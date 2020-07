6 sao Cbiz hàng đầu quyết không kết hôn: Tần Lam - Châu Tinh Trì vì tình, 'Tài nữ số 1 giới giải trí' khiến ai cũng bất ngờ

Tình yêu trong làng giải trí lắm thị phi vốn là 1 thứ rất mong manh, dễ vỡ. Có không ít cặp đôi từng yêu say đắm, kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người nhưng lại nhanh chóng đường ai nấy đi, thậm chí là mâu thuẫn gay gắt về vấn đề tài sản, con cái.

Có lẽ thấu hiểu được điều này, không ít ngôi sao Cbiz quyết không chịu kết hôn, thậm chí là chấp nhận lẻ bóng 1 mình ở tuổi xế chiều.

Châu Hải My

Nhắc đến Châu Hải My chắc hẳn các "mọt phim" Hoa ngữ sẽ nghĩ ngay đến nàng "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất trên màn ảnh". Hiện tại, Châu Hải My đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

Dù vậy, cô vẫn chẳng hề có ý định kết hôn vì lý do sức khỏe của mình. Được biết, số lượng tiểu cầu trong máu Châu Hải My rất thấp, nếu bị xuất huyết nhiều sẽ rất khó cầm máu, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì điều này, Châu Hải My khó có thể làm mẹ được và đây chính là nguyên nhân khiến cô vẫn lẻ bóng 1 mình.

Châu Tinh Trì

"Vua hài kịch" Châu Tinh Trì chắc chắn là cái tên không hề xa lạ đối với khán giả Việt. Dù từng có nhiều tin đồn tình cảm với những mỹ nhân đình đám nhưng tới nay "Tinh gia" vẫn lẻ bóng 1 mình.

Về nguyên nhân mãi không chịu kết hôn, có người cho rằng Châu Tinh Trì đã mất đi tự tin vào tình yêu sau 2 mối tình dang dở với La Huệ Quyên và Chu Ân . Cũng có thông tin cho biết cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ gây ảnh hưởng lớn đến "Tinh gia", khiến ông không tin tưởng vào hôn nhân.

Phạm Hiểu Huyên

Nữ ca sĩ/diễn viên đình đám người Đài Loan Phạm Hiểu Huyên hiện tại đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn chưa có ý định kết hôn. Có lẽ chính những biến cố thơ ấu đã ảnh hưởng đến Phạm Hiểu Huyên và khiến cô theo chủ nghĩa độc thân.

Được biết, sau khi sinh Phạm Hiểu Huyên không được bao lâu, mẹ cô quyết ly hôn và 1 mình nuôi nấng con gái. Chính vì điều này, nữ ca sĩ cho rằng hôn nhân là một điều không bền chặt: "Mọi người luôn hỏi tôi có kế hoạch kết hôn chưa, khi nào thì lấy chồng. Nhiều năm như vậy trôi qua, tôi vẫn giữ nguyên ý định ban đầu".

Ngô Khắc Quần

Ngô Khắc Quần là nam ca sĩ/diễn viên đình đám của Đài Loan. Anh từng hẹn hò với Hà Siêu Liên – ái nữ của trùm sòng bạc Macau 3 năm nhưng lại đường ai nấy đi chỉ vì nam tài tử là người theo chủ nghĩa độc thân.

Được biết, vì lớn lên trong 1 gia đình không hạnh phúc, cha mẹ bất hòa, từ khi mới 14 tuổi, Ngô Khắc Quần đã có suy nghĩ sẽ không kết hôn. "Hoàng tử tình ca" cho biết, theo quan điểm của anh, kết hôn không có nghĩa là sẽ chịu trách nhiệm.

Bên cạnh nam tài tử có rất nhiều người kết hôn lại ly hôn, ly hôn rồi lại kết hôn. Bản thân anh cũng không cảm thấy việc lập gia đình là điều quá cần thiết.

Tần Lam

"Phú Sát Hoàng hậu" Tần Lam cũng gây bất ngờ khi góp mặt trong danh sách này. Năm 2009, Tần Lam từng hẹn hò với đạo diễn Lục Xuyên và vị đạo diễn này cũng ngỏ ý muốn rước nàng về dinh. Tuy nhiên, đến năm 2013, cặp đôi này lại tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Được biết, lý do khiến họ đường ai nấy đi là vì Tần Lam không muốn kết hôn và đạo diễn Lục Xuyên cũng từng than thở với bạn thân của mình rằng Tần Lam là người theo chủ nghĩa độc thân.

Từ Tịnh Lôi

Mặc dù đã hơn 40 tuổi và có 1 người bạn trai gắn bó nhiều năm nhưng nàng "Tài nữ trứ danh số 1 Cbiz” Từ Tịnh Lôi vẫn chẳng hề có ý định lên xe hoa. Khi trả lời phỏng vấn, Đại Hoa đán" họ Từ tuyên bố mình sẽ không đăng ký kết hôn cũng như sinh con.

Nữ diễn viên "Cao Lương Đỏ" cho biết: "Tôi không cảm thấy nhất định phải kết hôn. Về tình cảm, tôi không cần sự "đảm bảo, về kinh tế lại càng không cần ai cam kết với tôi. Tôi không cần người khác cho mình cảm giác an toàn, tôi vốn đã rất có cảm giác an toàn rồi.

Vậy vì sao tôi lại phải kết hôn? Có lý do gì để kết hôn? Chẳng lẽ để chứng minh tình yêu nên phải kết hôn ư? Cuộc sống của tôi rất viên mãn. Ai quy định là đời người nhất định phải có hôn nhân mới tròn vẹn hạnh phúc?".

Nguồn: Sina