Cuộc sống của vợ Duy Mạnh ở Mỹ

Sau khoảng 1 tuần sang Mỹ, cuộc sống của vợ nam cầu thủ như thế nào?

Mới đây, Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh - gây chú ý khi chia sẻ video có tiêu đề “Cuộc sống ở Mỹ”. Trong đoạn video, Quỳnh Anh xuất hiện với trang phục đơn giản, vừa đi bộ vừa ghi lại những hình ảnh trong ngày của mình. Cô cho biết không khí ở đây trong lành, Quỳnh Anh sẽ bắt đầu ngày mới bằng cách đi mua cà phê rồi thực hiện các công việc cá nhân khác cũng như chăm sóc chồng.

Chia sẻ thêm về không gian mình đang đứng, Quỳnh Anh nói đây là khuôn viên của cơ sở y tế, bệnh viện thuộc hệ thống Cleveland Clinic, cụ thể là Sydell & Arnold Miller Family Pavilion. Cô cho biết mình ở khách sạn nằm ngay tại đây, xung quanh có tiện ích như quán cà phê cách chỉ 700m, tòa nhà trung tâm… Trong một video đăng tải trước đó, Quỳnh Anh cũng thoải mái ghi lại khoảnh khắc bữa ăn đầu tiên của cô và Duy Mạnh khi ở bệnh viên điều trị với món quen thuộc - mỳ tôm.

Tạm xa hai con, sang Mỹ chăm chồng

Cuối tháng 8, Quỳnh Anh cùng Duy Mạnh lên đường sang Mỹ khi trung vệ sinh năm 1996 quyết định phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm đầu gối. Chấn thương đã khiến Duy Mạnh nghỉ thi đấu từ cuối tháng 4/2026. Hà Nội FC sau đó không đăng ký anh ở giai đoạn đầu V.League 2026/27, tạo điều kiện để cầu thủ tập trung chữa trị. Hai con nhỏ của Duy Mạnh và Quỳnh Anh được gia đình chăm sóc trong thời gian bố mẹ ở Mỹ.

Trước lúc lên đường, Quỳnh Anh gọi đây là “một hành trình mới bắt đầu”. Trên trang cá nhân, cô thừa nhận phía trước vẫn còn những điều chưa biết và những thử thách chưa từng trải qua, song khẳng định hai vợ chồng sẽ cùng nhau vượt qua. Quỳnh Anh cũng gửi lời tạm biệt gia đình, người thân để trực tiếp đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị.

Rạng sáng 5/9 theo giờ Việt Nam, Duy Mạnh thông báo đã hoàn thành ca phẫu thuật. Thông tin sau đó cho biết ca mổ sụn chêm gối trái kéo dài khoảng 2 giờ và diễn ra thuận lợi. Hình ảnh được Quỳnh Anh chia sẻ cho thấy chồng nằm trên giường bệnh, phần chân được cố định bằng dụng cụ chuyên dụng.

Sau ca phẫu thuật, Duy Mạnh viết một lời nhắn ngắn dành cho gia đình: “Dù thành công hay thất bại, luôn có vợ con đồng hành là điều hạnh phúc”. Trong những ngày ở Mỹ, Quỳnh Anh vẫn duy trì công việc bán hàng trực tuyến. Khi người theo dõi hỏi về tình hình của chồng, cô cho biết Duy Mạnh ổn và thậm chí đã có thể tự đi nấu cơm.

Những chi tiết nhỏ ấy phần nào cho thấy nhịp sống hiện tại của hai vợ chồng: quanh bệnh viện, những buổi phục hồi đầu tiên, công việc online và sự thích nghi với một quãng thời gian xa nhà.

Từ khán đài bóng đá đến những lần chồng chấn thương

Việc Quỳnh Anh đi cùng Duy Mạnh trong giai đoạn khó khăn không phải câu chuyện mới.

Hai người gặp nhau từ năm 2015 tại một sự kiện bóng đá liên quan đến chuyến thăm Việt Nam của Manchester City. Khi đó, Duy Mạnh mới ở những năm đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Hai người gắn bó nhiều năm trước khi tổ chức đám cưới vào ngày 9/2/2020.

Trong thời gian yêu nhau, hình ảnh Quỳnh Anh xuất hiện trên khán đài cổ vũ Duy Mạnh trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là sau chức vô địch AFF Cup 2018, Duy Mạnh mang huy chương lên khán đài để chia sẻ niềm vui với bạn gái. Vietnamnet từng ghi nhận Quỳnh Anh thường xuyên có mặt ở những trận đấu quan trọng của nam cầu thủ.

Chỉ chưa đầy một tháng sau đám cưới năm 2020, Duy Mạnh lại gặp một thử thách lớn khi đứt dây chằng đầu gối trong trận Siêu cúp Quốc gia. Quỳnh Anh khi đó thừa nhận mình khóc nhiều vì lo cho chồng rồi phải tự “xốc lại tinh thần”. Duy Mạnh sau đó sang Singapore điều trị và phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài.

Sáu năm sau, hành trình tương tự lặp lại, nhưng lần này Quỳnh Anh đã là mẹ của hai con. Con trai đầu lòng Duy Minh sinh năm 2020, còn con gái thứ hai chào đời năm 2023. Ngay sau lần sinh thứ hai chưa đầy một tháng, Quỳnh Anh từng xuất hiện trên khán đài để cổ vũ chồng thi đấu tại V.League.

Ngoài vai trò người vợ của một tuyển thủ quốc gia, Quỳnh Anh nhiều năm qua vẫn duy trì hoạt động kinh doanh riêng. Ngay cả trong thời gian ở Mỹ chăm chồng, cô vẫn tranh thủ livestream và xử lý công việc từ xa.

Trong một cuộc trò chuyện với CafeF trước đây, Duy Mạnh từng nhắc đến sự đồng hành của vợ bằng câu chuyện “của chồng công vợ”. Anh cho biết sự ủng hộ từ hậu phương giúp mình yên tâm cống hiến, đồng thời đặc biệt tâm đắc với câu “phía trước có sự nghiệp, sau lưng có gia đình”.