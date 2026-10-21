Cuộc sống của bà Lê Thị Thu Thủy sau khi rời Vingroup

Sau khi rời Vingroup, bà Thuỷ có thông báo về những dự định tương lai.

Tháng 8 vừa qua, VinFast chính thức có sự điều chỉnh trong danh sách lãnh đạo cấp cao, khi bà Lê Thị Thu Thủy không còn xuất hiện ở nhóm “Senior Management”. Thay đổi này diễn ra ít ngày sau khi bà thông báo khép lại 9 năm gắn bó với hãng xe điện trên trang cá nhân của mình. “Chính thức khép lại chặng đường kéo dài suốt 9 năm qua. Một trang sách đã hoàn thành nhiệm vụ. Mở tiếp 1 trang sách khác của hành trình, với những thử thách mới!”, bà Thuỷ viết.

Sau khi rời Vingroup, bà Thủy có một vài chia sẻ về cuộc sống trên trang facebook cá nhân. Mới đây, bà thông báo lập fanpage mang tên Lê Thủy để có không gian riêng viết kỹ hơn về những việc đã làm, trải nghiệm và bài học trong thời gian qua, đồng thời cập nhật các dự định sắp tới.

Bài đăng đầu tiên của bà Thuỷ trên trang fanpage cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng đầu trên fanpage của mình, bà cho biết những năm vừa qua có nhiều công việc, chuyến đi, con người và câu chuyện thú vị nhưng chưa có dịp ngồi lại để kể. Vingroup là một phần trong hành trình đó, bên cạnh nhiều điều khác bà đã và đang thực hiện. Bà kỳ vọng đây sẽ là nơi lưu lại những câu chuyện đã qua và chia sẻ hành trình còn tiếp diễn.

Bà cũng phân biệt mục đích của hai kênh cá nhân: fanpage mới dành cho những chia sẻ có chiều sâu hơn, trong khi Facebook cá nhân vẫn là nơi kết nối với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, cũng như đăng tải các câu chuyện đời thường.

Theo đó, bà Lê Thị Thu Thủy sinh năm 1974, quê Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại Đại học Ngoại thương, có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Quốc tế Nhật Bản và chứng chỉ CFA.

Bà Lê Thị Thu Thuỷ có 9 năm gắn bó với Vingroup trước khi rời đi. Ảnh: Vingroup

Trước khi về Việt Nam làm việc tại Vingroup, bà từng công tác tại Chương trình tín dụng của Ủy ban châu Âu giai đoạn 1996-1998. Sau đó, bà làm việc tại ngân hàng đầu tư Lehman Brothers, giữ chức Phó chủ tịch, phụ trách các thị trường Nhật Bản, Thái Lan và Singapore.

Đến năm 2008, bà Thuỷ gia nhập Vingroup với vai trò Giám đốc tài chính (CFO). Đến năm 2011, bà được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và năm 2012 đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc tập đoàn.

Khi Vingroup bước vào lĩnh vực sản xuất ô tô năm 2017, bà Thủy tham gia dự án VinFast và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Đến tháng 1/2024, bà chuyển sang giữ chức Chủ tịch HĐQT VinFast.

Cho đến tháng 8/2026, bà công bố dừng hành trình ở Vingroup để thực hiện các dự định khác trong tương lai.