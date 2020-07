Cuộc sống hiện tại của diễn viên giả gái xấu "ma chê quỷ hờn" trong phim Châu Tinh Trì

Thành công của phim hài Châu Tinh Trì là điều không ai có thể bàn cãi. Một trong những yếu tố làm nên màu sắc cho những tác phẩm của "vua phim hài" Hong Kong (Trung Quốc) chính là những diễn viên phụ siêu độc. Trong số những diễn viên ấy, Lý Kiện Nhân là một cái tên không thể không nhắc tới.

Lý Kiện Nhân giả gái.

Không chỉ là bạn diễn đồng hành cùng Châu Tinh Trì qua hàng loạt phim như Vua ăn mày, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Đại nội mật thám, Quan xẩm lốc cốc, Đội bóng Thiếu Lâm, Thực thần... Lý Kiện Nhân còn là bạn thân từ thuở thiếu thời của Châu Tinh Trì.

Lý Kiện Nhân và Châu Tinh Trì là bạn học cùng trung học, không chỉ cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn nên tình cảm rất khăng khít.

Ảnh thời đi học của Lý Kiện Nhân và Châu Tinh Trì.

Bố của Lý Kiện Nhân là nhà quay phim Lý Hữu Thường từng làm việc tại Hãng phim Gia Hòa nên từ bé, Lý Kiện Nhân đã muốn trở thành diễn viên. Song do gia đình phản đối nên anh chuyển sang bóng đá , là thủ môn dự bị của nhiều đội tuyển ở Hong Kong (Trung Quốc). Cảm thấy không thể theo quả bóng tròn, Lý Kiện Nhân chia tay sân cỏ. Sau đó anh đã chọn sang Mỹ du học chuyên ngành quản lý nhà hàng. Chàng diễn viên cũng từng mở quán kinh doanh trong khoảng 10 năm và khá thành công.

Năm 1989, qua sự giới thiệu của Châu Tinh Trì, anh trở thành thư ký trường quay của đạo diễn Cao Chí Sâm.

Năm 1992, Lý Kiện Nhân tình cờ gặp lại bạn cũ Châu Tinh Trì và được rủ tới Bắc Kinh chơi. Chẳng ngờ khi vừa tới Bắc Kinh, anh đã bị Châu Tinh Trì lôi vào trường quay và nói: "Đóng giúp tớ vai này".

Đó là vai nam giả nữ trong phim Vua ăn mày. Lúc đó, Lý Kiện Nhân chỉ muốn đánh Châu Tinh Trì một trận vì lời đề nghị kì quặc nhưng cuối cùng anh cũng nhận lời diễn vì tò mò.

Kết quả quá bất ngờ, nhân vật của Lý Kiện Nhân cực kì thành công. Tạo hình giả gái của anh do chính tay Châu Tinh Trì thiết kế, cái tên Như Hoa thì do đạo diễn Vương Tinh đặt. Từ đó, Lý Kiện Nhân bắt đầu "say nghề", theo Châu Tinh Trì đóng phim với hình tượng giả gái xấu xí.

Sau một khoảng thời gian liên tục hợp tác, Lý Kiện Nhân dần dần biến mất khỏi các phim của Châu Tinh Trì. Có nhiều người đồn đại rằng quan hệ giữa họ không tốt nên "đường ai nấy đi". Thực tế hóa ra ngược lại.

Châu Tinh Trì không chỉ tin tưởng giao vai diễn cho Lý Kiện Nhân mà còn tạo nhiều điều kiện cho anh trong ngành phim ảnh. Lý Kiện Nhân từng được làm trợ lý đạo diễn, làm sản xuất trong công ty riêng của Châu Tinh Trì.

Dù không thường xuyên gặp mặt nhưng Lý Kiện Nhân khẳng định anh vẫn rất thân thiết với Châu Tinh Trì.

Lý Kiện Nhân.

Trong thời điểm Châu Tinh Trì bị chỉ trích dữ dội là vong ân bội nghĩa, nam diễn viên từng đứng ra lên tiếng bảo vệ bạn: "Khi quyết định làm một việc gì đó, anh ấy luôn đặt mục tiêu làm tốt nhất.

Nhiều lúc do quá chuyên tâm nên bỏ quên cảm xúc của cộng sự, nhưng tôi tin chắc là anh ấy hoàn toàn vô tâm, không biết mình đã làm tổn thương người khác".

"Dù giờ bận bịu nhưng tôi và Châu Tinh Trì luôn là anh em tốt", Lý Kiện Nhân khẳng định.

Hình tượng giả nữ mang đến cho Lý Kiện Nhân nhiều danh tiếng nhưng lại khiến các con của anh buồn. Hai con gái và một con trai của anh khi đi học thường bị bạn bè trêu chọc là có bố hay giả gái xấu xí trên phim. Thương con, Lý Kiện Nhân dần bỏ việc đóng phim.

Gia đình của Lý Kiện Nhân.

Mới đây, QQ đưa tin truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) có bài viết về cuộc sống hiện tại của Lý Kiện Nhân. Nam diễn viên đã vắng bóng trên màn ảnh một thời gian dài.

QQ cho hay Lý Kiện Nhân vào năm ngoái đã bất ngờ đột quỵ trong phòng tắm hơi sau một cơn đau đầu. Do tình huống quá bất ngờ và không biết sơ cứu, trợ lý của nam diễn viên đã bỏ lỡ thời gian vàng. May mắn cho Lý Kiện Nhân là anh được đưa đến bệnh viện kịp thời, giữ được mạng sống.

Tuy nhiên, di chứng để lại là sao nam 59 tuổi bị liệt nửa người, không thể nói chuyện. Do bệnh khởi phát đột ngột nên mọi phương pháp điều trị nhằm lấy lại giọng nói cho anh đến nay đều không có hiệu quả.

Dưới sự chăm sóc của gia đình và hỗ trợ y tế tiến tiến, sức khỏe của Lý Kiện Nhân hiện đã dần phục hồi. Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) liên hệ với vợ của nam diễn viên, bà xác nhận chồng bị đột quỵ, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể về tình trạng của Lý. "Điều anh ấy cần nhất hiện tại là không gian thoải mái để bình phục", vợ của Lý Kiện Nhân cho hay.