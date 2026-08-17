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Cuộc sống đủ đầy của nam nghệ sĩ U70 tái hôn với mẹ đơn thân kém 37 tuổi

PV
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Nam nghệ sĩ này hiện rất hài lòng với cuộc sống bên vợ trẻ.

"Có người để thương, có nhà để về, vậy là đủ đầy", nghệ sĩ Quang Minh viết trên trang cá nhân, kèm khoảnh khắc tình cảm bên bà xã Tăng Khánh Chi. Ở tuổi U70, nam nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống gia đình bình yên bên người vợ kém 37 tuổi và các con.

Trong hình ảnh mới đăng tải, Quang Minh diện trang phục giản dị, đứng cạnh Tăng Khánh Chi trong một không gian sang trọng. Bà xã nam nghệ sĩ nổi bật với váy ôm ánh bạc, cả hai tạo dáng thân mật trước khung cảnh thành phố về đêm. Việc chủ động khoe ảnh hạnh phúc bên vợ cho thấy Quang Minh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

- Ảnh 1.

Quang Minh khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ

Quang Minh sinh năm 1959, còn Tăng Khánh Chi sinh năm 1996. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào cuối năm 2024, sau thời gian hẹn hò. Tăng Khánh Chi từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Cuối năm 2024, cô và Quang Minh đón con trai chung. Nam nghệ sĩ từng bày tỏ niềm hạnh phúc khi ở tuổi ngoài 60 lại được làm cha.

Quang Minh và Tăng Khánh Chi đã đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới vì cả hai không thích sự ồn ào. Sau 3 năm gắn bó, nam nghệ sĩ cho biết bà xã luôn đồng hành, hỗ trợ anh trong công việc cũng như cuộc sống.

Cận cảnh biệt thự Quang Minh xây tặng vợ và con trai

Một dấu mốc đáng chú ý khác trong cuộc sống của cặp đôi là cơ ngơi mới mang tên "MinhChi's House". Quang Minh đã hoàn thiện căn nhà phố bốn tầng để làm nơi ở cho gia đình vào dịp sinh nhật tuổi 30 của Tăng Khánh Chi. Công trình được khởi công từ đầu năm 2026 trên khu đất khoảng 233m2.

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Trong quá trình xây dựng, Tăng Khánh Chi trực tiếp quán xuyến nhiều hạng mục. Quang Minh cho biết anh giao cho vợ lựa chọn từ gạch, màu sơn đến chất liệu vì cô có nhiều thời gian theo sát công trình hơn. Nam nghệ sĩ cũng từng tự tay dọn dẹp, hoàn thiện không gian sống dành cho vợ và con.

- Ảnh 3.

Hiện tại, Quang Minh vẫn hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm. Những hình ảnh đời thường bên vợ trẻ, con trai và ngôi nhà mới cho thấy nam nghệ sĩ dường như đang tìm thấy niềm vui giản dị sau những biến động trong đời sống riêng.

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Tags

Quang Minh

Tăng Khánh Chi.

mẹ đơn thân

sao Việt

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