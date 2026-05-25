Cuộc sống viên mãn bên chồng tài tử của nữ NSND mang hàm đại tá, tóc bạc trắng vẫn rất đẹp

Từng là gương mặt nổi bật của màn ảnh phía Bắc với vẻ đẹp đài các, dịu dàng, NSND Thu Quế đến nay vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc cuốn hút dù đã bước sang tuổi U60.

Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật đáng nể, nữ nghệ sĩ còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng là NSƯT Phạm Cường - người được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám.

NSND Thu Quế và ông xã - NSƯT Phạm Cường

Đặc biệt, hình ảnh nữ NSND mang quân hàm Đại tá tự tin để mái tóc bạc trắng tự nhiên càng khiến công chúng thêm yêu mến bởi sự giản dị, tự tại của chị.

Từ mỹ nhân màn ảnh đến nữ NSND nổi bật với mái tóc bạc

NSND Thu Quế sinh năm 1968. Thời trẻ, chị sở hữu vẻ đẹp nền nã, dịu dàng đậm chất phụ nữ Hà Nội, từng lọt Top 10 Người đẹp Hà Nội năm 1989.

Khán giả truyền hình nhiều thế hệ chắc hẳn vẫn nhớ hình ảnh Thu Quế trong loạt phim nổi tiếng như Vị tướng tình báo và hai bà vợ , Cô gái mang tên dòng sông , Hoa đất Mường , Chuyện phố phường … Với lối diễn xuất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, chị luôn tạo cảm giác gần gũi và chân thực cho người xem.

NSND Thu Quế thời trẻ

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Thu Quế còn là nghệ sĩ quân đội. Chị hiện công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội và mang quân hàm Đại tá. Nữ nghệ sĩ cho biết môi trường quân đội đã giúp chị rèn tính kỷ luật, sự mạnh mẽ và không ngại khó khăn.

Điều khiến công chúng đặc biệt chú ý thời gian qua chính là mái tóc bạc trắng tự nhiên của NSND Thu Quế. Giữa thời điểm nhiều nghệ sĩ cố gắng níu kéo tuổi xuân bằng việc nhuộm tóc hay can thiệp thẩm mỹ, Thu Quế lại chọn cách sống thuận tự nhiên. Chị thậm chí còn hài hước chia sẻ mình tham gia hội "Tóc bạc lấp lánh”.

Nữ nghệ sĩ cho biết việc thường xuyên nhuộm tóc trong nhiều năm khiến tóc khô, xơ và mất nhiều thời gian chăm sóc. Vì thế, chị quyết định để tóc bạc tự nhiên để da đầu khỏe hơn và cảm thấy thoải mái với chính mình. Quan điểm sống giản dị, không quá đặt nặng vẻ ngoài của chị nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả trung niên.

Nữ NSND xinh đẹp, tự tin khi để tóc trắng tự nhiên

Dù mái tóc đã bạc trắng nhưng Thu Quế vẫn được nhận xét trẻ trung, thần thái sang trọng và đầy cuốn hút. Hình ảnh nữ đại tá với mái tóc bạc ngắn cá tính trong bộ quân phục xanh càng khiến chị trở nên đặc biệt hơn trong mắt công chúng.

Ngoài việc giữ tinh thần lạc quan, Thu Quế còn chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống điều độ để duy trì sức khỏe và vóc dáng. Trên mạng xã hội, chị thường chia sẻ những khoảnh khắc tập gym, nâng tạ hay nhảy theo các xu hướng trẻ trung, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Hôn nhân kín tiếng nhưng ngọt ngào bên tài tử Phạm Cường

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Thu Quế còn có cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ bên NSƯT Phạm Cường. Hai người kết hôn từ năm 1995 và đã gắn bó hơn 30 năm.

NSƯT Phạm Cường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng tham gia nhiều bộ phim như Hướng dương ngược nắng , Trạm cứu hộ trái tim , Lằn ranh … Anh cũng từng giữ vị trí Giám đốc Điện ảnh Quân đội. Cả hai đều là nghệ sĩ quân đội nên có sự đồng cảm rất lớn trong công việc lẫn cuộc sống.

NSNS Thu Quế và NSƯT Phạm Cường đã gắn bó bên nhau hơn 30 năm

Thu Quế từng chia sẻ chồng chị là người điềm đạm, sâu sắc và luôn âm thầm quan tâm vợ con. Dù không quá lãng mạn theo kiểu phô trương, nhưng NSƯT Phạm Cường thường lặng lẽ chuẩn bị bánh sinh nhật, mua hoa hay đưa cả gia đình đi ăn vào những dịp đặc biệt.

Nữ nghệ sĩ cho biết vì vợ chồng chị đều là quân nhân nên rất hiểu và thông cảm cho nhau. Có những thời điểm cả hai cùng bận rộn với công việc, thường xuyên xa nhà nhưng vẫn luôn dành sự tôn trọng cho đối phương. Chính sự thấu hiểu ấy giúp cuộc hôn nhân của họ bền vững suốt nhiều thập kỷ.

Theo Thu Quế, gia đình chị sống giản dị, không thích phô trương. Dù có cuộc sống khá dư dả nhưng nữ nghệ sĩ cho biết vợ chồng chỉ quan niệm "có nhà để ở, có xe để đi là đủ".

Vợ chồng hai nghệ sĩ và con gái

Trong mắt đồng nghiệp và khán giả, Thu Quế - Phạm Cường là cặp đôi nghệ sĩ đẹp cả về hình ảnh lẫn lối sống. Không scandal, không ồn ào, họ chọn cách giữ gìn hạnh phúc bằng sự bình yên và sẻ chia mỗi ngày.

Ở tuổi ngoài 50, NSND Thu Quế vẫn giữ được năng lượng tích cực đáng ngưỡng mộ. Từ một mỹ nhân màn ảnh năm nào, chị giờ đây trở thành hình mẫu phụ nữ tự tin với vẻ đẹp tự nhiên và tận hưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ của mình.