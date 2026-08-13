Cuộc sống hiện tại của bé gái 10 tuổi đã đi làm giúp việc trong “Của để dành” lên sóng năm 1998

Gần 30 năm sau, “cô bé giúp việc” ngày nào đã có cuộc sống hoàn toàn khác.

Ra mắt năm 1998, Của Để Dành là một trong những bộ phim truyền hình Việt để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Phim xoay quanh gia đình bà Vy (cố NSƯT Hoàng Yến thủ vai) và những người con. Từ đó khai thác câu chuyện về tình mẫu tử, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình và những điều đôi khi chỉ được nhận ra khi đã quá muộn.

Trong phim, các con bà Vy thuê người giúp việc để chăm sóc mẹ. Sau nhiều lần thay đổi người, bé Luyến xuất hiện. Cô bé nhỏ tuổi, lanh lợi, lễ phép nhưng có hoàn cảnh đặc biệt đáng thương. Luyến sinh ra trong một gia đình nghèo, bố làm thợ hồ, còn mẹ bị tật ở chân. Vì hoàn cảnh gia đình, từ khi còn nhỏ, cô bé đã phải xa nhà lên thành phố làm giúp việc.

(Ảnh: Fanpage VTV Giải Trí)

Bé Luyến là nhân vật được nhiều người ấn tượng trong phim Của Để Dành (Ảnh: Fanpage VTV Giải Trí)

Điều khiến nhân vật Luyến được khán giả nhớ lâu nhất là phân cảnh cô bé ngồi một mình trong căn phòng tối, dùng ánh đèn để tạo thành cái bóng rồi tưởng tượng đó là mẹ. Không thể gặp mẹ thường xuyên, Luyến chỉ biết tìm cách trò chuyện với "cái bóng" của mẹ để vơi đi nỗi nhớ.

Đảm nhận vai diễn này là Hương Mai (SN 1988, Hà Nội). Thời điểm đóng phim, cô mới khoảng 10 tuổi, đang học lớp 5 và là thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn phim. Diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn của Hương Mai giúp bé Luyến trở thành một trong những nhân vật được yêu thích trên màn ảnh Việt thời điểm đó.

Sau thành công của bộ phim, Hương Mai tiếp tục được một số đạo diễn chú ý và tham gia thêm các bộ phim như XU50, Bão khô, Hương ngọc lan... Tuy nhiên, cô không lựa chọn trở thành diễn viên chuyên nghiệp mà dần rời xa màn ảnh để theo đuổi âm nhạc.

Hương Mai được biết đến là con gái của cố nhạc sĩ Hoàng Lương. Chính vì vậy, Hương Mai làm quen với piano từ năm 7 tuổi, sau đó theo học chuyên ngành piano và lý luận âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành giáo viên dạy nhạc, đặc biệt là piano cho trẻ em.

(Ảnh: FBNV)

Hương Mai hiện có cuộc sống viên mãn nhưng kín tiếng, không hoạt động showbiz (Ảnh: FBNV)

Hương Mai từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy âm nhạc mới là con đường mình thực sự yêu thích. Với cô, điện ảnh giống như một người bạn gắn bó, còn âm nhạc mới là lựa chọn muốn theo đuổi lâu dài.

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, cuộc sống riêng của Hương Mai cũng khá viên mãn. Cô kết hôn vào tháng 10/2014 và hiện là mẹ của hai con, một trai một gái. Hiện tại, Hương Mai gần như không xuất hiện trong các hoạt động giải trí, có cuộc sống đời thường kín tiếng, tập trung vào gia đình và sự nghiệp giảng dạy piano.

Trên trang cá nhân của mình, Hương Mai chủ yếu đăng tải những bức ảnh cùng gia đình, chồng con. Bên cạnh đó, cô cũng thỉnh thoảng chia sẻ lại những kỷ niệm cũ, thời còn tham gia diễn xuất. Hiện tại dù đã ở tuổi U40 nhưng Hương Mai vẫn giữ được nét đẹp trẻ trung, đôi mắt sáng cùng gương mặt bầu bĩnh “thương hiệu” như xưa.

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