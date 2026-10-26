Cuộc sống tại nhà của 2 người đàn ông Việt có nghìn tỷ

Những khoảnh khắc đời thường của 2 ông bố này luôn nhận sự chú ý từ người theo dõi.

Đó là bất chấp công việc cỡ nào thì cũng luôn dành thời gian cho con, từ đưa con đi học đến chơi cùng con.

Một người là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SHS. Người còn lại là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc C-Holdings. Cả hai đều có công việc và vị trí khiến lịch trình mỗi ngày khó có thể thong thả, nhưng những hình ảnh được 2 ông bố này chia sẻ thường xuyên lại là khoảnh khắc bên các con.

Doanh nhân Cường Đô Là và doanh nhân Đỗ Quang Vinh

Cường Đô La đều đặn đưa con đi học, đi họp phụ huynh

Cường Đô La, tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Xuất phát với vị trí “đại gia phố Núi”, hiện tại Cường Đô La gắn với C-Holdings, doanh nghiệp tiền thân là CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Đến tháng 3/2026 vừa qua, C-Holdings tăng vốn điều lệ lên 1.050 tỷ đồng.

Bên cạnh công việc kinh doanh, cuộc sống gia đình của Cường Đô La cũng thường xuyên được chú ý qua những hình ảnh do chính anh đăng tải. Nam doanh nhân đều đặn chia sẻ khoảnh khắc đưa hai con Suchin và Sutin đến trường trước khi bắt đầu ngày làm việc. Với anh, đây dường như đã trở thành một hoạt động quen thuộc trong lịch trình mỗi sáng.

Cường Đô La thường đưa 2 con đi học

Chuyện đến trường của các con không dừng lại ở việc đưa đón. Cường Đô La còn chia sẻ hình ảnh dành trọn một ngày để họp phụ huynh cho cả Suchin và Sutin. Những việc tưởng chừng bình thường ấy được nam doanh nhân duy trì qua nhiều năm.

Ngoài giờ học, Cường Đô La cũng dành thời gian chơi cùng các con vào cuối tuần. Có lúc anh làm mẫu để Suchin trang điểm, lúc lại trở thành bệnh nhân trong trò chơi khám bệnh của các con.

Anh cũng duy trì sự đồng hành với con trai lớn Subeo. Cách đây không lâu, Cường Đô La cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tham dự họp phụ huynh của Subeo, đưa Subeo và bạn gái của con trai đi ăn,...

Nam doanh nhân dành nhiều thời gian ở nhà cho các con

Đỗ Quang Vinh: Ngày làm lãnh đạo ngân hàng, tối về đóng giả bà cụ để chơi cùng con

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được gọi là bầu Hiển. Anh hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, đồng thời là Chủ tịch HĐQT SHS. Theo báo cáo quản trị của SHB trong 6 tháng đầu năm 2026, anh sở hữu hơn 127,1 triệu cổ phiếu ngân hàng này. Tính theo thị giá cuối phiên ngày 26/10/2026, lượng cổ phiếu SHB của Đỗ Quang Vinh có giá trị khoảng 1.361 tỷ đồng.

Với lịch trình công việc ở cả ngân hàng và công ty chứng khoán, nam doanh nhân vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc, vui chơi cùng các con. Anh hiện là bố của 3 em bé, trong đó có cặp song sinh Gấu và Thỏ chào đời năm 2019, em bé út được giới thiệu vào năm 2025.

Tháng 10/2026, Đỗ Quang Vinh đăng tải video ghi lại buổi tối bên các con và người thân trong gia đình tại nhà riêng ở Hà Nội. Trong clip, anh cùng các bé hóa trang thành bà lão lưng còng, chống gậy và hát bài “Bà còng đi chợ”. Nam doanh nhân gọi đó là “Buổi tối của những bài hát tuổi thơ”.

Đỗ Quang Vinh chơi đùa cùng các con và cháu

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Người xem thích thú khi thấy một lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán thoải mái nhập vai, pha trò cùng trẻ nhỏ. Trong không gian sinh hoạt của gia đình, những tấm thảm xốp và chiếc tủ dán đầy sticker cũng xuất hiện, gợi lên khung cảnh quen thuộc của một ngôi nhà có trẻ con.

Đỗ Quang Vinh cũng chia sẻ những khoảnh khắc đưa các con đi học, đi du lịch và hướng dẫn con học tiếng Anh. Trong một số video, anh kiên nhẫn chỉnh cách phát âm, đặt câu hỏi để các bé tự suy nghĩ và trả lời. Những hoạt động này được chia sẻ xen kẽ với hình ảnh công việc, cho thấy việc chăm sóc và đồng hành cùng các con là một phần trong cuộc sống thường ngày của nam doanh nhân.

Nam doanh nhân thường tranh thủ đưa 2 con đi học

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)