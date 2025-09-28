Cuộc sống của Tân Lê - người đẹp 2 lần đội vương miện

Sau gần 1 năm đăng quang Miss Talent Vietnam 2024, Tân Lê (tên đầy đủ Lê Thị Tân) tiếp tục gây chú ý khi giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Mighty Entrepreneur International 2025 (Hoa hậu Doanh nhân Toàn năng Quốc tế 2025). Cuộc thi diễn ra tại Hàn Quốc vào ngày 24/9, Tân Lê đã thể hiện xuất sắc bản lĩnh của một người phụ nữ không chỉ có ngoại hình mà còn thông minh, sắc sảo.

Hình ảnh Tân Lê tại cuộc thi Miss Mighty Entrepreneur International 2025.

Tân Lê đạt ngôi vị cao nhất.

Không dừng lại ở hình ảnh một "nàng hậu", ngay từ sau Miss Talent Vietnam 2024, Tân Lê đã tích cực tham gia nhiều hoạt động trong showbiz với vai trò cố vấn, giám khảo và đại sứ cho các cuộc thi sắc đẹp. Nhờ kinh nghiệm thực tiễn, cô hướng dẫn và truyền cảm hứng cho thí sinh, đồng thời chia sẻ những yếu tố để tỏa sáng trên sân khấu lẫn trong cuộc sống.

Song song đó, Tân Lê đồng hành cùng nhiều sự kiện nghệ thuật, văn hóa và sắc đẹp với vai trò nhà tài trợ, góp phần khích lệ cộng đồng theo đuổi ước mơ, củng cố hình ảnh một người truyền cảm hứng luôn sẵn sàng nâng đỡ người khác.

Phần trình diễn của Tân Lê và các thí sinh ở bản nam vương.

Cô còn mở rộng hoạt động sang du lịch và truyền thông khi được lựa chọn làm Đại sứ Du lịch Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Quốc gia 2025 và Đại sứ Du lịch dự án MV của Đài Truyền hình Việt Nam. Những cơ hội này giúp Tân Lê quảng bá hình ảnh Việt Nam đến đông đảo công chúng, đồng thời khơi gợi tinh thần dám mơ ước ở thế hệ trẻ.

Theo Tân Lê, danh hiệu Miss Mighty Entrepreneur International 2025 vừa là sự ghi nhận nỗ lực, vừa là trách nhiệm mới của cô trong việc lan tỏa những giá trị tích cực ra cộng đồng nhiều hơn nữa.

Trước đó, dịp Quốc khánh 2/9, Tân Lê cũng gây chú ý khi cùng chồng ngoại quốc lan tỏa tình yêu nước trong tà áo dài cờ đỏ sao vàng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ lối sống tích cực qua các video tập Yoga, Body Balance, nhảy Latin, Belly Dance.