Cuộc sống hiện tại của nam tiếp viên hàng không SN 1993 nổi tiếng 11 năm trước vì quá đẹp trai

Cuộc sống của các tiếp viên hàng không nổi tiếng luôn có sức hút lớn với công chúng.

Từ nam tiếp viên vô danh đến “soái ca hàng không” được dân mạng săn lùng

Năm 2015, hình ảnh Wongsathorn Varachartkul (sinh năm 1993, tốt nghiệp ĐH Rangsit ở Pathum Thani - Thái Lan) trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi ấy, anh mới 22 tuổi, sở hữu gương mặt sáng, sống mũi cao, làn da trắng và vóc dáng cao ráo, cân đối.

Nam tiếp viên hàng không viral với bức ảnh khách chụp lén trên máy bay. Ảnh: MXH.

Bởi thế, những bức ảnh chụp lén anh chàng khi đang làm việc trên máy bay nêu trên được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Wongsathorn trở thành tâm điểm tìm kiếm.

Độ phủ của chàng trai 22 tuổi sau đó còn vượt ra ngoài Thái Lan và Việt Nam, lan sang các cộng đồng mạng trong khu vực. Tại Trung Quốc và Đài Loan, hình ảnh Wongsathorn cũng được chia sẻ rộng rãi, nhiều người tò mò về hãng hàng không nơi anh làm việc và tìm cách xác định danh tính.

Từ một bức ảnh chụp trong lúc làm việc, Wongsathorn khi ấy đã trở thành một trong những gương mặt “hot” của mạng xã hội với danh xưng soái ca hàng không.

Visual thư sinh, điển trai của anh chàng vào năm 2015. Ảnh: IGNV.

Sự nổi tiếng từ những bức ảnh năm 2015 cũng mở ra cho Wongsathorn nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực thời trang. Thay vì chỉ được biết đến với tư cách một tiếp viên hàng không đẹp trai, anh dần xuất hiện với vai trò người mẫu.

11 năm sau, cuộc sống đã khác xa thời “soái ca hàng không”

11 năm sau lần gây sốt ấy, Wongsathorn Varachartkul đã có nhiều thay đổi, từ công việc, phong cách sống đến diện mạo.

Anh không còn làm tiếp viên hàng không mà chuyển hướng sang công việc người mẫu, đồng thời hoạt động như một KOL tại Thái Lan.

Wongsathorn hiện tại hoạt động chủ yếu với vai trò KOL. Ảnh: IGNV.

Nhìn vào trang Instagram cá nhân với hơn 152.000 người theo dõi, có thể thấy hình ảnh Wongsathorn hiện tại gắn nhiều những buổi chụp hình, các hoạt động giải trí và lifestyle. Wongsathorn xây dựng hình ảnh thời trang hơn, thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục được chăm chút về kiểu dáng, trang điểm và cách tạo dáng. Anh cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường như đi chụp mẫu, tham dự các sự kiện, xem concert hay đi du lịch.

Nhưng nếu công việc và cuộc sống đã rẽ sang một hướng khác, thì sự thay đổi dễ nhận thấy nhất sau 11 năm vẫn nằm ở ngoại hình.

Năm 2015, Wongsathorn từng gây chú ý với vẻ ngoài nam tính, thư sinh, gương mặt sáng và hình ảnh đặc trưng trong bộ đồng phục tiếp viên.

Còn hiện tại, Wongsathorn theo đuổi hình ảnh mềm mại và thời trang hơn. Anh thường xuất hiện với lớp trang điểm, những bộ trang phục ôm sát hoặc có thiết kế nổi bật, cùng cách tạo dáng khác hẳn hình ảnh chàng tiếp viên năm nào. Đường nét gương mặt của anh cũng thay đổi đáng kể, khiến nhiều người nếu chỉ nhìn những hình ảnh hiện tại có thể khó nhận ra đây chính là “soái ca hàng không” từng gây sốt một thời.

Một vài hình ảnh của anh chàng dạo này. Ảnh: IGNV.

Sự thay đổi này từng khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán về việc Wongsathorn có can thiệp thẩm mỹ hay không. Tuy nhiên, anh chưa từng lên tiếng xác nhận về vấn đề này, vì vậy đây vẫn chỉ là những suy đoán từ cộng đồng mạng.