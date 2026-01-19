Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang sau 8 năm về chung nhà

Sau 3 năm hẹn hò, Trường Giang và Nhã Phương làm đám cưới vào tháng 9/2018. Cả hai nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia phim 49 ngày (2015).

Từ khi kết hôn, Trường Giang trở thành người đàn ông của gia đình. Anh chu toàn mọi việc và luôn thể hiện tình thương yêu với vợ. Hai vợ chồng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Nhã Phương thường khen ngợi chồng là người chu đáo, giỏi nấu ăn và yêu vợ.

Trường Giang từng tiết lộ anh vốn thích về khuya, tụ tập bạn bè...nhưng từ khi kết hôn anh bỏ dần những thói quen đó, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Nhã Phương, Trường Giang làm đám cưới vào năm 2018.

Nam danh hài từng nói, anh học được nhiều kinh nghiệm để giữ lửa hôn nhân, trong đó có sự chia sẻ, hy sinh để cân bằng giữa công việc và gia đình. Theo anh, muốn gia đình hạnh phúc thì cả hai vợ chồng phải hiểu và chia sẻ cho nhau.

Năm 2019, Nhã Phương sinh con gái đầu lòng Destiny. Thời gian đầu, họ luôn giấu kỹ gương mặt con, về sau mới chia sẻ. Cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Tháng 10/2023, Nhã Phương tiếp tục báo tin vui đã sinh con trai thứ hai Hope.

Nhìn lại chặng đường gắn bó, Nhã Phương nói may mắn khi tìm được bạn đời tâm lý, yêu thương. Nữ diễn viên cho biết chồng giúp mình thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, không có áp lực gì trong hai lần mang thai. Bên cạnh đó, Trường Giang cũng nổi tiếng là ông bố chiều con. Mỗi lúc rảnh rỗi, anh thường dành hết thời gian ở nhà để chơi cùng các con.

Cặp đôi sinh được 2 con "đủ nếp, đủ tẻ".

Sau khi có con, cặp đôi cùng nhau cải thiện vóc dáng. Nhã Phương cho biết tất cả là nhờ ông xã tâm lý, hết lòng chăm sóc con cái để cô có thời gian nghỉ ngơi, tập luyện, phát triển bản thân. Cuối năm 2024, Trường Giang chia sẻ anh giảm được 11kg. Nam diễn viên muốn giảm cân để thân hình thon gọn hơn, thuận tiện cho quá trình quay hình các gameshow.

Trong dịp kỷ niệm 7 năm cưới vào tháng 9/2025, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương công khai tin vui sắp có con thứ ba. Đăng ảnh hai vợ chồng bế hai bé lớn, khoe ảnh siêu âm của bé thứ ba, nữ diễn viên viết: "Niềm hạnh phúc của 7 năm nay được gói gọn trong một bức hình. Chào mừng thiên thần nhỏ, anh chị con là đu ba rồi đó, mẹ chờ con nha".

Tổ ấm viên mãn của cặp đôi sau 8 năm về chung nhà.

Trước khi sinh con thứ ba, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang tranh thủ đưa hai con Destiny và Hope về nhà vườn Đà Lạt nghỉ ngơi và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Em bé thứ 3 chào đời cùng năm Trường Giang thử sức đạo diễn điện ảnh. Dù mang thai, Nhã Phương vẫn hỗ trợ chồng vai trò giám đốc casting, cùng anh lựa chọn diễn viên phù hợp. Nữ diễn viên bộc bạch niềm hạnh phúc lớn nhất là làm hậu phương cho Trường Giang, chăm sóc tổ ấm và đồng hành cùng chồng trong công việc.