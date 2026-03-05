Cuộc sống của Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời

Ca sĩ Duy Trường mới đây thông báo, Kasim Hoàng Vũ qua đời ở bang Texas, ngày 1/3. Sự ra đi của nam ca sĩ khiến nhiều người vô cùng thương tiếc.

Bầu show Quí Ngọc – một người có nhiều năm gắn bó với nam ca sĩ chia sẻ trên báo Vnexpress: “Mới năm ngoái, tôi còn cùng các nghệ sĩ hải ngoại như Nguyễn Hồng Nhung, Trizzie Phương Trinh bay đến Houston làm đêm nhạc kêu gọi giúp đỡ Kasim chữa bệnh, vậy mà nay đã nhận tin em qua đời".

Nghệ sĩ Thúy Nga cho hay, chị nhận được nhiều cuộc điện thoại báo tin nhưng không tin được tin dữ này. Chị cố gọi điện cho Kasim vài cuộc để xác thực nhưng không có ai bắt máy.

Nói về những ngày cuối đời của Kasim, nữ nghệ sĩ hài cho biết sức khỏe của Kasim không tốt, rất yếu nhưng vẫn luôn cố gắng chống chọi với bệnh tật. Thúy Nga nói thêm: “Dù bệnh tật nhưng Kasim vẫn siêng năng, chăm chỉ không muốn phiền đến ai. Đến khi mất đi vẫn không muốn cho mọi người hay biết”.

Được biết, những ngày cuối đời, khi sức khỏe ca sĩ yếu, một số người thân và đồng nghiệp ở Mỹ kịp đến thăm để chia tay anh.

Ca sĩ Duy Trường – một người đồng nghiệp tại hải ngoại khá thân với Kasim cũng là người báo tin đến mọi người cho biết thêm, gia đình Kasim không muốn tổ chức tang lễ ồn ào.

Hiện tại, mẹ ca sĩ và một người em túc trực lo liệu hậu sự cho anh, cáo phó sẽ được thông báo trong thời gian tới. Các nghi thức tang lễ dự kiến được tổ chức giản dị.

Vài năm trước, Kasim Hoàng Vũ phát hiện bị u xương hàm, từng trải qua ca mổ khớp xương hàm và cổ, khiến gương mặt lệch, một phần cằm biến dạng. Anh chỉ ăn được thức ăn mềm, hạn chế hoạt động cơ hàm nên sụt cân nghiêm trọng.

Năm 2024, anh tái phát bệnh, phải mổ lần hai. Sau đó sức khỏe anh rất yếu, mệt mỏi, không ăn uống và cũng không ngủ được.

Kasim sống ở bang Texas, Mỹ, từng ca hát ở hải ngoại, đầu tư phòng thu và tự sản xuất các MV cá nhân đăng trên YouTube. Sau khi gặp biến cố sức khỏe, anh chỉ kinh doanh nhà hàng, không còn hoạt động nghệ thuật.

Những năm tháng bị bệnh, Kasim buồn và có phần mặc cảm nên anh hiếm khi chia sẻ thông tin về cuộc sống của mình lên mạng xã hội. Dù vậy, anh luôn cố gắng duy trì tinh thần lạc quan và vẫn làm việc để thấy mình có giá trị.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, tại Đà Nẵng. Bố anh là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam. Cha mẹ ca sĩ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Mẹ anh - Bích Phương - từng là ca sĩ nhạc rock.

Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn và đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

Trước đó, anh đoạt nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Ngoài ca hát, Kasim thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu, Chết lúc nửa đêm.