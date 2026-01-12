Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV News), ngày 7/1, với sự hỗ trợ và phối hợp của các cơ quan chức năng Campuchia, Bộ Công an Trung Quốc đã cử tổ công tác sang Phnom Penh, áp giải thành công Trần Chí (quốc tịch Trung Quốc), kẻ cầm đầu một tập đoàn tội phạm cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới đặc biệt nghiêm trọng, về nước. Đây được đánh giá là thành quả lớn tiếp theo trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia.

Trần Chí

Sau khi Trần Chí bị bắt và bị tước quốc tịch Campuchia, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền loạt ảnh chụp màn hình một người phụ nữ thường xuyên khoe sự giàu có, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều cư dân mạng cho rằng người phụ nữ này chính là vợ của Trần Chí, thường được gọi là Eva, tên thật được đồn đoán là Lý X Vân, quê Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên đến nay chưa có xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng.

Truyền thông cho biết, Eva nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ phong cách khoe cuộc sống xa hoa, thường xuyên chia sẻ hình ảnh những món đồ đắt đỏ và không gian sống sang trọng. Trong số đó có giường khung gỗ kim tơ nam mộc, được thợ thủ công chạm khắc trong suốt một năm, cùng món quà tặng con gái là cây đàn piano Steinway & Sons bằng vàng ròng 24K.

Eva thường xuất hiện với vẻ ngoài xa hoa

Theo các hình ảnh lan truyền trên mạng, Eva còn sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu cao cấp, trong đó có nhiều mẫu Hermès và Chanel. Trang sức đi kèm xuất hiện đồng hồ phiên bản giới hạn với giá trị cao. Trong khi đó, con cái cô thường xuyên xuất hiện với trang phục Dior và túi Chanel.

Ngoài ra, Eva được cho là thường xuyên di chuyển bằng máy bay riêng, sở hữu du thuyền riêng phục vụ các kỳ nghỉ gia đình. Khi rà soát các bài đăng cũ của Eva, có thể thấy cô từng nhiều lần chủ động đăng ảnh chụp cùng một người đàn ông để râu, có ngoại hình gần giống Trần Chí trong các hình ảnh công khai. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng những bức ảnh này chưa đủ căn cứ để khẳng định mối quan hệ vợ chồng.

Bức ảnh được cho là chụp cùng Trần Chí

Đáng chú ý, Eva còn bị cho là sở hữu một chiếc giường khung trị giá khoảng 5 triệu Đài tệ (khoảng 4 tỷ đồng) được làm từ gỗ quý hiếm với thiết kế bề ngoài giản dị nhưng cực kỳ đắt đỏ. Cô từng khoe bể cá khổng lồ trong nhà, được cư dân mạng ước đoán dài tới hàng trăm mét, tựa như một thuỷ cung. Đặc biệt, bể cá này nuôi cá mập thay vì cá cảnh thông thường, khiến cụm từ “biệt thự nuôi cá mập” nhanh chóng trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội.

Bể nuôi cá mập trong nhà

Bên cạnh đó, Eva nhiều lần chia sẻ hình ảnh đi máy bay riêng, du thuyền vòng quanh thế giới, thậm chí có thông tin cho rằng cô sở hữu tới 6 máy bay cá nhân. Cô cũng từng chi khoảng 7 triệu Đài tệ (khoảng 5,8 tỷ đồng) để mua cây đàn piano Steinway duy nhất trên thế giới được chế tác hoàn toàn bằng vàng 24K. Khi xuất hiện nơi công cộng, Eva thường có vệ sĩ và nhiếp ảnh gia riêng đi theo, thể hiện phong cách sống xa hoa và phô trương.

Tổng hợp lại hoạt động mạng xã hội của Eva, nhiều người nhận định rằng, từ mức chi tiêu, quy mô tài sản đến độ phô trương, người phụ nữ này đã vượt xa hình ảnh của các hot girl khoe sự giàu có thông thường. Đáng chú ý, toàn bộ tài khoản Xiaohongshu và Douyin của Eva đã bị xóa sạch nội dung sau khi vụ việc của Trần Chí bị phanh phui.

Hiện tại, cơ quan chức năng Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào xác nhận thân phận của Eva cũng như nguồn gốc khối tài sản liên quan, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: ETtoday, HK01



