Cuộc sống kín tiếng ở tuổi 62 của nữ NSƯT từng bị 28 vết sẹo trên mặt vì tai nạn

Ánh hào quang và dấu ấn khó phai

Nhắc đến Cô gái xấu xí, không thể không kể đến Ngọc Hiệp - gương mặt đã góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim từng "làm mưa làm gió" trên sóng truyền hình Việt. Thời điểm đó, khi thị hiếu khán giả vẫn chuộng những hình tượng nữ chính xinh đẹp, chỉn chu, sự xuất hiện của một nhân vật không nổi bật về ngoại hình nhưng giàu nội tâm lại trở thành điểm nhấn khác biệt.

Không sở hữu visual theo chuẩn mỹ nhân, Ngọc Hiệp ghi điểm nhờ cách diễn tự nhiên, tiết chế và gần gũi. Nhân vật bà thể hiện không chỉ là một vai diễn, mà còn đại diện cho hình ảnh những người trẻ bình thường, nhiều nỗ lực và luôn khao khát được công nhận. Chính điều này giúp bà nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả, đồng thời trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của màn ảnh nhỏ giai đoạn đó.

NSƯT Ngọc Hiệp tên thật là Nguyễn Ngọc Hiệp, sinh năm 1964 tại Cà Mau. Bà tham gia làng điện ảnh từ những năm 1990, là bạn học cùng khóa của nhiều ngôi sao điện ảnh nức tiếng một thời như Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Thiệu Ánh Dương… Thời còn trẻ, nghệ sĩ Ngọc Hiệp sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, phong cách ăn mặt sành điệu. Tính đến nay, nữ diễn viên đã đóng khoảng 20 bộ phim, trong đó có nhiều bộ phim điện ảnh gây tiếng vang như: Dấu Ấn Của Quỷ (1992), Tây Sơn Hiệp Khách, Vũ Khúc Con Cò, Lạc Cầm, Đoạt Hồn (2014)...

Sau thành công của Cô gái xấu xí, Ngọc Hiệp vẫn tiếp tục góp mặt trong một số dự án phim truyền hình và điện ảnh. Tuy nhiên, thay vì tận dụng sức nóng để phủ sóng dày đặc, nữ diễn viên lại chọn nhịp độ hoạt động chậm rãi hơn. Theo thời gian, bà dần rút lui khỏi ánh đèn showbiz, ít xuất hiện trước công chúng và gần như không tham gia các hoạt động truyền thông. Sự vắng bóng này khiến không ít khán giả tiếc nuối, đặc biệt là những người từng yêu thích hình ảnh của bà trên màn ảnh.

"Ở mùa Giải Mai Vàng lần thứ 32 sắp được khởi động sớm, tôi cảm nhận lâng lâng khi nhớ đến thời khắc của lễ trao giải năm 1995. Từ cột mốc đáng nhớ của Giải Mai Vàng, tôi đã nhận trọn tình thương mến của công chúng, đón nhận nhiều thành quả hơn cho nghề với: Giải Bông Sen Vàng: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 1996 và danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) vào năm 2001. Cảm ơn tình cảm của bạn đọc, khán giả đã dành cho tôi", NSƯT Ngọc Hiệp chia sẻ.

Sau ánh hào quang của một thời rực rỡ, NSƯT Ngọc Hiệp vẫn chọn cho mình một lối đi lặng lẽ. Nhưng chính trong sự lặng lẽ ấy, chân dung một nghệ sĩ – từng đoạt Giải Mai Vàng lại hiện lên sâu sắc hơn, như một trường hợp tiêu biểu cho hành trình nội tâm của người làm nghề giữa những biến động của đời sống và nghệ thuật.

Biến cố và những vết sẹo đời nghệ sĩ

Nghệ sĩ Ngọc Hiệp từng chia sẻ: "Tôi có gia đình, có bạn bè, có đồng nghiệp, có học trò của mình và công việc của tôi quá nhiều, nhiều đến mức để có thể hoàn thành đã là điều hạnh phúc. Tôi sống và làm việc vậy là quá tốt rồi. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những thăng trầm nên giai điệu cuộc sống của tôi không tẻ nhạt, đầy húng thú và bao gồm cả stress. Tôi nghĩ, đừng vì chút hào quang hay hư danh để rồi chạy theo nó… Điều đó không lâu dài, không đáng".

Mãi cho đến năm 2020, khi xuất hiện trong chương trình Lời Tự Sự, nghệ sĩ Ngọc Hiệp mới chia sẻ về biến cố tai nạn, khiến dung bạo lẫn ngoại hình đều thay đổi. Nữ nghệ sĩ nói: "Trên gương mặt tôi có thể mọi người không nhận ra nhưng hiện tại chắc có khoảng 28 vết sẹo ở cả đầu và mắt. Tai nạn xảy đến vô cùng bất ngờ khi tôi có làm một dàn hoa trên phim trường và không may bị đổ xuống người. Sau khi được đưa vào bệnh viện, tôi bị chẩn đoán gãy mũi và chấn thương ở đầu. Những tin tức này hầu như tôi không thông báo cho ai nên rất ít người biết. Hơn nữa khi chữa bệnh, tôi không dùng thuốc mà để cho vết thương tự lành nên có thể đó là lý do bị sụt cân nhiều. Tuy nhiên hiện tại mọi thứ đã ổn".

Điều đáng chú ý là NSƯT Ngọc Hiệp không hoàn toàn rời bỏ nghệ thuật. Bà vẫn xuất hiện trong một số dự án phim mới, nhưng với nhịp độ chọn lọc, thận trọng. Đó không còn là sự "chạy show", mà là sự hiện diện có ý thức khi vai diễn thực sự có ý nghĩa.

NSƯT Ngọc Hiệp trong Ai thương ai mến.

Ở hiện tại, thông tin về cuộc sống của nữ diễn viên khá hạn chế. Bà gần như không chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, cũng không xuất hiện trong các sự kiện hay dự án nghệ thuật mới. Ngọc Hiệp tập trung vào cuộc sống cá nhân và gia đình, ưu tiên sự ổn định thay vì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Gần đây nhất, nghệ sĩ Ngọc Hiệp tái xuất trong phim điện ảnh Ai Thương Ai Mến của Thu Trang.

Vượt qua biến cố tai nạn, nghệ sĩ Ngọc Hiệp chú ý hơn trong việc gìn giữ sức khoẻ.

Ở tuổi 62, nghệ sĩ Ngọc Hiệp thỉnh thoảng vẫn tái xuất màn ảnh.

NSƯT Ngọc Hiệp không chạy theo scandal, không tận dụng đời tư như một chiến lược truyền thông. Thay vào đó, bà giữ một khoảng cách cần thiết với sự ồn ào. Chính khoảng cách ấy giúp bà bảo toàn được phẩm chất nghề nghiệp, điều ngày càng trở nên hiếm.

Về cuộc sống đời tư, nữ nghệ sĩ có một cuộc hôn nhân êm ấm với ông xã là giảng viên bộ môn thể dục thể hình, trước đây anh cũng chính là thầy giáo dạy môn kịch câm của cô. Vợ chồng Ngọc Hiệp có với nhau một cô con gái.