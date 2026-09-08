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Cuộc sống hôn nhân của thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng và "búp bê sống" Ukraine gây chú ý

Tú Tú.
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Loạt khoảnh khắc cực ngọt ngào của vợ chồng Bùi Tiến Dũng - Dianka.

Sau 4 năm kết hôn, thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova vẫn khiến nhiều người chú ý bởi những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào. Từ những buổi hẹn hò riêng tư đến cách nam thủ môn chuẩn bị những món quà lãng mạn cho vợ, cuộc sống của cặp đôi cho thấy tình cảm dường như vẫn được giữ nguyên sau khi đã trở thành bố mẹ.

Trong loạt hình ảnh mới nhất, Dianka xuất hiện nổi bật trong một chiếc váy ánh kim màu champagne với thiết kế cổ yếm, khoe bờ vai và vòng eo thon gọn. Mái tóc nâu được tạo kiểu gọn gàng, kết hợp cùng hoa tai ngọc trai và lớp trang điểm tông nude, giúp người đẹp Ukraine vẫn giữ thần thái sắc sảo của một người mẫu chuyên nghiệp.

Đáng chú ý nhất là những khoảnh khắc cô tình tứ bên Bùi Tiến Dũng. Nam thủ môn diện trang phục sáng màu đơn giản, liên tục dành những cử chỉ thân mật cho bà xã. Có lúc anh vòng tay ôm vợ từ phía sau, lúc lại ghé sát vào má cô đầy tình tứ. Dianka cũng thoải mái tựa vào chồng, đặt tay lên vai anh và trao những ánh nhìn đầy trìu mến.

- Ảnh 1.

Ảnh: DiankaẢnh: Dianka

Không chỉ có những khoảnh khắc tình cảm trước ống kính, Bùi Tiến Dũng vẫn biết cách tạo nên không khó lãng mạn trong ngày đặc biệt của vợ. Nhân dịp Dianka đón sinh nhật tuổi 26, Tiến Dũng xuất hiện với một bó hồng hoa trắng khổng lồ được gói cầu kỳ, trao tận tay bà xã và không quên dành cho nàng nụ hôn ngọt ngào. Dianka không giấu được vẻ bất ngờ và hạnh phúc khi nhận món quà từ chồng.

Ở một khoảnh khắc khác, người đẹp Ukraine ôm bó hoa lớn trước người, nở nụ cười rạng rỡ. Bối cảnh buổi tối với ánh đèn vàng, bàn tiệc và không gian ngoài trời tạo nên một khung cảnh khá riêng tư, giống một buổi hẹn hò được chuẩn bị dành riêng cho hai vợ chồng.

- Ảnh 2.

Ảnh: DiankaẢnh: DiankaẢnh: DiankaẢnh: Dianka

Bùi Tiến Dũng và Dianka kết hôn vào tháng 5/2022 tại Hồ Tràm, Vũng Tàu. Sau đó, cặp đôi đón con trai đầu lòng Danil. Tháng 5/2026, nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới, nam thủ môn đăng tải những hình ảnh bên bà xã và gửi lời nhắn đầy tình cảm: "Mỗi năm trôi qua, anh lại càng yêu em nhiều hơn. Từ hai người đến gia đình nhỏ". Anh cũng cảm ơn Dianka vì những cái ôm, khoảnh khắc và kỷ niệm mà cả hai đã cùng nhau tạo dựng.

Sau khi lập gia đình, Dianka không còn xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn như trước mà dành nhiều thời gian hơn cho chồng và con. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì công việc người mẫu và thường xuyên gây chú ý bởi vóc dáng cùng thần thái nổi bật. Gần đây, người đẹp sinh năm 2000 tiếp tục được nhắc đến với danh xưng "búp bê sống" khi đón tuổi 26 trong bộ váy ánh kim đầy quyến rũ.

Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng cũng nhiều lần thể hiện hình ảnh một người chồng đồng hành cùng vợ trong cuộc sống thường ngày. Hai người cùng chăm sóc con trai, đi du lịch, nghỉ dưỡng và tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư bên nhau.

- Ảnh 3.

Ảnh: Dianka

Từ một nàng mẫu Ukraine gây chú ý trên các sàn diễn thời trang Việt Nam, Dianka giờ đã trở thành người vợ, người mẹ trong một gia đình nhỏ. Còn với Bùi Tiến Dũng, sau 4 năm hôn nhân, những bó hoa lớn, những buổi hẹn hò và các cử chỉ ngọt ngào dành cho vợ dường như vẫn là cách anh duy trì sự lãng mạn trong cuộc sống gia đình.

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Tags

Bùi Tiến Dũng

Dianka

người mẫu

thủ môn

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