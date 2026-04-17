Cuộc sống hiện tại của hot girl chân khoèo đình đám: Đã chồng con, phản hồi khi bị nói “tàn tạ”

Có một sự thật là những hot girl, hiện tượng mạng từng phủ sóng khắp các diễn đàn và MXH hơn 10 năm trước giờ đều đã bước sang một chương hoàn toàn khác. Người kín tiếng và rút khỏi mạng xã hội, người trở thành mẹ bỉm sữa và thỉnh thoảng được netizen gọi tên. Ngố Thư - cô gái từng khiến cả cõi mạng theo đuổi với khoảnh khắc ngồi kiểu chân xoắn quẩy thuộc nhóm thứ 2.

Mới đây, Ngố Thư lại viral, cả những hình ảnh trong quá khứ lẫn cuộc sống hiện tại đều được cập nhật.

Được biết Ngố Thư có tên thật là Trần Thị Thanh Thư, sinh năm 1999. Cô bất ngờ nổi tiếng vào năm 2014 chỉ với một khoảnh khắc rất đời thường: ngồi ở bậc thềm, áo choàng lên đầu, tay tạo hình trái tim, còn đôi chân thì “xoắn quẩy” theo cách không giống ai.

Chính sự ngẫu hứng này lại trở thành công thức viral thời đó. Bức ảnh nhanh chóng lan khắp các diễn đàn và mạng xã hội, tạo trend được dân tình bắt chước rầm rộ. Bên cạnh đó Thư còn được yêu quý vì tính cách hài hước, dễ thương và trở thành cô gái năm ấy được bao nhiêu chàng trai mê mẩn, đặt làm avatar Facebook, ảnh nền điện thoại.

Hiện tại, dù không còn xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội như trước nhưng Ngố Thư vẫn là nhà sáng tạo nội dung. Cô duy trì sức hút nhất định trên mạng xã hội với khoảng 281k người theo dõi trên TikTok và con số này trên Facebook là 490k người.

Hot girl đình đám một thời cũng cập nhật những thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Đầu tháng 4/2025, Ngố Thư kết hôn với chồng tên là Trịnh Hinh (dược sĩ, sinh năm 2000). Thư và chồng quen nhau khi đi bê tráp trong một đám cưới bạn và từ đó nên duyên vợ chồng. Cặp đôi đã có em bé đầu lòng được hơn 7 tháng tuổi.

Trên kênh TikTok của mình, Ngố Thư thường chia sẻ những khoảnh khắc của con trai. Song ngoài phản ứng tích cực về cuộc sống hiện tại, Thư cũng phải đối mặt với sự so sánh quá khứ. Không ít ý kiến cho rằng cô không còn giữ được vẻ ngoài đỉnh cao như thời còn là hot girl, thậm chí dùng từ “tàn tạ” để nhận xét.

Trước bình luận này, Ngố Thư không né tránh mà phản hồi thẳng thắn: “Tui không biết quy chuẩn cái đẹp của mọi người như nào và mọi người mong chờ gì ở 1 người con gái gần 30 tuổi, mới đẻ em bé được 7 tháng nhưng vẫn phải xinh đẹp như các em gái tuổi 18 trẻ đẹp. Với tui cuộc sống hiện tại yên bình, vui vẻ là đủ rồi!”.

Còn lại, ở dưới các video và bài đăng liên quan đến Ngố Thư, phần lớn bình luận của cư dân mạng là ôn lại thanh xuân.

“Ngày xưa đặt ảnh nền điện thoại suốt”, “Không biết là ai nhưng mà hồi trước thấy nhiều người để làm ảnh nền điện thoại”, “Nổi khoảng 2014 - 2015 lúc đấy thi nhau ngồi thử kiểu chân khèo”, “Từ 2k tới 1990 hầu như ai cũng biết bạn này nhỉ?”, “Hình nền điện thoại tui lúc lớp 8”, “Ông chồng có bà vợ mà rất nhiều anh cũng đặt ảnh đại diện, trong đó có tôi”, “Ngày đấy top 1 hot girl luôn”, “Tui đã từng lấy ảnh cô ấy làm avatar Facebook”, “Album ảnh hồi xưa của chồng tui cũng có bạn này”,... là một số bình luận từ dân tình.

