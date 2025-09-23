Cuộc sống hiện tại của ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” sau 10 năm mất tích, làm nail, làm shipper

Diễn viên Long Điền là cựu võ sĩ Taekwondo từng vô địch SEA Games 2003. Anh bén duyên điện ảnh năm 2011 với phim “Khát Vọng Olympic” và được biết đến nhiều nhất với vai chính Hùng Chợ Lớn trong phim “Bụi đời Chợ Lớn”.

Sau phim đó, anh dường như rút lui khỏi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2015, Long Điền bất ngờ kết hôn, kể từ đó anh “mất tích” khỏi làng giải trí Việt.

Mới đây, ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” bất ngờ quay lại màn ảnh với dự án điện ảnh “Trại buôn người” và chia sẻ về 10 năm vắng bóng của mình.

Diễn viên Long Điền.

Trả lời phỏng vấn trên báo Người Lao Động, nam diễn viên tiết lộ về lý do 10 năm vắng bóng. Anh tâm sự, thời điểm ra mắt phim "Bụi đời Chợ Lớn", anh kỳ vọng nhiều vào dự án điện ảnh đầu tay nhưng lại không được như ý. Điều đó khiến anh bị chông chênh, mất lửa với nghề. Đúng thời điểm bế tắc nhất, anh gặp bà xã của mình. Anh đi theo tiếng gọi của tình yêu và sang Mỹ định cư cùng vợ.

Nói về cuộc sống bên Mỹ, nam diễn viên chia sẻ: “Tôi bắt đầu cuộc sống mới khá chật vật vì tôi như tờ giấy trắng, không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Tôi có sở trường về võ thuật nhưng mở võ đường ở xứ lạ khiến tôi trăn trở.

Rồi áp lực của mưu sinh, tôi làm nail (làm móng) và cả shipper. Cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ thế cuốn tôi đi xa, rất xa với niềm đam mê võ thuật và diễn xuất của mình. Nhiều lúc, tôi thực sự chạnh lòng”.

Dù vậy thì niềm đam mê nghệ thuật đã đưa ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” quay lại với màn ảnh sau 10 năm ngủ yên. Lần trở lại này, diễn viên Long Điền cho biết, cả anh và bà xã sẽ về Việt Nam. Anh được vợ ủng hộ quay lại với nghề diễn viên.

Nam diễn viên mong ước được một lần đánh thật với Johnny Trí Nguyễn trong dự án điện ảnh lớn do chính Johnny Trí Nguyễn thực hiện.

Long Điền và Johnny Trí Nguyễn.

Tố ấm của ngôi sao "Bụi đời Chợ Lớn".

Về tổ ấm hiện tại của mình, vợ chồng nam diễn viên đã có 2 con, 1 trai và 1 gái. Dù không thường xuyên đăng tải hình ảnh của mình và gia đình nhưng ở những khoảnh khắc hiếm hoi ngôi sao “Bụi đời Chợ Lớn” chia sẻ lên trang cá nhân thì có thể thấy, anh đang có một tổ ấm hạnh phúc và bình yên.