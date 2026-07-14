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Cuộc sống hiện tại của cựu Công chúa Nhật Bản sau khi từ bỏ Hoàng gia: Đi xe buýt công cộng, sống kín tiếng tại New York

Hân Ly
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Sau khi từ bỏ tước vị và rời Hoàng gia Nhật Bản, cựu Công chúa nổi tiếng một thời lựa chọn cuộc sống bình dị, kín tiếng.

Gần 4 năm sau khi rời Hoàng gia Nhật Bản để kết hôn với bạn trai thời đại học Kei Komuro, Mako Komuro (trước đây là Công chúa Mako) đang có cuộc sống bình thường tại Mỹ. Mới đây, hình ảnh cô cùng chồng sử dụng xe buýt công cộng ở thành phố New York tiếp tục thu hút sự quan tâm, phản ánh phần nào cuộc sống hiện tại của cựu thành viên Hoàng gia.

Theo những hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội, Mako Komuro và chồng xuất hiện trên một chuyến xe buýt công cộng với trang phục giản dị, đứng cùng các hành khách khác trong suốt hành trình. Đoạn ghi hình cho thấy cặp đôi duy trì nhịp sinh hoạt như nhiều gia đình khác tại Mỹ và không có dấu hiệu cho thấy những người xung quanh nhận ra danh tính của họ.

- Ảnh 1.

Cựu Công chúa Mako được bắt gặp cùng chồng là Kei Komuro sử dụng xe buýt công cộng tại thành phố New York.

Đây không phải lần đầu tiên Mako và Kei Komuro được bắt gặp sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Kể từ khi chuyển đến Mỹ vào cuối năm 2021, cả hai nhiều lần được ghi nhận tự đi bộ, mua sắm thực phẩm hoặc sử dụng xe buýt, tàu điện trong sinh hoạt hằng ngày.

Ban đầu, cặp đôi sinh sống tại Manhattan (New York). Theo một số nguồn tin quốc tế, họ hiện đã chuyển đến một căn hộ có quy mô vừa phải tại bang Connecticut và duy trì cuộc sống khá kín tiếng.

Tháng 5/2025, hai người đón con đầu lòng là một bé gái. Tuy nhiên, thông tin về em bé hầu như không được công bố nhằm đảm bảo sự riêng tư cho gia đình.

Mako Komuro là con gái đầu của Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko, đồng thời là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito. Trước khi kết hôn, cô mang tước hiệu Công chúa Mako và là một trong những thành viên của Hoàng gia Nhật Bản.

- Ảnh 2.

Cựu Công chúa Mako của Nhật Bản đã chính thức từ bỏ tước vị và rời hoàng gia vào tháng 10 năm 2021 để kết hôn với bạn trai thường dân

Theo Luật Hoàng gia Nhật Bản, nữ thành viên Hoàng tộc sẽ không còn tư cách thành viên Hoàng gia nếu kết hôn với người không thuộc Hoàng tộc. Vì vậy, sau khi kết hôn với Kei Komuro vào tháng 10/2021, Mako chính thức từ bỏ tước vị, đổi tên thành Mako Komuro và trở thành công dân bình thường.

Đám cưới của Mako và Kei Komuro từng nhận được nhiều sự quan tâm tại Nhật Bản. Khác với các hôn lễ hoàng gia truyền thống, hai người chỉ tổ chức lễ đăng ký kết hôn theo hình thức dân sự và không thực hiện các nghi thức long trọng thường thấy.

Bên cạnh đó, Mako cũng từ chối khoản trợ cấp mà các nữ thành viên Hoàng gia thường được nhận khi rời Hoàng tộc. Theo truyền thông quốc tế, khoản tiền này có giá trị khoảng 1,3-1,4 triệu USD. Việc không nhận trợ cấp được cho là nhằm hạn chế những tranh luận liên quan đến cuộc hôn nhân của cô.

Hiện nay, cuộc sống của Mako Komuro chủ yếu gắn với các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Những lần xuất hiện trước công chúng của cô đều diễn ra trong bối cảnh đời thường như đi bộ trên phố, mua sắm hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Cặp đôi cũng không thường xuyên chia sẻ thông tin về cuộc sống cá nhân.

- Ảnh 3.

Hiện cô có cuộc sống bình dị bên chồng và con, duy trì lối sống kín tiếng tại Mỹ.

Trong khi đó, các thành viên còn lại của Hoàng gia Nhật Bản vẫn tiếp tục đảm nhiệm các hoạt động chính thức. Em gái của Mako là Công chúa Kako vẫn thực hiện các nhiệm vụ của Hoàng gia, còn em trai Hoàng tử Hisahito hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản, sau cha là Thái tử Fumihito.

Tổng hợp (8days)

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