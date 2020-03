Cuộc sống khá giả của 2 ông bố hot nhất phim "Cô gái nhà người ta"

Ông Tài đại gia và NSND Tiến Đạt có cuộc sống sung túc

Trong phim ngoài tuyến nhân vật chính của "Cô gái nhà người ta", khán giả còn ấn tượng với vai ông Tài do NSND Tiến Đạt thể hiện. Ông vào nhân vật chủ xưởng dệt giàu có ở trong làng. Được biết, xưởng dệt của ông Tài có nhiều hoạt động xả thải sai quy định, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước.

Trước những chất vấn của các nhân vật trong phim, ông Tài đại gia làng có màn phản pháo ai cũng ấn tượng. Đại gia làng phủ đầu chất vấn như sau: "Thế các cháu nghĩ chỉ một đoạn thu âm bàn bạc công việc thế này, các cháu dọa được bác à".

NSND Tiến Đạt trong phim "Cô gái nhà người ta".

Trên phim ông giàu có là người có tiền ăn trên ngồi trốc ở làng thì ngoài đời NSND Tiến Đạt cũng có cuộc sống phong lưu. Người ta gọi ông là nam nghệ sĩ có 3 đời vợ vì vợ cả người bạn đồng niên, vợ 2 là nghề may và vợ 3 là nghề âm thanh mà ông theo đuổi.

Hiện tại dù đã bước sang tuổi xế chiều nhưng người nghệ sĩ vẫn say đắm với công việc may vá. Đó là nghề truyền thống gia đình và cũng là nghề tay trái nuôi sống cả nhà ông qua những năm tháng theo đuổi nghệ thuật. Hiện tại, người nghệ sĩ vẫn có một tiệm may ở phố cổ và một lượng khách xịn.

Chính nghề tay trái đã giúp NSND Tiến Đạt có cuộc sống sung túc hơn và nuôi được con cái thành tài. Hiện cả gia đình con trai nghệ sĩ đã định cư ở nước ngoài. Hang ngày ngoài công việc diễn xuất đến may vá, âm thanh, NSND Tiến Đạt tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe.

Gia đình hạnh phúc của NSND Tiến Đạt.

Cuộc sống ngoài đời của NSND Tiến Đạt không khác mấy trong phim, ông sống ung dung khi hoàn thành được những ước nguyện của cuộc đời. Chính vì vậy, ông trân trọng thực tại và những giá trị thiêng liêng của gia đình. Trên trang cá nhân của người nghệ sĩ là hình ảnh con cháu, vợ và bản thân. Đó là một cuộc sống tràn ngập, niềm hạnh phúc giản dị mà ý nghĩa.

Nói về giá trị gia đình, NSND Tiến Đạt nói: "Gia đình, truyền thống gia đình là tế bào để hình thành nên nhân cách. Tôi chịu ảnh hưởng từ lối sống của bố mẹ mình và đến con cái tôi cũng thế. Các con dù đã có gia đình, rời vòng tay bố mẹ nhưng vẫn nằm trong vòng tay bố mẹ. Chúng tôi không tham gia, can thiệp vào chuyện riêng của con nhưng sẵn sàng góp ý với tư cách ông bà".

Ông Bá trưởng thôn hám của và cuộc sống diễn viên đại gia làng cốm Vòng

Trong "Cô gái nhà người ta", ông Bá (NSƯT Tiến Quang - Quang Tèo) là trưởng thôn của làng Yên, cũng hết lòng yêu thương con cái nhưng luôn muốn gả con cho nhà giàu để "mát mặt".

Ông Bá xung khắc với ông Tiền vì coi con trai ông Tiền (NSND Bùi Bài Bình thủ vai) là "kẻ không ra gì". Trong phim, ông Tiền và ông Bá đều thuộc tuyến nhân vật phụ và thường gây ra những tình huống hài hước, dí dỏm giúp mạch phim bớt căng thẳng. Thế nhưng ngoài đời, đây lại là 2 nghệ sĩ gạo cội của làng điện ảnh phía Bắc.

NSƯT Tiến Quang trong phim "Cô gái nhà người ta".

Ngoài đời, NSƯT Tiến Quang có biệt danh là Quang Tèo, anh được xem là diễn viên hài đất show tỉnh ở miền Bắc. Chính sự đắt show ấy đã giúp anh từ tay trắng lập nghiệp và trở thành diễn viên đại gia làng cốm Vòng.

Đằng sau vẻ lam lũ, quê mùa chất phác ấy trên sân khấu, ở ngoài Quang Tèo lại là nghệ sĩ giàu có bậc nhất trong làng sân khấu miền Bắc. Nhờ chạy show khắp các tỉnh miền Bắc nên nguồn thu nhập của anh không hề thua kém các danh hài như Xuân Hinh, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Vân Dung. Theo đó, anh có trong tay nhà cao cửa rộng cũng xe đẹp tiền tỉ.

Đầu năm 2018, "đại gia chân đất" họ Nguyễn tậu chiếc xế hộp có giá khoảng 1 tỷ đồng. Trước đó, vào cuối năm 2016 anh cũng mua được căn hộ riêng trị giá 7 tỷ, rộng khoảng 170m2 ở một khu chung cư cao cấp tại Hà Nội.

Quang Tèo và gia đình chuyển từ căn hộ 35m2 sang nhà mới từ Tết năm 2017. Đây là thành quả hàng chục năm làm nghề, chạy show của anh. Ngoài căn hộ 7 tỷ, Quang Tèo còn sở hữu một căn nhà nhỏ 35m2 và một ngôi nhà vườn rộng hơn 1000m2 ở trung tâm Hà Nội. Trong 3 căn nhà, nam diễn viên khẳng định sẽ không bán đi một căn nào vì lý do đặc biệt.

NSƯT Tiến Quang bên vợ con.

Dù giàu có kiếm được nhiều tiền nhưng Quang Tèo luôn khiêm tốn kể khổ rằng anh không giàu như đồn thổi. Hay để có được như ngày hôm nay, anh cũng đổ rất nhiều công sức chứ không phải "dễ ăn".

Hiện tại, ngoài cuộc sống giàu sang nhà cửa xe cộ đàng hoàng, Quang Tèo cũng có một gia đình hạnh phúc đủ nếp đủ tẻ.