phần thưởng danh giá nhờ mát tay đào tạo thế hệ kế cận.

Không dừng lại ở vai trò huấn luyện viên, Khánh Thi còn khẳng định bản lĩnh tiên phong khi trở thành người Việt Nam đầu tiên được Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới cấp chứng chỉ trọng tài quốc tế WDSF PD, thường xuyên cầm cân nảy mực tại các giải đấu lớn.

Ngoài thể thao, Khánh Thi còn thử sức mình với vai trò ca sĩ và diễn viên. Cô cũng là cái tên quen thuộc ngồi ghế giám khảo trong nhiều gameshow về vũ đạo.

Hiện tại, bên cạnh trọng trách Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật (Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM), Khánh Thi vẫn miệt mài đứng ra tổ chức các giải đấu quốc tế tại Việt Nam để tạo sân chơi cho vận động viên trẻ.

Tổ ấm viên mãn bên ông xã kém 11 tuổi

Không chỉ sự nghiệp thăng hoa, Khánh Thi còn có tổ ấm viên mãn bên ông xã Phan Hiển. Chuyện tình cô trò chênh lệch 11 tuổi từng khiến họ vấp phải nhiều định kiến. Tuy nhiên, cả hai đã vượt qua những rào cản, gắn bó và đồng hành trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Năm 2022, Khánh Thi và Phan Hiển tổ chức đám cưới dù đã có 13 năm gắn bó. Thời điểm đó, cả hai đã có hai con là Kubi (sinh năm 2015) và Anna (sinh năm 2018). Cuối năm 2023, gia đình chào đón thêm con gái út là bé Lisa.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển vẫn mặn nồng sau nhiều năm gắn bó.

Nhiều năm gắn bó, tổ ấm 5 thành viên của Khánh Thi luôn được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Không chỉ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc gia đình, nữ kiện tướng còn tiếp tục đồng hành trong sự nghiệp, góp phần phát triển bộ môn dancesport tại Việt Nam.

Ngoài ra, cô còn là hậu phương vững chắc để ông xã Phan Hiển tiếp tục theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp, mang về nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam tại các giải đấu quốc tế.

Trong những lần chia sẻ về hành trình sự nghiệp, Phan Hiển nhiều lần nhắc đến vai trò quan trọng của Khánh Thi. Với anh, bà xã không chỉ là người bạn đời mà còn là huấn luyện viên, người định hướng và đứng phía sau những thành tích trên sàn đấu.

Trên mạng xã hội, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ các dịp kỷ niệm, chụp ảnh gia đình đến những chuyến du lịch.

Tổ ấm nhỏ của Khánh Thi.

Thời gian qua, hai con lớn của cặp đôi cũng sớm bộc lộ năng khiếu và gặt hái nhiều thành tích tại các giải đấu. Với nữ kiện tướng, hạnh phúc trọn vẹn ở hiện tại là được sống hết mình với đam mê, làm chủ cuộc đời nhưng vẫn luôn có một điểm tựa bình yên để trở về sau những giờ phút cống hiến.