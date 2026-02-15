Cuộc sống của "mỹ nhân hot nhất phố đi bộ" không như lời đồn sau khi bỏ chồng đại gia

Clara Lee là 1 trong những mỹ nhân nóng bỏng nhất showbiz Hàn Quốc. Cô từng nhiều lần lọt top mỹ nhân quyến rũ nhất xứ Hàn, được tạp chí Mode Lifestyle bầu chọn là người phụ nữ đẹp thứ 2 thế giới vào năm 2014. Năm 2018, cô từng đến Việt Nam du lịch và gây sốt với khoảnh khắc check-in tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Thời điểm đó, loạt ảnh diện đầm ôm body, khoe nhan sắc gợi cảm của Clara gây bão khắp MXH. Nhiều người liền phong cho cô là "mỹ nhân, hot girl phố đi bộ".

Chỉ 1 năm sau chuyến đi du lịch đến Việt Nam, vào năm 2019, nữ diễn viên gây bất ngờ khi thông báo kết hôn với chồng doanh nhân Mỹ gốc Hàn tên Samuel Hwang hơn cô 2 tuổi, tốt nghiệp MIT và là lãnh đạo NPX (công ty công nghệ cao). Sau khi cưới đại gia, cuộc sống Clara sang trang mới. Người đẹp không cần lăn lộn showbiz vẫn sống như bà hoàng. Cô ở trong căn hộ thượng lưu 700 tỷ đồng, thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, dát cả cây đồ hiệu, những chuyến du lịch vòng quanh thế giới và những bữa tiệc xa hoa. Thế nhưng, vào tháng 10/2025, Clara Lee đã bất ngờ thông báo ly hôn chồng đại gia sau 6 năm kết hôn. Nguyên nhân tan vỡ của vợ chồng "bom sex xứ Hàn" không được tiết lộ.

Nhờ ngoại hình đẹp, thân hình nóng bỏng, khỏe khoắn, Clara được xem như biểu tượng gợi cảm của xứ kim chi. Ảnh: Nate.



Clara Lee gây chú ý với hình ảnh khoe dáng trên phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Instagram.

Clara Lee kết hôn với đại gia Samuel Hwang vào năm 2019. Tuy nhiên, vào tháng 10/2025, nữ diễn viên đã tuyên bô ly hôn chồng. Ảnh: Nate.



Sau khi rời bỏ chồng giàu, từng có thông tin cho biết Clara Lee suy sụp, xuống sắc và gặp khó khăn tài chính. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống hậu ly hôn của mỹ nhân nóng bỏng xứ Hàn lại không hẳn như những lời đồn trên MXH. Mới đây, Clara Lee đã đăng tải hình ảnh tập luyện pilates, khéo léo khoe body dẻo dai, nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ trên trang cá nhân. Ở tuổi 41, nữ diễn viên sở hữu dáng người cân đối, khỏe khoắn vạn người mê.

Nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng dẻo dai, khỏe khoắn của Clara Lee. Trải qua biến cố hôn nhân, cô duy trì phong độ nhan sắc, tinh thần vui vẻ. Ảnh: Sina.

Clara Lee cũng cắt tóc ngắn cá tính để lột xác, làm mới hình ảnh sau khi chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với đại gia Samuel Hwang, trở về cuộc sống độc thân. Hiện tại, người đẹp sinh sống và chăm chỉ phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc thay vì quê nhà Hàn Quốc.

Clara Lee là cái tên được nhà sản xuất phim Trung Quốc ưa thích vì có thân hình đồng hồ cát nóng bỏng, gương mặt đẹp, vừa ngây thơ thanh khiết vừa quyến rũ ma mị. Cô thường xuyên được mời đóng vai phụ, cameo trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Bên cạnh đóng phim, Clara còn trở thành người mẫu của nhiều thương hiệu, gương mặt trang bìa trên các tạp chí Trung Quốc. Với mức thu nhập khủng kiếm được từ hoạt động nghệ thuật ở xứ tỷ dân, cô vẫn liên tục check-in khoe lối sống sang chảnh, đi du lịch tận hưởng cuộc sống xa hoa dù không còn chỗ dựa tài chính là chồng đại gia.

Clara cắt tóc ngắn đổi mới hình ảnh hậu ly hôn. Không còn chồng đại gia hậu thuẫn, cô vẫn làm việc và khoe lối sống sang chảnh, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống như thường lệ. Ảnh: Sina.

Clara Lee có tên thật Lee Sung Min, sinh năm1985, tại Thụy Sĩ. Cô là con gái của ca sĩ Lee Seung Kyu, thành viên ban nhạc song ngữ Koreana nổi tiếng thập niên 1980. Clara lớn lên ở Mỹ và Anh, mang quốc tịch Anh, theo học tại các trường quốc tế, nơi hình thành nên vẻ đẹp Tây phương quyến rũ: đôi mắt sâu hút hồn, thân hình nóng bỏng và nụ cười ma mị.

Ra mắt năm 2005 dưới tên thật, Clara nhanh chóng gây chú ý với vai phụ trong phim Five Senses of Eros (2009). Bước ngoặt đến vào tháng 5/2013, khi Clara ném quả bóng khai mạc tại một trận bóng chày chuyên nghiệp. Trang phục legging bó sát khoe đường cong hoàn hảo khiến cô bùng nổ thành "bom sex" khét tiếng, được báo chí Hàn ca ngợi là "ngôi sao mới nổi" và "biểu tượng gợi cảm". Từ đó, Clara oanh tạc màn ảnh nhỏ, tham gia nhiều show tạp kỹ, trở thành "cơn sốt" của giới truyền thông.

Ngoài ra, Clara còn từng gây chú ý với vụ kiện giám đốc công ty quản lý cũ. Nữ diễn viên tố rằng công ty thường vin vào lý do công việc để ép cô tham dự các buổi tiệc riêng với CEO. Tuy nhiên, phía vị giám đốc lại công bố loạt tin nhắn cho thấy Clara chủ động gửi những hình ảnh gợi cảm nhằm tán tỉnh ông.

Từ khi khởi nghiệp, cô đã trung thành với hình tượng sexy, khoe đường cong cơ thể. Ảnh: Sina.

