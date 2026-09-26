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Cuộc sống hôn nhân của Quang Hải và Chu Thanh Huyền gây chú ý

Tiên Tiên
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Quang Hải và Chu Thanh Huyền sau 2 năm tổ chức đám cưới.

Từ một cặp đôi vướng nhiều ồn ào của bóng đá Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và vợ Chu Thanh Huyền giờ đây chọn cuộc sống kín tiếng hơn và tận hưởng niềm vui gia đình. Hành trình từ những ngày đầu bén duyên đến khi về chung một nhà và chào đón thiên thần nhỏ không chỉ ghi dấu sự gắn kết tình cảm mà còn phản ánh sự trưởng thành của ngôi sao tuyển quốc gia cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền hiện tại kín tiếng hơn lúc yêu (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Quang Hải, tiền vệ sinh năm 1997, từ lâu đã là cái tên quen thuộc với người hâm mộ thể thao Việt Nam. Anh là nhân tố then chốt tạo nên hàng loạt cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà, từ danh hiệu Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu đến chức vô địch AFF Cup 2018, 2024, 2026 và Huy chương Vàng SEA Games 30. Trong khi đó, Chu Thanh Huyền, sinh năm 2000, thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự năng động trong lĩnh vực kinh doanh online và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Chuyện tình của cả hai bắt đầu dấy lên tin đồn từ khoảng năm 2021, khi cộng đồng mạng liên tục soi ra những chi tiết trùng hợp trong các bức ảnh hay sự xuất hiện chung tại một số sự kiện. Dù vậy, suốt một thời gian dài, Quang Hải và Chu Thanh Huyền lựa chọn không lên tiếng xác nhận.

Sau nhiều năm đồng hành và tìm hiểu, mối tình của cả hai đã đi đến kết thúc có hậu bằng loạt lễ cưới trang trọng diễn ra vào đầu năm 2024. Cuối tháng 3/2024, lễ ăn hỏi và rước dâu thu hút sự theo dõi của người hâm mộ. Ngay sau đó, ngày 6/4/2024, tiệc cưới hoành tráng tại một khách sạn 5 sao cao cấp ở Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông. Sự kiện quy tụ dàn tuyển thủ quốc gia tên tuổi, cựu HLV trưởng Park Hang-seo cùng nhiều nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng trong giới giải trí.

Quang Hải và vợ đã cưới được hơn 2 năm (Ảnh: FBNV)

Niềm hạnh phúc của gia đình trẻ càng thêm trọn vẹn khi cùng năm 2024, Chu Thanh Huyền chính thức hạ sinh con trai đầu lòng - bé Nguyễn Quang Minh, tên thân mật ở nhà là Lido. Hình ảnh nam cầu thủ gác lại hào quang trên sân cỏ để tỉ mỉ chăm sóc vợ con đã nhận được nhiều lời khen.

Bước sang giai đoạn mới của cuộc sống hôn nhân, cả hai vẫn gặt hái được những thành công riêng trên con đường sự nghiệp. Quang Hải tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và vai trò trụ cột trong màu áo CLB Công an Hà Nội cũng như Đội tuyển Quốc gia. Sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình trở thành điểm tựa giúp anh thi đấu thăng hoa và giữ vững bản lĩnh trên sân cỏ.

Mỗi dấu ấn sự nghiệp của Quang Hải luôn có vợ đồng hành cổ vũ tinh thần (Ảnh: FBNV)

Ở chiều ngược lại, Chu Thanh Huyền tiếp tục gặt hái nhiều thành quả trong công việc kinh doanh mỹ phẩm, vừa độc lập tài chính và chu toàn việc nhà. Từ những ồn ào ban đầu, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm viên mãn. 

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